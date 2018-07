Munzar (OSDS): Programové prohlášení - nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý podvečer.

Dovolte mi, abych se i já vyjádřil k sestavení vlády a k programovému prohlášení, které je nám dnes předkládáno. Premiér se veřejnosti i nám snaží namluvit, že spojení ANO s KSČM je vlastně vynucené, nechtěné a je to pouze varianta, co zbyla.

Ten, kdo žije v této zemi a má oči otevřené, vidí, že opak je pravdou. Já jsem z Kladna a ANO je v koalici s KSČM na Kladenské radnici už čtvrtým rokem. V krajské radě na Středočeském kraji je skoro rok koalice ANO a KSČM. A teď uzavíráte de facto koalici i na státní úrovni.

Města, kraj, stát. To není to, že byste si na sebe zbyli. To není dokonce už ani partnerství z rozumu. To je partnerství vzájemného porozumění a souznění. Nikoliv náhodou zde ve Sněmovně je největší shoda při hlasování v tomto volebním období právě mezi KSČM a ANO.

Nikoliv náhodou zní hodnocení uplynulých bezmála třiceti let svobody z úst premiéra jako poučení z krizového vývoje. A nikoliv náhodou jedno z prvních rozhodnutí poslanců hnutí ANO v tom předchozím volebním období, když se dostalo do Sněmovny, bylo zrušení povinnosti u členů vlády mít negativní lustrační osvědčení.

Bylo to hnutí ANO, které způsobilo, že spolupracovníci STB, pilíře totalitní komunistické moci, se mohou stát členy vlády naší krásné země. Nejenom dnešní vlády, ale jakékoliv do budoucna. A není bez zajímavosti, že do té doby za to bojovali pouze komunisté.

A je to Andrej Babiš, který jako první po roce 1989 udělal s komunisty mocenský pak o vládě. Jak říkal dnes pan poslanec Kováčik - po převratu. Na tom úsloví je vidět, že v KSČM se vlastně nic nezměnilo.

A komunisté nám tady vysvětlují principy parlamentní demokracie. Historie nám však ukazuje, že komunisté jsou demokraté pouze do té doby, než se dostanou k moci. A je to Andrej Babiš, který vložil budoucnost své vlády a naší země do rukou komunistů. A je to také Andrej Babiš, který programové prohlášení vlády dojednal s komunisty. Ta dnešní polokomunistická vláda si zatančila na Hradě svůj jmenovací tanec v den památky obětí komunismu a Milady Horákové. A já možná i věřím, že Andrej Babiš, premiér, si to nespojil, a to zejména proto, že je mu to úplně, ale úplně jedno.

A dnes je také pěkné datum. Před 58 lety, v roce 1960, tehdejší Národní shromáždění zakotvilo vedoucí úlohu Komunistické strany Československa do Ústavy Československé socialistické republiky. A tato vedoucí úloha měla na svědomí dost obětí a zničených životů a hlavně ztrátu svobody pro generace našich rodičů a našich prarodičů. Proto komunismus nemůže a nesmí být rehabilitován, ale co my vidíme: Nejdříve přichází bagatelizace, pak rehabilitace a nakonec možná i normalizace. A vy to děláte a je to zločin pro naši zemi. Přátelé poslanci za ANO a ČSSD, mě mrzí, že se toho aktivně účastníte, ale je to každého z vás rozhodnutí.

Vzniká nám tedy vláda založená na podpoře komunistů, která se chce spoléhat na socialistické recepty. Programové prohlášení vlády by mohlo mít pracovní název Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. Vláda slibuje mnoho, ale neříká, kde na to vezme, ale odpověď je, bohužel, nasnadě. Vše zaplatí daňoví poplatník a zejména střední třída. A jak můžeme věřit tomu, že se obrátí trend v mnoha věcech. Místo zvyšování tlaku na střední třídu, na malé a střední podnikatele dojde ke snižování administrativní zátěže. Jak máme věřit tomu, že se k podnikatelům bude státní správa chovat jako partner, nikoli jako ke sprostým podezřelým, jako k nepřátelské třídě v rámci třídního boje. Slibujete, že podniknete kroky k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele, to je citace z programového prohlášení. A zároveň vytrvale a zarytě odmítáte např. zvýšení limitů pro uplatnění daňových výdajových paušálů.

Zaujala mě v programovém prohlášení věta, kterou vám tady přečtu: Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč resorty s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově. Typicky socialistický přístup. Nejdřív služby na venkově zničíte prostřednictvím tlaku státní správy, nových regulací EET, protikuřáckého zákona a dnes to chcete dotovat. Recept je přece daleko jednodušší. Nechat podnikatele v klidu pracovat, ale vy raději postupujete přesně podle citátu Ronalda Reagana. Pokud se to hýbe, zdaň to, když se to stále hýbe, zreguluj to, a když se to přestane hýbat, dotuj to. A jak máme věřit tomu, že najednou budou vyrovnané rozpočty, které slibujete v programovém prohlášení, když ministři financí za ANO předkládají deficitní rozpočty v době růstu. I letos na příští rok se navrhuje deficitní rozpočet 50 miliard korun. Dochází tedy k dalšímu zadlužování státu a tedy všech občanů. V době ekonomického růstu je to rozpočtová nezodpovědnost. A jak máme věřit tomu, že se obrátí trend a začnou se investice zvyšovat, když investice trvale klesaly navzdory hospodářskému růstu, navzdory tomu, že se zvyšovaly příjmy státu, a to za ministrů financí za ANO. A jak máme věřit tomu, že dojde ke snížení provozních nákladů státu, když se za poslední čtyři roky nabíralo množství nových úředníků. Stát bobtná, stojí nás více a více a zároveň občany zatěžuje větším množstvím povinností. Důsledky tohoto nezodpovědného přístupu ke státním financím pocítíme, až přijde ekonomická recese.

V programovém prohlášení máte digitální Česko. A jak mi máme věřit tomu, že budou digitální technologie konečně využívány ve prospěch života našich občanů, a nikoliv jako represivní nástroj s on-line sledováním, protože tak jste nové technologie zatím využili. To je to vaše slavné EET.

V programovém prohlášení se zabýváte bytovou krizí. A jak máme věřit tomu, že rozumně vyřešíte rostoucí ceny bytů a bytovou krizi. Místo zrušení daně z nabytí nemovitostí, kterou jsme navrhovali a vy jste zamítli, zjednodušení stavebních předpisů pro podporu soukromé výstavby, zase navrhujete pouze přerozdělování dotace a de facto státní výstavbu. A jak máme věřit, že stát, který ve vašich rukou reguluje, kontroluje, řídí životy občanů, omezuje svobodnou vůli, se najednou stane partnerem občanů, malým státem s nízkými daněmi, přátelský k občanům a respektující jejich svobodu. Jednoduše. Prostě vám to věřit nemůžeme, a proto budu hlasovat proti návrhu.

Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



