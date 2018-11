Majerová Zahradníková (ODS): Musíme si pozorně hlídat východ i západ našich hranic

V noci ze středy 9. na čtvrtek 10. listopadu přesně před 80 lety udeřila v Německu Křišťálová noc. Tak poetický název - skoro jako naše Křištálová studánka - a přece v něm řinčelo sklo, plápolal oheň a tekla krev. Nezačalo to tehdy, jak se někdy říká.

Tehdy si jen už všichni museli uvědomit, co nás čeká. Běsnili tak ne zaostalí divoši, ale představitelé jednoho z nejkulturnějších národů světa...

Uběhlo 51 let a stejná země a stejné město strhly Berlínskou zeď. Po dalších 29 letech je Německo pořád pivotou evropského dění. A my si musíme pořád pozorně hlídat, co se děje nejen na východ, ale také na západ od našich hranic.

Zuzana Majerová Zahradníková ODS



