Majerová Zahradníková (Trikolóra): James Bond žena? Jako kdyby místo Sněhurky nastoupil Sněhurák

Na "bondovkách" vyrostlo několik generací filmových diváků po celém světě. A hlavně u těch starších se já i moji kluci pobavíme i dnes, nenecháme si ujít žádnou premiéru a doma máme všechny díly. Za vtipné ale vůbec nepovažuji, že by měla hrát nově agenta 007 žena. Je to stejné, jako kdyby místo Sněhurky nastoupil spanilý Sněhurák a místo Červené Karkulky zase Červený Karkulák. Obojí by byl naprosto nesmysl a neúcta k původní předloze.

Dnešní pokrokáři se však nezastaví před ničím. Nestačí jim ovládat politiku, média a vzdělávací instituce, stejně jako komunisté chtějí mít kontrolu i nad uměním. Ostatně právě komunisté často hovořili o angažovaném umění. A angažované umění je vlastní i jejich dnešním následovníkům, kteří bojují pod vlajkou ideologií multikulturalismu, ekologismu, genderismu a politické korektnosti za "lepší svět".

Ještě, že ty staré bondovky nám vzít nikdo nemůže. Dnes si asi pustím a budu doufat, že “Tomorrow never dies”.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



autor: PV