Profant (Piráti): Projekty nesmějí být vedeny jako výběrové řízení na EET

Krásný podvečer, vážení poslanci i občané, kteří to sledujete.

stejně jako při minulém jednání o důvěře vládě se vyjádřím pouze k jedné kapitole programového prohlášení a tím je digitální Česko. V této kapitole se toho moc nezměnilo. Většinu z toho jsem již komentoval minule. Já si to hned na úvod dovolím shrnout.

Máte to moc pěkně napsané, avšak realita vaší praxe se velmi liší. On se tu nějaký rozvoj v e-governmentu děje. Nicméně to není zásluha našich ministrů, ministerstev, ani tak dále. To je zásluha Evropské unie, kde nabíhají jednotlivé směrnice a nařízení, které nám zaručují například celoevropskou centrální identitu, ochranu osobních údajů, přístupnost webových stránek a podobně.

A co jsou konkrétní kroky minulé Babišovy vlády, co stihli za půl roku? No tak, je to snaha o zrušení e-neschopenky, což je vlastně jednoduché poslání zprávy od lékaře směrem k zaměstnavateli a k České správě sociálního zabezpečení v době, kdy máme infrastrukturu v podobě datových schránek. Opravdu nechápu, co je na tom složitého. A zástupci ministerstva mi to na podvýboru také nebyli schopni vysvětlit, co je na tom tak složitého, že to chce roky na přípravu.

Je to odložení projektu e-sbírka, klíčového projektu pro rovnost občanů před zákonem, pro dostupnost práva a to v momentě, kdy máme zákony pro lidi volně přístupné na internetu. Opravdu nechápu.

Je to NEN, technicky nevyhovující moloch napsaný v tak špatných technologiích, že už je ani jejich výrobce nepodporuje.

V neposlední řadě je to implementace GDPR. Tento problém již měla řešit Sobotkova vláda. Nicméně ta se handrkovala, tak to neřešila. První Babišova vláda to sice předložila do prvního čtení, ale pozdě. No, a na minulé schůzi nebyl zájem to předřadit, i když se to dalo stihnout, dalo se to odhlasovat přes prázdniny.

Připomínám, že nařízení GDPR je celoevropsky platné od 25. května a my nemáme implementační legislativu. Implementační legislativu, která bude například stanovovat novinářské výjimky, výjimky pro statistické a archivnické účely a podobné věci, které jsou docela důležité a zanáší jenom jakýsi bordel do našeho legislativního systému, nejistotu a tak dále.

Co víc, poslanci ANO jsou takoví profesionálové, že navrhují zastropování pokut pro samosprávy a jejich příspěvkové organizace na deset tisíc korun. Podnikatelé budou platit miliony, ale samosprávy, například Hlavní město Prahy se svým šedesátimiliardovým rozpočtem, budou mít maximální pokutu deset tisíc korun. No, vy asi dobře víte, jak to tam paní Krnáčová vede, v ANO, tak to bude asi důsledek.

Pak mě velmi zaujala zmínka pana premiéra o nepoužívání jednacích řízení bez uveřejnění. To mluví pan Babiš, který sám odmítl soutěžit EET, což uvádí jako svůj úspěšný projekt. No, z technického pohledu je to zcela neúspěšný projekt, je to pokračování vendor lock-inu a je to jenom mentalita buzerace.

Já si myslím, že ten projekt šel udělat nějak pozitivně. Že tam mohla být přidaná hodnota i pro ty podnikatele. A proti výběru daní osobně nic nemám. Ale to, jak to bylo uděláno, to, jak k tomu byly zveřejněny návody, jak to bylo uživatelsky přívětivé, to je buzerace a šikana.

No, a jednu věc jste teď spustili dobře, portál občana. Portál občana je sice dobrý. Konečně implementuje tu evropskou identitu a tak dále. Nicméně on sám skoro nic nepřináší. Teď je míč na straně všech ministerstev a dalších úřadů, aby implementovali své aplikace, své služby do portálu občana.

Je potřeba, aby Ministerstvo dopravy tam dalo agendu řidičských průkazů, která je tam dneska zcela prázdná, když se tam přihlásíte. Je potřeba, aby tam sociálka dala důchody, a tak dále, a tak dále.

A k výzvě pana Babiše, když říkal - doufám, že všechny strany se do tématu digitalizace zapojí. Tak my za Piráty se zcela jistě zapojíme. Jednáme i třeba s vládním zmocněncem. Ale upozorňuji vás, že ty koncové projekty nesmí být vedeny tak, jako bylo například vedeno výběrové řízení na EET.

Děkuji.

Ondřej Profant Piráti



