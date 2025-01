Macinka (Motoristé): Prezident evidentně otázkám měnové politiky nerozumí

Prezident Petr Pavel svým novoročním projevem de facto zahájil předvolební kampaň, když váhu svého úřadu spojil s otevřenou podporou stran současné vládní koalice. Prohrají-li tyto strany ve volbách, utrpí tím značnou porážku i on sám, což jeho pozici do budoucna zbytečně oslabí. Je to chyba, kterou hradní speechwriteři nedocenili.

Prezidentův projev obětovali parciálním zájmům části politického spektra, jejíž popularita ve veřejnosti dramaticky klesá a která hledá cesty, jak se za každou cenu udržet u moci. Mrzí mne, že i za cenu ztráty kredibility úřadu hlavy státu, neboť Petr Pavel bude v předvolební kampani většinou veřejnosti nepochybně vnímán jako „prezident vlády Petra Fialy”, a tedy bude zbytečně spojován se všemi jejími problémy, neúspěchy a selháními.

Mrzí mne také to, že se Petr Pavel opětovně propůjčil úzké lobbistické skupině, která chce iracionálně zrušit českou korunu a nahradit ji eurem. Prezident evidentně otázkám měnové politiky nerozumí, a tak by se na tento tenký led raději neměl pouštět. Drtivá většina jak laické, tak i odborné veřejnosti vstup České republiky do eurozóny nepodporuje a jasně odmítá.

Česká koruna je jedním ze symbolů naší státnosti a národní suverenity. Prosazováním zájmů úzké skupiny lobbistů, kteří jsou pro své mikro-výnosy ze zavedení eura ochotni obětovat nesouměřitelné makro-náklady celé společnosti, se prezident Pavel může v očích velké části občanů stát v podstatě nepřítelem své vlasti. Domnívám se, že v této věci až příliš tlačí na pilu a že nechápe, jak moc se mu to v dohledné budoucnosti může vymstít.