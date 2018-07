Lipavský (Piráti): Kvůli mocenskému handrkování je oslabena i pozice ministra zahraničí

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové.

Jako opoziční poslanec za stranu Pirátů nepodpořím důvěru této vládě. V prvé řadě tedy hlavně proto, že jsem přesvědčený zastánce demokracie. Nebudu ale pro vás hlasovat, vážená vládo, také z důvodů čistě pragmatických a tudíž pro vás technokraty doufám o něco srozumitelnějších.

Dovolte mi tedy můj projev rozdělit do dvou poznámek. Nejdříve se vyjádřím k zahraniční politice a následně k plánované stavbě jaderné elektrárny.

A kdo ví, třeba se mi podaří některé z kolegů poslanců přesvědčit, aby se přidali na mojí stranu. V zahraniční politice tedy. Budu citovat z programového prohlášení vlády z kapitoly obrany, kde se píše. Budeme aktivní v OSN, Evropské unii, NATO a dalších organizacích.

A kapitola k zahraničí je uvozena deklarací, že zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná. Nicméně pokud se podíváme na to, co vláda ANO za posledních šest měsíců předvedla, není to nic, než bída.

Ministr Martin Stropnický přijal všeho všudy tři státní návštěvy a bilaterální zahraniční cestu nevykonal žádnou. Andrej Babiš se marně snažil setkat s Angelou Merkelovou, která ho vytrvale půl roku odmítala. Proč? Protože byl premiér v demisi, a to v Evropě nemělo váhu. Česká pozice v zahraničí tak vlivem Babišova sobectví a neschopnosti půl roku sestavit vládu s důvěrou oslabili naši pozici v Evropě. V očích partnerů tak vypadáme v lepším případě nestabilně, v horším směšně.

Teď je kvůli mocenskému handrkování oslabena i pozice ministra zahraničí, protože, ať se na mě kolega Hamáček nezlobí, není možné naplno zvládat řízení dvou silových resortů. A situace tedy nahrává tomu, že opět posiluje Andrej Babiš. Vláda ještě nedostala důvěru a už systematicky a vědomě porušuje své vlastní programové prohlášení. Je to normální? Není. Je to přijatelné? Na to se ptám vás, kteří hodláte jeho vládu podpořit.

K Rusku. O Rusku se v programovém prohlášení dočteme následující: Chceme se v EU v mnohém aktivněji účastnit diskuse o budoucích vztazích s Ruskou federací se snahou o nalezení všeobecně přijatelných řešení vedoucích ke snížení napětí v Evropě. Je vidět, že i v této části vládního prohlášení řádila rudá ruka. Jinak si totiž podobné vágní a nic neříkající prohlášení neumím vysvětlit.

Dovolte mi, vážená vládo, připomenout vám několik faktů. Očividně je to potřeba. Rusko stále nelegitimně okupuje Ukrajinu a nevypadá to, že by se v blízké době snažilo stáhnout. Minské dohody stále platí. A já se ptám, proč chybí jakákoli zmínka na podporu našich spojenců v Pobaltí. Proč chybí jakákoli zmínka o sankcích, o tom, že máme podporovat jednotu Evropy v těchto věcech. A je potřeba říci, že bezpečnost není hodnota, na kterou lze přilepit cenovku a vyobchodovat ji za kostku másla nebo za kamion jablek.

Za druhé. Vytýkám nové vládě přístup k jaderným elektrárnám, k jaderné energetice. Předkládané programové prohlášení vlády je plné jaderné energie, dostavby (?). O jádru dnes mluvil Miloš Zeman, který své kroky pilně koordinuje s šéfem ČEZu Benešem, o jádru dnes mluvil Andrej Babiš. Je to pro něj jasná věc. Je to triviální záležitost. Není. Protože pokud se vydáme touto cestou, tak se bude jednat o největší zakázku v historii této země, bude utraceno minimálně půl bilionu korun. Zakázka bude se státní garancí, ze státních peněz. To je nevyhnutelná ekonomická realita...

A nyní důležitá otázka. Kdo dnes umí takovou jadernou elektrárnu postavit? USA? Ne. Francie? Ne. Japonsko? Ne. Jsou pouze tři státy, které se v principu o takovou zakázku mohou ucházet. Je to Rusko, Čína a Jižní Korea. A jak již dobře víme, Rusko a Čína zde již pilně a silně lobbují v nejvyšších patrech politiky, resp. si politiky přímo kupují a o zakázku se dlouhodobě zajímají. A nyní jsme v situaci, kdy ANO ve Sněmovně potápí jeden protikorupční zákon za druhým. Jsme v situaci, kdy ANO neustále vede kampaň proti jedné z našich tajných služeb, která slouží k tomu, že má chránit zájmy České republiky v zahraničí. Mícháme si tak jedovatý koktejl poškození vlastní demokracie a novým solárům a lehkým topným olejům a dosaďte si tam libovolný korupční projekt. Hrozí nám tak zvýšení energetické závislosti a další politická korupce.

Na závěr si neodpustím jednu poznámku. Ve vládním prohlášení se píše, že vláda bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědna. Dámy a pánové, jak si podobnou podporu představují vládní strany nám bylo názorně předvedeno, když jste porušením zákona vyobstruovali schůzi k novičoku a když zde celý den mlčíte.

Vážení kolegové, váš hlas dnes rozhodne o budoucnosti této země na další roky. Prosím vás tedy, abyste při svém rozhodování brali na zřetel nejen osud této země a nejlepší zájmy jejích obyvatel, ale také vlastní svědomí.

Přeji vám odvahu.

Jan Lipavský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Janda (ODS): Prohlášení je prostě vágní a obecné, nemastné a neslané Richterová (Piráti): Právě při jednání o důvěře má celá vláda slyšet naše obavy Munzar (OSDS): Programové prohlášení - nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit Profant (Piráti): Projekty nesmějí být vedeny jako výběrové řízení na EET

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV