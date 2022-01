Lochman (STAN): Kdybyste nehájili developerské zájmy, tak už je to dávno dohodnuté

reklama

Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Pěkný den, pane předsedající.

Já bych chtěl taky reagovat na paní Peštovou, prostřednictvím předsedajícího. To je přece neuvěřitelné. Buďto neznáte vůbec, jak to v reálu funguje, nevíte, co je ORP, nevíte, co je samospráva, abyste si mohla dovolit říkat, že starostové nevědí, co je přenesená působnost. Jak si to můžete dovolit? Tady máte přes šest tisíc starostů, máte tady několik desítek óerpéček a samozřejmě že víme, co je přenesená působnost. Samozřejmě víme, co je samospráva.

Víme, že zastupujeme ty místní v samosprávě. Ale v čem je problém, je to, že vy jste vymysleli zákon o stavebním úřadu pod jedním kamenným barákem, všechno centralizované a s tím jste přišli, napsané developery. To je ten celý problém. Proto se tady o tom dohadujeme teď, dohadovali jste se v minulém volebním období. A kdybyste nehájili developerské zájmy a kdybyste poslouchali starosty, kteří mají největší důvěru v této republice dlouhodobě, tak už je to dávno dohodnuté.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



