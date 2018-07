Majerová Zahradníková (ODS): Tohle "vrtěti psem" se mi opravdu nelíbí

Tak nás v MF Dnes čeká celý seriál o muslimech v Česku. Jak se takový seriál dělá? Zhruba po vzoru Magdaleny Dobromily Rettigové: vraž do toho čtyři vejce... To se vezme osm stovek respondentů (ach, jak reprezentativní vzorek, že? Předvolební průzkumy se dělají aspoň na tisícovce a stejně přesné nejsou...). Pak se přidá pár otázek, chvíli se to vaří, pořádně zamíchá a dort pejska a kočičky je hotový. Čtenář se pak nevěřícně dočte, že "Kdo ví, jací jsou čeští muslimové, méně se jich obává". Tak dobrá.

Už jsme si zvykli, že nám v denících MAFRA vycházejí předehry k politickému dění následujících dní. Očekávám tedy, že až napínavý seriál na stránkách MF Dnes skončí, vezme naše vláda pár stovek masových migrantů, abychom se mohli seznámit osobně a stali se tolerantnějšími. Nevím, jak vám, ale mně se tohle "vrtěti psem" opravdu nelíbí.

Zuzana Majerová Zahradníková ODS



poslankyně

autor: PV