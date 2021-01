Malý (Trikolóra): Biden nebyl zvolen, ale dosazen těmi, co ovládají svět, tedy nás

reklama

Nastupuje fašismus a pro ty, kteří tomu nevěří a kteří si jej pletou s nacismem, je stručný popis ZDE. Tím, že se chováme tak, že se tváříme, že se to neděje, tím, že si mylně myslíme, že se nás to netýká, tím, že jsme líní, nebo nemáme odvahu se ozvat a vzepřít, tím posíláme sebe, naše děti a vnuky do otroctví, ze kterého se nepůjde vymanit. Užíváme si dostupné požitky a nechápeme, že jsou na dluh, který budou splácet i naši pravnuci.

Ten dluh často navyšujeme vlastními půjčkami na věci, které nutně nepotřebujeme. Přijímáme lži médií a politiků za vlastní názor. Necháme se ovládat. Podléháme uměle vytvořené atmosféře strachu, a tak poslušně dodržujeme jejich zákony a nařízení, vyplňujeme formuláře, necháme se dobrovolně monitorovat, očkovat a zítra možná čipovat. Ten domnělý blahobyt zůstane jen těm poslušným, ale i těm jej pak vezmou, pokud za něj tvrdě nezaplatí.

Zlikvidují klasické rodiny a docílí toho, že děti budou udávat rodiče a rodiče své děti. Zasejí nenávist mezi ty, co se dnes mají rádi. Už se to děje. Podívejte se na to, co se dnes děje v USA. Připravují celosvětovou válku, která rozdělí svět. Lokální války probíhají, ale vy si myslíte, že se vás netýkají, že jsou daleko. Nejbližší je 800 km od naší republiky. Lidstvo brzy podlehne a stane se otrokem fašismu, který spustí genocidu neposlušných. Už to začalo.

Lidé začnou být „poslušní“, ale ta poslušnost je nezachrání, jen těm nahoře dá větší sílu a neomezenou moc. Už je skoro pozdě ale ještě ne zcela, pokud se tomu okamžitě vzepřeme tomuto vývoji. Nečeká nás nic hezkého a dobrého. Bude se stupňovat omezování svobod, zvyšování povinností, vytváření závislosti populace na těch nahoře a postihování neposlušných.

Vystupňuje se ekoterorismus pod heslem „záchrany“ přírody, ovzduší, planety, který v konečném důsledku životní prostředí zhorší, ale těm, co to tady řídí to přinese obrovské zisky. Za třicet let již nebudou dnešní klasická auta a nebudeme je řídit, protože je budou řídit "oni". Už neuvidíme pasoucí se krávy a nedáme si steak. Nedáme si vepřo knedlo zelo, protože vepřové a knedlíky jsou nezdravé a zelí jedovaté.

Naše děti budou prostřednictví školství a on-line výchovy, která nahradí výuku, formováni v "jejich" voliče a bytosti, mající ten "správný" názor. Budeme umírat na pracovní úrazy a infarkty, protože zvýšením důchodové hranice nás donutí pracovat ve vysokém věku. Nadstandardních "požitků" budou smět užívat jen ti poslušní.

Zruší papírové peníze, aby nás mohli sledovat, ovládat a v případě potřeby potrestat blokací finančních prostředků. Nezapálíme si cigaretu. Neopečeme si buřty u ohníčku. Budou rozhodovat v zájmu "našeho zdraví" o tom, co smíme jíst a kolik toho smíme sníst. Zlikvidují podstatu rodiny, která je základ státu, a tak si postupně z lidstva vytvoří poslušné stádo, protože děti nebudou vychovávat rodiče, ale „oni“

Seberou nám zbraně, protože budou tvrdit, že nás před těmi "špatnými" ochrání tím, že je budou izolovat. Budou kvóty na všechno, i na radost a štěstí, protože s ničím se přece nesmí plýtvat. Nastupuje fašismus, přijdou války, protože války mažou dluhy a oni je potřebují smazat. Nastupuje nebezpečnější totalita, něž tu byla díky tomu, že prostřednictvím nových technologií o nás budou vědět vše.

Menšina bude diktovat většině. Už to začalo: Biden prohlásil: „Národ se musí postavit nadřazenosti bílé rasy“. To nevnímám jako sjednocující projev, ale jako projev rasimu. V USA podle mého názoru demokracii nahradila manipulace, soudnictví se začíná stávat realizátorem cílů politiků a oligarchů. Svět zešílel, v USA facebook vypnul prezidenta, v Číně zase prezident vypnul Facebook.

Biden nebyl zvolen, ale dosazen s „pomocí“ Covidu těmi, co ovládají svět, tedy nás. Tak to udělají ve většině světa, protože pokud jim to prošlo v USA, projde jim to na většině planety. Jsme ve válce, jen se ještě nezačalo střílet. Zatím. Netvařme se, že se nás to netýká.

Převzato z Profilu.

