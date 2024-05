Kovářová (STAN): Strašit současné seniory tím, že jim vláda něco bere, je nezodpovědné

reklama

Musím odpovědět na spoustu demagogie, která se kolem nás rozléhá na téma věku odchodu do důchodu a celkově důchodové reformy. Například z ANO na tiskové konferenci ve Zlíně zaznělo, že délka věku, prožitého ve zdraví, se snižuje. Nesnižuje. V roce 2017 byl obvyklý věk dožití ve zdraví u mužů 61 let a u žen 62 let. Loni dosáhly tyto hodnoty 62,7 roku u mužů a 64 let u žen. I když tam vidíme pozitivní změnu, ke spokojenosti samozřejmě není důvod. Jsme stále pod evropským průměrem a třeba oproti Švédsku jsou to čísla vysloveně špatná.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6312 lidí

Co se v posledních letech snížilo, to byl obvyklý věk dožití jako takový. Mohla za to nezvládnutá pandemie a naprosto mimořádné počty zemřelých v roce 2020, a zvláště pak 2021. Což ale lze těžko dávat za vinu této vládě.

Další neuvěřitelné tvrzení je, že obíráme o něco současné důchodce. Náhradový poměr, tedy procento, jaké představuje průměrný důchod z průměrné mzdy, je rekordní za dobu existence České republiky, a ve skutečnosti dokonce prakticky nejvyšší v moderních dějinách země. Během vlád Andreje Babiše se pohyboval kolem 40 procent, nyní je téměř 50 procent. Pro příklad v roce 1977 činil asi 44 procent.

Prakticky veškeré reformní kroky, které musíme udělat, protože současný stav je ekonomicky neudržitelný, se budou týkat především generací nynějších čtyřicátníků a mladších. A těm otevřeně říkáme, že pro udržení životní úrovně ve vyšším věku budou muset učinit mnoho již nyní. Ale strašit současné seniory tím, že jim vláda něco bere, to není jenom nezodpovědné zneužívání jejich obav, to je nezodpovědné a lživé.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kovářová (STAN): Politika se nedá dělat od jedné tiskovky k druhé Kovářová (STAN): Spokojený rodič = pozitivní vliv na české hospodářství Kovářová (STAN): Obce neslučujme, dejme jim více svobody Kovářová (STAN): Dobrovolná spolupráce obcí, ne povinné slučování

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE