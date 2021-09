Luzar (KSČM): Česká pošta je v situaci, kdy stojí před privatizací

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já bych vás požádal o zařazení aktuálního bodu, který se může stát bodem problémovým. Dovolte mi krátký úvod. Chci-li něco zničit, nejdřív tomu omezím zdroje. Vezmu peníze. Potom se postarám, aby reputace toho něčeho šla dolů. Abych ho všude, to něco, stlačil v očích veřejnosti na tu špatnou úroveň a mohl kritizovat. A potom nabídnu řešení, aby to něco hledalo zdroje samo u sebe a začalo se rozdělovat a rozpouštět. Aby na sebe vydělalo. Toto je politický projekt a politické řešení této vlády, bohužel této vlády v situaci v České poště. To, o čem hovořím, je totiž opravdu Česká pošta. Česká pošta, zdůrazňuji s velkým Č, Česká pošta, je v situaci, kdy stojí před privatizací. Česká pošta je pět let finančně ruinována tím, že stát není schopen jí poslat prostředky, na které má právo z Evropské unie v rámci všeobecné služby, kterou poskytuje, stát jí odmítá tyto prostředky dát a nutí ji, aby si půjčovala. Stát brání České poště zvyšovat její technickou, pracovní a další úroveň a trpí, aby Česká pošta byla dehonestována, aby byla pomlouvána a aby její úroveň klesala v podvědomí občanů.

A nakonec stát doporučí managementu České pošty, ať hledá vlastní úspory, a Česká pošta dělá. Česká pošta připravuje privatizaci svých činností. Mám tady před sebou soutěž vypsanou Českou poštou na privatizaci rozvozových služeb na 3,5 tuny. Je to drobnost v rámci konglomerátu České pošty. Tato drobnost má objem asi tří miliard korun, kdy vypisuje privatizaci základních služeb dopravy nad 3,5 tuny. Co se stane s Českou poštou? Dostane se do područí dodavatelů, kteří budou určovat ceny, za kolik Česká pošta bude moci komunikovat. Zdůrazňuji, Česká pošta je velký distributor, protože si ty zásilky musí přepravovat sama. Když se zbavíte této možnosti určovat si sami cenu přepravy, dostanete se do područí konkurence. Je to první krůček k tomu, abyste tu Českou poštu postupně rozebrali.

Co je druhý problém, na který vláda nereaguje, je konec poštovní licence. Česká pošta stojí před tím, že Český telekomunikační úřad vypíše novou poštovní licenci. Je to hrozba pro Českou poštu, protože konkurence již se tetelí na to, aby z České pošty vyzobala rozinky nejlukrativnějších činností a zbytek hodila na stát. To je první krok, který tady je, a já apeluji na stát, aby činil kroky k tomu, aby zabránil této zlodějině za bílého dne a chránil zaměstnance České pošty, chránil značku České pošty a chránil to povědomé rodinné stříbro České republiky, které už vlastně skoro úplně vymizelo. Proto bych vás chtěl požádat, abychom ve čtvrtek v 11 hodin zařadili nový bod situace v České poště, kde by před touto ctěnou Sněmovnou vystoupil jak ministr vnitra, tak ministr průmyslu obchodu, protože i toto ministerstvo zodpovídá potažmo za Českou poštu, a řekli ctěné Sněmovně, jak chtějí postupovat dále v rámci České pošty.

Termín této soutěže aktuálně končil 20. 9. Mám informace, že je posunutý o 45 dní, protože účastníci soutěže požádali o další objasnění, to prodlužuje trošku tu soutěž, ale přesto je vypsána. Je vypsána tato soutěž, která znamená první krok k privatizaci salámovou metodou snad posledního, co máme, Českou poštu. Co bude následovat? České dráhy? Co bude následovat? Budvar? Co bude následovat? Proto tomu zabraňme a požádejme tuto vládu ještě ve svém funkčním období, aby se k tomu postavila. Volby totiž zruší naši možnost se na to ptát, vláda bude i neustále fungovat, a než se ustaví nová Sněmovna, může být pozdě a můžeme Českou poštu jako značku České republiky odepsat. Prosím vás o to, abyste hlasovali pro zařazení tohoto bodu do programu. Děkuji.

