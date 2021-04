Luzar (KSČM): Problém, který zůstává viset ve vzduchu a není dlouhodobě řešen

reklama

Dámy a pánové,

já si dovolím upřít vaši pozornost na aktuální problémy a ne nějaké imaginární Sputniky a nebezpečí Dukovan.

Navrhuji zařadit nový bod do programu pod názvem Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu. Nevím, jestli vám neunikla informace, ale ocelářský průmysl v Evropě se v rámci Guptovy ocelářské skupiny řítí do obrovského problému. Jedním z významných závodů tohoto konglomerátu je huť Liberty v Ostravě. Jediná zatím zisková huť, která v jeho ocelářském gigantu existuje. Problémy, které tam momentálně jsou, zasáhnou celý Moravskoslezský kraj a můžou zasáhnout i celou republiku. Nevím, jestli vám je známo, tak firma získala od státu dvě miliardy korun jako provozní úvěr. Ostravská Nová huť z toho nečerpala ani korunu a nikdo neví, kde ty peníze skončily. Pan ministr by nám měl odpovědět na to, kde tyto dvě miliardy českých daňových poplatníků nakonec skončily. Nevím, jestli víte, že se připravuje velký kšeft s emisními povolenkami. Ostravská Nová huť má emisní povolenky a ty, které nevyužije, chce využít pro modernizaci svého podniku. Přesto je tlak akcionářů a tlak majitele, aby tyto povolenky skončily v Rumunsku, které je prodalo, vydělalo keš a momentálně je nemá. Takovéto obchody vyžadují určitý tlak i v rámci takovéhoto gigantu, jakým Guptovy podniky jsou, přesto se snaží donutit ostravskou Novou huť, potažmo v současném stavu Liberty Steel, k tomu, aby takovéto operace provedla.

Je to alarmující, co se momentálně děje v tomto ocelářském gigantu a může to mít dalekosáhlé důsledky na celý průmysl v České republice. Chci pouze upozornit také na to, že Moravskoslezský kraj je docela těžce postihován i ohlášenou budoucností nebo spíše nebudoucností OKD a těžby černého uhlí v tomto revíru, které je ze 70 % potřebné k zajištění tepla v Moravskoslezském kraji. Je to také problém, který zůstává viset ve vzduchu a který není dlouhodobě řešen. Pro ty, kteří nevědí, tak z černého uhlí se vyrábí koks. Koks se netěží, koks se musí vyrobit. A slouží právě pro bezproblémové fungování hutí, tavby železa a zušlechťování kovů. Je to velký problém, který se momentálně objevuje a může postihnout celý náš Moravskoslezský kraj. Proto bych byl velice rád, aby pan ministr spolu s ministerstvem připravil odpovědi na tyto otázky, které jsem zde položil a které považuji za velice důležité, aby se jimi Sněmovna zabývala, protože může v nejbližší době zasáhnout i Evropská komise, která vzala v rámci reorganizace a prodeje části podniku po odchodu Mittal Steelu pod svá křídla, může přinutit současného majitele Guptu k rychlým krokům, které můžou nenávratně poškodit Českou republiku a můžou nenávratně poškodit i ekonomické zájmy České republiky.

Navrhuji tedy tento bod zařadit na úterý 20. dubna jako první bod našeho jednání, abychom si mohli vyslechnout opatření, které Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít připraveno a bude vědět, jak postupovat dále. Ve hře jsou opět možnosti, zájmy státu, buď ovlivnit to dění, které se tam momentálně děje, popřípadě vstoupit i majetkově například do tohoto ocelářského gigantu, popřípadě hledat jiná řešení, která již v minulosti ministr Havlíček naznačoval pod dojmem záchrany pracovních míst.

Na to chci tady důrazně a jasně upozornit, v podniku Liberty Steel je vyhlášena stávková pohotovost. Hrozí ohrožení velkého množství pracovních míst a uvrhnutí Moravskoslezského kraje do těžké průmyslové krize. Prosil bych tedy o podporu zařazení tohoto bodu jako prvního bodu v úterý 20. dubna.

Děkuji.

