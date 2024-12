Lochman (STAN): Letos byl pro nás všechny dalším rokem plným výzev i úspěchů

Vážení sousedé, milí přátelé,

blíží se nejkrásnější období roku, které nám každoročně připomíná, jak důležité je najít si čas na blízké, přátele, ale i na sebe samé.

Když projíždím městy a vesnicemi na Mladoboleslavsku a Turnovsku, těší mě vidět, jak se region připravuje na Vánoce. Rozsvícené stromy na náměstích, adventní trhy, koledy v ulicích – to vše přináší kouzlo, které spojuje lidi všech generací.

Letos byl pro nás všechny dalším rokem plným výzev i úspěchů. Mám radost, že se v našem regionu podařilo rozhýbat řadu projektů – od oprav silnic přes podporu škol a kulturních akcí až po snahu zajistit lepší podmínky pro bydlení a dopravu. To všechno má jedno společné – je to o lidech. O nás všech, kteří děláme z našeho kraje místo, kde stojí za to žít.

Přeji vám, ať letošní Vánoce naplní vaše domovy pohoda, radost a porozuměním. Ať máte čas na to, co vás opravdu těší, a do nového roku ať vykročíte s odvahou a nadějí. Společně zvládneme všechno – a já se moc těším na to, co dobrého nás v roce 2025 čeká.

Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali, a budu dál s pokorou a plným nasazením pracovat pro náš krásný region.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



