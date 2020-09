Luňáková (ODS): Cestování po železnici se mění v hazard se zdravím

reklama

Nehody na dráze každoročně stojí desítky lidských životů, přičemž k velké většině z nich dochází právě na železničních přejezdech. Statistiky přitom mluví jasně: Zatímco dříve lidé umírali při každé desáté nehodě, nyní jde o každou šestou. Nebezpečných přejezdů se navíc v České republice nachází celá řada. Některé jsou nechráněné, jinde naopak motoristé zahlédnou blížící se vlak pozdě. Mezi takové patří i železniční přejezd v ulici Kojetické v Neratovicích, kde k nehodám dochází každou chvíli. Není ovšem jediný…

Když v roce 2017 hnutí ANO vyhrálo parlamentní volby, plánoval jeho předseda ve svých snech opravená nádraží, odpolitizování Českých drah a především rychlovlaky. Jaká ovšem nyní panuje realita? Po více než šesti letech, kdy má Babišovo hnutí ministerstvo dopravy ve svých rukou, je situace na železnici katastrofální. Projevilo se to právě začátkem prázdnin, kdy došlo ke srážce či vykolejení hned několika vlaků. Některé z těchto nehod skončily škodou na majetku, jiné ztrátou životů. Sen o lepším Česku se tak bohužel nenaplnil, naopak.

Cestování po železnici, které se nově stává hazardem se zdravím, ovšem nezhoršují jen špatně zabezpečené tratě, ke střetům totiž dochází každou chvíli také na přejezdech. V Česku se jich nachází téměř osm tisíc, přičemž každoročně se zde stane okolo 160 dopravních nehod, z nichž řada končí smrtelně. Některé z těchto železničních přejezdů jsou přitom vybaveny výstražným signálem, ovšem k vážným střetům automobilů s vlakem na nich přesto dochází.

Co se týče okolí Prahy, v první polovině letošního roku se tady na přejezdech událo 16 nehod, které si vyžádaly celkem 32 zranění, z toho dvě byla smrtelná. Jedním ze smutných příkladů je přejezd v Kojetické ulici v Neratovicích, na trati do Čelákovic. „V podstatě neuplyne několik měsíců, aby se zde nestala vážná nehoda, při které vlak srazí auto nebo rovnou chodce,“ domnívá se Veronika Luňáková, podle níž poblíž zastávky Neratovice město, kde se přejezd nachází, došlo již k několika střetům, z nichž minimálně jeden skončil tragicky.

Na první pohled přitom tento železniční přejezd nevypadá nějak nebezpečně. Je chráněný světelnou signalizací a navíc trať z Neratovic do Čelákovic není příliš frekventovaná. „Hlavní nebezpečí ovšem spočívá v tom, že přechod přes dráhu se nachází v úrovni křižovatky tří ulic, Kojetické, Mládežnické a kpt. Jaroše,“ upřesňuje zastupitel Tomáš Hrodek s tím, že největší problém spočívá v tom, že kdo odbočí na přejezd z hlavní třídy, všimne si vlaku příliš pozdě.

„Nebezpečnou situaci by alespoň částečně dokázalo vyřešit umístění světelné signalizace již na hlavní ulici, a to tak, aby si přijíždějící vozidla vlaku včas všimla a zastavila,“ myslí si Veronika Luňáková, podle níž by ovšem bylo nejlepším řešením opatření přejezdu klasickými závorami, které by riziko kolize auta s vlakem eliminovaly. Správa železnic ale se změnami na tomto konkrétním místě nyní nepočítá. Právě to je důvod, proč se Veronika Luňáková rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva. Na zlepšení chce totiž dohlédnout sama.

Samotné hejtmanství sice problematiku železničních přejezdů neřeší, ta spadá především do kompetence Správy železnic, přesto ale může právě Středočeský kraj urgovat opravu či zlepšení zabezpečení konkrétního přejezdu, což se v daném případě neděje. O tom, že se ale rozhodně nejedná o problém lokálního významu, svědčí také fakt, že podobně nebezpečných míst se v okolí Neratovic, případně v mělnickém okrese nachází mnohem více, než může zdát.

O zhruba dvacet kilometrů dál na západ se na rozhraní Mělnicka a Kladenska nachází dráha z Kralup nad Vltavou do Velvar. „Velká část železnice leží v bezprostřední blízkosti silnice druhé třídy, přičemž tuto vozovku několikrát protíná. Na jednom z takovýchto míst se ovšem nachází jen nechráněný přejezd,“ uvádí kralupský místostarosta Libor Lesák, podle kterého auta jedoucí ze směru od Kralup často nemusí přijíždějící vlak vidět. Ve výhledu jim brání budova v blízkosti olovnické zastávky, takže případný střet na tomto místě je otázkou času.

Podobně jako Veronika Luňáková z Neratovic se tak chce i Libor Lesák na kraji do budoucna věnovat v otázce dopravy nejen špatnému stavu komunikací či dokončení obchvatu Kralup, kde nyní probíhá výkup pozemků v plánované trase obchvatu, ovšem rád by se soustředil také na problematiku železničních přejezdů a železnice jako takové. Vedle zlepšení bezpečnosti chce prosadit i moderně zařízené vlaky, což jistě ocení Kralupáci mířící za prací do Prahy.

Mgr. Veronika Luňáková ODS

Kandidátka do zastupitelstva Středočeského kraje

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Luňáková (ODS): Středočeský kraj potřebuje dostatek kvalitních zdravotníků Havlíček chystá přísnější pravidla pro mladé řidiče. Pozor by si však měli dát i ostatní ODS: Situace na železnici je mimořádně vážná, řešit by ji měl nový ministr na plný úvazek Kandidátní listiny do zastupitelstva Středočeského kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.