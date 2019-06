Luzar (KSČM): A co bratři Mašínové?

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zaujal mě tento detail, který se projednával ve slovech předřečníků - to zlé Rusko. A všimli jste si těch textů, které tady zaznívaly z tohoto místa?To tam vzadu bylo - my bojujem proti tomu zlému Rusku. To zlé Rusko. Já vám neberu váš světonázor, ale já se vrátím k tomu základu, o čem tady dneska jednáme.

Na půdě parlamentu proběhl kulatý stůl. Podívejte se do svých mailů, kolegové a kolegyně, kolik na půdě tohoto parlamentu probíhá kulatých stolů a různých debat. Jste ochotni dát ruku do ohně, že na těchto kulatých stolech a debatách nezaznívají slova, za která byste se styděli, byť jste tam účastni, neboť jste byli pozváni a ze slušnosti, protože vás to téma zajímá, tam jdete a podíváte se? V kolika zápisech z těchto jednáních máte napsáno, že jste protestovali proti tomu, co tam zaznělo, popř. jste se zdrželi hlasování, pokud z toho nějaká výzva vůči vládě nebo parlamentu zazněla? Řekněme si. Tady kolegové z SPD by mohli jistě vyprávět o svých seminářích, vůči kterým potom hájili své pozice a byli nešťastní z toho, jak se na ně všichni sesypali. Najednou to otočili a dělají úplně totéž. Vzpomeňme si na ty semináře a kulaté stoly, které tady byly. Čili zkusme se taky zamyslet nad tím, jakou úroveň mají různé debaty na různých parlamentech a diskusních skupinách po celém světě. Rusko nevyjímaje samozřejmě.

Otevřel se tu problém přepisování historie. To je velice vážný problém. Při letošních oslavách osvobození Československa potažmo Evropy jsme byli svědky toho, že se zapomíná a rádo se přepisuje, kdo nás osvobodil. To si ale nepřipomínáme nebo to používáme apoliticky. To bylo to zlé Rusko. Zapomínáme Sovětský svaz a další. Hovoříme o tom, co si to dovolili, že chtějí ocenit nebo dát do důchodu nebo přilepšit těm vojákům, kteří plnili rozkazy, a že tím přepisují historii. Že to udělali asi hloupě, určitě ano. Ruská vláda se již ozvala a tady jsem slyšel jediný relevantní argument, že je tady oficiální vyjádření velvyslance Ruské federace, který se k tomu jasně staví, a ta citace tady byla přesná.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zazněla tu ještě jedna připomínka. Ono vlastně stejný nebo hodně podobný návrh přijala Ukrajina, kde už jasně řekla, že ti vojáci, kteří jsou dneska ukrajinští občané a byli tady v osmašedesátém, tak tyto výhody mají. Kde jste stáli, kolegové a kolegyně, že jste tady neprotestovali proti tomuto zákonu z Ukrajiny? Kde jste byli? Proč jste si toho nevšimli? Proč jste proti tomu neprotestovali a nechtěli pomoc v OSN a NATO, aby zjednalo nápravu na Ukrajině? Nebo jenom reagujete na nějaký článek v novinách, který někdo napsal, a že se hodí do krámu, tak sem s ním? Já si myslím, že reagujete pouze na článek v novinách, byť kolega Jurečka vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady hovořil tak přesně, že jsem si myslel, že dokonce na tom jednání byl, protože přesně věděl, kdo co skoro řekl a jak to bylo přijato a jestli tam někdo protestoval, nebo ne, hovořil zcela zásadně, že přece on jako by ty informace měl. Samozřejmě je to určitá nadsázka, kolega Jurečka tam určitě nebyl a četl pouze stejný článek jako já.

Hovoříme o tom, co je naší bolestivou historií. Rok 1968. Všichni to cítíme jako bolestivou historii českého národa i já to cítím jako velice bolestivou historii komunistického hnutí obecně. A nás to velice poškodilo v naší budoucnosti a v našich přemýšleních o tom, jak zformovat svět a jak jít k lepší budoucnosti.

Ale chci se vrátit ještě k jedné věci. Hovořilo se tu o - chabého ducha - mám tady poznámku. Já si vzpomínám - a měl jsem tu možnost opětovně jako každý rok vidět návrhy na vyznamenání vrahů Mašínů.

A je tady mnoho kolegů a kolegyň, kteří by se možná i rádi připodepsali k tomuto návrhu. Není to z podobného soudku? O snaze přepisování historie a o snaze otočit kola dějin a říci: oni to nebyli vrazi, oni to byli oběti, oni to byli hrdinové, protože měli vznešený cíl. Já si myslím, že když se vrátíme k reálu, proběhla nějaká debata v cizím parlamentu, proběhl nějaký kulatý stůl, který přijal nějaké doporučení pro zákonodárný sbor. Jasně tady zaznělo, že vláda toto odmítla, myslím vláda Ruské federace toto odmítla, je tady jasné stanovisko velvyslance Ruské federace. Pokud bychom k něčemu měli přispět, tak ano, řešme tam věci, které již nastaly, to znamená Ukrajinu. A jsem zvědav, kdo z vás, kolegové a kolegyně, najde tu odvahu a postaví se čelem k tomu, když v tom usnesení bude odsouzení Ukrajiny. Za tento návrh zákona budeme požadovat stažení a vyjmutí těchto vojáků, protože samozřejmě o to také jde. A proto se přimlouvám k tomu, aby tento návrh, který tady zazněl a toto jednání bylo přerušeno a přeneseno na půdu zahraničního výboru, jak tady zaznělo, a zahraniční výbor k tomu se znalostí věcí a argumentů, jak to tam probíhalo a jaká jsou oficiální stanoviska, k tomu případně doporučil této Sněmovně přijmout usnesení. Děkuji.

Psali jsme: Mihola (KDU-ČSL): 21. srpen patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie Lipavský (Piráti): Tendence zpochybňovat okupaci Československa nejsou vůbec nové Rakušan (STAN): Ruská federace bezprecedentně přepisuje události roku 1968 Jurečka (KDU-ČSL): Byla to okupace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV