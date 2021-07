Luzar (KSČM): Investice do obnovitelných zdrojů jsou čistokrevný byznys

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, jsme ve třetím čtení. Já jsem teď nepochopil - a teď jemná výtka ke svým předřečníkům - tu obsáhlou matérii, kterou nám tady předkládali. Protože jestli něco má být kontraproduktivní vůči výsledku a přesvědčení kolegyň a kolegů, aby nějaký návrh podpořili, tak je to právě takovéto dlouhé vysvětlování těch materiálů, byť je to pravda. Já vůbec nezpochybňuji to, co tady bylo řečeno u tohoto mikrofonu. Bohužel ta délka těch projevů a ty detaily většinu kolegů z tohoto sálu vyhnaly a budou se stejně řídit těmi, kteří budou, jak se říká lidově, zdvihat ruku pro ostatní. A ten efekt toho dopadu vysvětlení zůstal minimální. To je jenom drobná výtka. Ale kolegové z Pirátské strany, předpokládám, asi ví, proč tak dlouho vystupovali a proč ty své návrhy tak dlouho projednávali před tímto plénem.

Já se vrátím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem dal a vysvětlím jeden přístup, který jsme razili od samého začátku projednávání tohoto materiálu. Jedná se o ten základní spor, který se vlekl celou dobu, to je to IRR, vnitřní výnosové procento, které se projednávalo asi jako nejsložitější. Ta horní hranice 10,6, která je navržena, je od začátku pro nás nepřijatelná. Protože určuje tu nejvyšší podporu "BIO" energiím. Z našeho pohledu to je docela velký problém, protože se oproti jiným, technologicky možná starším, ale naopak možná v lepší startovací pozici, jiným technologiím - ať můžeme jmenovat, ale nechci zabíhat do technických detailů - zvýhodňuje tady ty BIO - biometan a další BIO produkty - v tom vnitřním výnosovém procentu.

Co se stane? Prostě dneska již investice do obnovitelných zdrojů nejsou investice fandů obnovitelných zdrojů, ale je to čistokrevný byznys. Je to čistokrevný byznys finančních skupin, které na trhu hledají zajímavé dotované tituly a ty podporují. Čili se stane to, že přijde člověk, který řekne - já mám pozemky, já mám prostory, možnosti a chtěl bych něco takového provozovat a mám v úmyslu postavit - a teď střelím - nějak svislou fotovoltaiku a přijde do banky, protože ty prostředky nemá. A ta finanční instituce mu řekne. Je to sice hezké, nám se to líbí, my to podporujeme, ale výnosové procento je 8,6, 6,4 - a teď si můžeme střelit - ale vyšší podporu 10,6 má BIO. A když už ty pozemky máte a chcete tam něco takového, tak tam začněte dělat bioplynku, protože dostaneme více peněz. Vy to rychleji splatíte, my vás více podpoříme a je to byznys.

Proto jsem od začátku upozorňoval, abychom se nesoustředili na to, že tam dáme rozmezí, ať to vyhovuje jednomu oboru nebo druhému. Protože se to zvrtne zase do té základní podpory a když se podíváte na ten příklad té fotovoltaiky, tak se tohle přesně stalo. Ti malí, co začínali opravdu na těch střechách a ta zemědělská družstva na těch nevyužitých polích, co to začali dělat, tak ve svém konečném důsledku byli nakonec biti těmi velkými, kteří v tom udělali jenom ten byznys. Mimo jiné je to návrh kolegy Pavla Kováčika, který dneska bude hlasován, aby se narovnal přístup těch zemědělců vůči těm velkým.

Dneska už ty fotovoltaiky už ani nevlastní ti původní vlastníci, dneska už jsou to přeprodané a jsou to velké investiční skupiny, které v tom vidí právě ten byznys. A my se bojíme, že ta maximální podpora těch 10,6 - jestli se nepletu - která je plánována pro ty "BIO", právě podnítí obrovský růst tady tohoto odvětví oproti jiným, které bychom rádi třeba podporovali, jako jsou vodní a další zdroje, a dojde přesně k tomu, k čemu došlo v té fotovoltaice.

Proto navrhujeme a budeme podporovat pozměňovací návrhy hovořící o jednom čísle a to je těch 9,5, které je kompromisem. Kompromisem mezi těmi různými návrhy, ať toho BIO, nebo těch solárů a je to jedno číslo, které nebude znamenat zvýhodnění některého z těch oborů, aby ty finanční skupiny, které toto dneska všechno financují, netlačily na pilu a nenutily ten obor do toho směru, který oni chtějí kvůli výnosům, ale aby to bylo opravdu kvůli tomu, co my potřebujeme v České republice.

Samozřejmě tu máme historický balast těch solárů, to víme. Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který je pod návrhem J2, který hovoří o solární dani. Je to ta nejvyšší daň, co je navržena z různých daní, které tady v tomto návrhu jsou - orientačně 15 - 25 % - kterou by tady díky tomu výnosovému procentu jednotnému 9,5 byly tady tyto zdroje zatíženy. Aby se to dorovnalo a abychom se vyhnuli těm výtkám, že vlastně někoho podporujeme tím vyšším výnosovým procentem, tak tady tyto historické věci budou zpoplatněny tady tímto a dojde k narovnání tohoto postupu.

Bohužel v hlasovací proceduře je to posunuto a mělo by to být teoreticky naopak. To znamená, nejdřív rozhodnout o výnosovém procentu a následně buď uvalit daň, nebo neuvalit daň podle výše toho výnosového procenta. Ale nebudu v tomto bodě napadat proceduru, protože si vážím práce zpravodaje a neměl to v tomto případě jednoduché. Pouze chci na to upozornit, že ta procedura v této věci je trošičku nelogická, protože pevně věřím, že projde můj pozměňovací návrh na nejvyšší zdanění tady tohoto. Ale v ten moment se to musí zohlednit i v tom výnosovém procentu, aby to bylo v rozumné míře, abychom to zase nepřehnali a nezatížili to moc.

To je to výnosové procento, které si myslím, bude ještě diskutabilní. Já bych možná dal akorát na zvážení potom zpravodaji. Kdyby mělo dojít k tomu, že nakonec vlastně nebude možnost, že by ten zákon byl přijat jako celek, abychom zkusili ještě vyvolat nějaké dohadovací řízení nebo něco takového. Nedokážu se teď tu proceduru úplně přesně představit, ale možná by to bylo nejhorší, co by se mohlo stát, že by ten zákon jako celek spadl pod stůl. To už je druhá věc a to si pan ministr už musí sám potom sladit, co by v této Sněmovně mohlo nastat. Já si to nedokážu představit, ale je to určitá cesta třeba, jak se na něčem dohodnout.

Ale co jsem chtěl upozornit, o co bych vás, kolegyně a kolegové, opravdu požádal, abyste věnovali pozornost druhému mému pozměňovacímu návrhu. Je to k proceduře číslo 25, ale hlavně J1. Byl bych rád, abyste si zapamatovali písmenko J1. Je to návrh, který sníží ceny pohonných hmot v České republice jenom tím, že otevře informaci o výši cen v konkurenčním prostředí. Chceme snížit ceny pohonných hmot pro občany? Potom donuťme prodejce pohonných hmot zveřejnit aktuální ceny paliv na jejich čerpacích stanicích.

Je to absolutně tržní řešení, které, když uplatníme, tak si občan bude moci vybrat, pokud má zájem ušetřit, kde mají to palivo nejlevnější. Zároveň to bude tlak na dodavatele a prodejce, aby ty ceny hlídali a netlačili nahoru. Znovu upozorňuji J1. To sníží ceny paliva pro občany. Když se díváte na nárůst cen, tak za pět minut potom, co v televizi se řekne, že se zvedla cena vstupů, již všechny pumpy zdraží. Protože přece oprávněně. Když se ale v televizi řekne, že ceny paliva jdou dolů, tak už to tak rychle nejde, jako se ty ceny zvedají nahoru.

Tomu by právě pomohlo to zveřejňování těch informací, že se občan může podívat na mobilních aplikacích a dalších přístupech v internetu, jaké jsou aktuální ceny paliv v jeho okolí a zajet si do té konkrétní pumpy, kde třeba mají nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. To je ten návrh J1, který je tady navržen a který jenom říká, že tady je povinnost zveřejňovat tyto údaje umožňující dálkový přístup k tomuto údaji.

V argumentu odmítnutí ze strany ministerstva bylo jediné, že to příliš zatíží ty prodejce tady tímto zveřejňováním. Ale tady nejde o prodejce, tady jde opravdu o spotřebitele. Je to čistě spotřebitelský návrh. Návrh J1, pro ty, co si chtějí udělat poznámku, který říká prodejcům. Jste povinni zveřejnit údaje o aktuálních cenách paliv, aby si mohli občané zjistit, jaká je aktuální cena u pumpy, kam míří a popřípadě se rozhodnout, že pojedou k jiné.

Jenom tato drobnost je schopna v rámci trhu, který je v České republice přesycen čerpacími stanicemi, dosáhnout toho, že řádově klesnou o procenta ceny pohonných hmot, protože ta konkurence tady velice dobře funguje. A když toto zveřejnění bude, znovu opakuji J1 pozměňovací návrh, dosáhneme pro občany snížení cen. Děkuji za pozornost.

