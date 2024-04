Majerová (Trikolora): Tak prý jsme d*bytci a šm*jdi

reklama

Tak prý jsme dobytci a šmejdi, rozčílil se hokejista Jiří Hrdina, protože se na našem Facebooku objevil obrázek, který Čechům, kteří finančně podporují Ukrajinu, vzkazuje, že mají na rukou krev dětí zabitých ve válce. To je ten Hrdina, co na Hrad tak usilovně podporoval komunistického rozvědčíka. A přidal se k němu kdysi nadějný mladý komunista a později převlékač politických kabátů Pavel Telička. To je ten, co vyjednal hanebné podmínky našeho vstupu do EU. Iniciativně se o tom rozepsal server Forum 24. To je takový ten novodobý Der Stürmer české „kavárenské“ politiky. Tak jen pro pořádek.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6230 lidí

Za prvé, ten post se objevil na stránce pražské Trikolory a zavěsil ho tam jeden řadový člen.

Za druhé, příspěvek jsme nestáhli proto, že by věcně nebyl pravdivý, ale proto, že na oné odkazované grafice jsou faktické, grafické i češtinářské chyby. Také si myslíme, že takto emocionálně laděné příspěvky do profesionální politiky a na oficiální stránky nepatří. Na osobní Facebook klidně ano. Proč taky ne, když si to člověk opravdu myslí, že?

Za třetí, přesně takové citové vydírání ovšem už více než dva roky provozují politici i novináři spřažení s Fialovým režimem, jen to dělají s opačným znaménkem.

Za čtvrté, ano, Trikolora si opravdu myslí, že ukrajinská válka nemá vojenské řešení, že mír není sprosté slovo a že je proto nutné zastavit boje, uzavřít příměří, jednat u diplomatického stolu a najít nějaké kompromisní řešení. A také si myslíme, že další peníze a další dodávky zbraní nemohou mít za následek nic jiného než další tisíce mrtvých, včetně dětí, a to na obou stranách, a že další pokračování války jen zhorší ukrajinskou vyjednávací pozici.

A za páté už jen vzkaz amatérským pisálkům ze serveru Forum 24. Trikolora není hnutí, ale politická strana, a já fakt nejsem Kateřina.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Majerová (Trikolora): Ukrajinští uprchlíci budou moci žádat o dlouhodobý pobyt v ČR. Ne! Majerová (Trikolora): Požaduji omluvu předsedkyně sněmovny za lživá a absurdní nařčení Majerová (Trikolora): Žádný předvolební slib Petr Fiala a vláda nikdy nesplnili Majerová (Trikolora): Velké evropské korporace od počátku obcházejí sankce proti Rusku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama