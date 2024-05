Laudát (KAN): Vedení si stálo na vedení

reklama

Proval, jak jinak lze označit nominaci Pavla Tuleji na ministra pro vědu a výzkum? Při první volební kampani TOP 09 do Sněmovny 2010 za sdělením na billboardech byly dovětky "Více, než si myslíte" . Teď by se asi hodil billboard "Zpackali jsme to, víc, než byste čekali". A aby pomsty osudu nebylo málo, Tulejovy prohřešky zavánějí Čínou.

Sám Tuleja je chválen za vyvození politické odpovědnosti. Ale houby. Prostě to na něj ruplo, tak vycouval. Svojí nerozvážností přidal další hřebík do rakve TOP 09, která prožívá kritické období. Jméno Tuleja jsem slyšel prvně v životě. O to víc si vedení TOP 09 mělo dát pozor, co je ten týpek zač.

Takže asi kývači v politbyru, nebo si vedení "jenom stojí na vedení"?

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

