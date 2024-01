Majerová (Trikolora): Pojďme společně vládě v letošních volbách vystavit účet za devastaci naší země

reklama

JSME NA SPRÁVNÉ CESTĚ…

Cˇi´m da´l víc lidí se probouzí. Čím dál víc je patrne´, zˇe obrana NORMÁLNÍHO SVĚTA (coby hlavní, nosné a nejdu°lezˇiteˇjsˇi´ programové teze Trikolory), je ta spra´vna´, konzervativní a nadcˇasova´. Ve světle současného dění ma´ možná i daleko hlubší smysl, než jsme si v roce 2019 (kdy jsme Trikoloru zakládali), plně uvědomovali…

Pojdˇme společně víc mluvit o veˇcech, které nás trápí, a které chceme a musíme společně změnit. Pojďme víc a jasně pojmenovávat to, co se kolem nás děje. Pojďme vzdorovat tomu, co není správné, etické, morální. Co nám všem neprospívá a v mnohém nás ničí…

Bez bázně a autocenzury nazývat věci těmi pravými jmény. Odmítat jednání, konání a chování Fialovy vlády národní zkázy! Společně jí v letošních volbách vystavit účet za devastaci naší země.

Devastaci ekonomickou, kulturní, společenskou i morální. Devastaci pojmů a významů, kdy lež se stala normou a pravda se krčí v koutě a je nálepkována jako lež či dezinformace. Opět se nesmí říkat nahlas. A když ji vyslovíte, nesete si následky… Tak to už jsme tu přeci měli!

My všichni, kteří máme naši ČESKOU REPUBLIKU NA 1. MÍSTĚ, už toho máme dost! Chceme to změnit a chceme vyhrát. Vyhrát s Vámi a hlavně pro Vás. Pro naše děti…

Zuzana Majerová Trikolora



