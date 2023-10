Macura (SOCDEM): Vedení města vytipovávalo v terénu chodníky a cesty k opravám

reklama

Vedení města vyjelo v úterý 17. října do terénu, aby ze zásobníku projektů vybralo nejpotřebnější investice. Do rekonstrukce infrastruktury pro pěší i řidiče chce Bohumín v příštím roce vložit přibližně 18 milionů korun.

Město se připravuje na novou sezónu stavebních prací v předstihu. „Tato praxe je u nás zaběhlá už léta. Dlouhodobě si vedeme zásobník projektů a podle finančních možností z něj postupně vybíráme ty investice, které jsou nejnutnější. Naše páteřní komunikace jsou ve velmi slušném stavu, takže ve většině případů vybíráme z méně frekventovaných lokalit. Zohledňujeme, kolika lidem investice přinese užitek, jestli nám v realizaci nebrání majetkové poměry, jak technicky náročné řešení bude potřeba,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura. Radnice při výběru také přihlíží k tomu, aby se dostalo na každou ze sedmi bohumínských městských částí.

Dalším důvodem, proč město sestavuje seznam chodníků a cest k opravám na příští rok už letos, je lepší výběr dodavatelských firem. „Ještě mají volné termíny a personální kapacity. Osvědčilo se nám vypisovat veřejnou soutěž co nejdříve,“ vysvětlil místostarosta s tím, že tímto postupem město šetří peníze. Výsledky výběrových řízení vypsaných během podzimu a zimy dokládají, že nabídky firem jsou výhodnější, než kdyby se město shánělo po dodavatelích až těsně před začátkem sezóny.

V roce 2024 chce Bohumín investovat do rekonstrukcí komunikací zhruba 18 milionů korun. „Dvě třetiny částky připadají na chodníky, zbylé peníze na silnice. Zatímco chodníky ve městě jsou všechny v našem majetku a pečujeme o ně my, v rámci silniční dopravy městem vedou i krajské a státní cesty, do jejichž stavu a údržby zasahovat nemůžeme,“ popsal Macura a dodal, že podzimní výjezd do terénu teď vystřídá práce na vytipovaných projektech. „Do prosince bychom měli mít jasno o konkrétním počtu projektů, které letos dostanou zelenou,“ konstatoval.

Loni město vynaložilo 6,5 milionu korun do oprav chodníků, na 5,5 milionu korun přišla rekonstrukce silnic včetně odstranění výtluků. Letos Bohumín rekonstruoval komunikace pro motoristy za 17,5 milionu korun, opravil výtluky za necelý milion korun a vylepšení stavu chodníků si vyžádalo 6,5 milionu korun. „V závislosti na čerpání rozpočtu je možné, že částka na opravy komunikací se v průběhu příštího roku ještě navýší,“ uzavřel Macura.

