Malý (Trikolóra): Jak jsme se (ne)semkli až bylo nakonec pozdě a vraždí nás

Pamatujete, jak se mocní sešli v Paříži, chytli se na bulváru za ruce a „semkli se“ proti terorismu? A co se stalo, co se změnilo? Nic, prostě jsme se se stavem „naučili žít“ (opravdu?) a terorismus se stal součástí našeho života.

Masírováni promigrační, multikulturní a genderovou propagandou mlčíme, přestože vidíme, že se Evropa řítí do záhuby spolu s námi. Merkel a Macron prosazují zrušení národních států a „jednotnou“ Evropu. To ostatně kdysi chtěl i Hitler a jak to dopadlo. Pořád si budeme říkat, že se nic neděje, že se nás to netýká a že budeme reagovat, až to bude nutné? Opravdu? Dovolím si pár příkladů z historie.

Ludvík XIV. dlouho nečinně přihlížel tomu, co se ve Francii děje. Když už to v zemi začalo vřít, začal realizovat potřebné reformy, ale již bylo pozdě a skončil pod gilotinou, kam jej poslal hlas jeho bratrance, Ludvíka Filipa II. Orleánského. Ludvík Orleánský nakonec také skončil pod gilotinou a ve vězení prohlásil, že lituje smrti krále a že se tímto činem podílel na vraždě nevinného člověka. Jenže bylo pozdě.

V Rusku car Mikuláš II. Také dlouho ignoroval to, co se v zemi děje. Pak začal sice také realizovat vcelku rozumné reformy, ale „lid“ už se nedal zastavit. Reformy začaly pozdě. Přišla revoluce a cara i s jeho rodinou nakonec v Jekatěrinburgu postřílel čekista Jakov Jurovskij. O deset dní později osvobodily Jekatěrinburg jednotky československých legií, přišly však příliš pozdě pro cara a jeho rodinu.

Němcům a Francouzům stále nedochází, že pokud jim dál budou vládnout Merkel a Macron, tak již dnes je pozdě. Von Hindenburg si z Hitlera utahoval, už bylo pozdě a co se pak dělo, nebylo jak zastavit. Jak to dopadlo víme. Macron přesvědčuje Francouze, že jeho zelená daň je nutná, a že je to jen část jeho překrásných reforem, po kterých už bude Francie a celá EU jen rájem.

Nebude. Ani Francie, ani Evropa. Pro Francii i Německo, je díky jejich dlouholeté migrační politice pozdě. Hoří kostely, jsou vražděni lidé, jsou znásilňovány a vražděny ženy i děti. Lidé ve Francii, Švédsku ale už i v Německu utíkají ze čtvrtí, ve kterých se narodili a celý život žili. Jejich čtvrti ovládly bandy migrantů tak, že do nich odmítá vstoupit i za bílého dne policie. Na to stav změnit je dnes již pozdě.

Včera jsem kritizoval aktivitu Charlie Hebdo, kdy 21. října promítali na budovu karikatury proroka. Psal jsem, že taková nesmyslná provokace bude stát životy nevinných lidí. Bohužel jsem měl pravdu, dnes tři mrtví v Nice, ženě pachatel uřízl hlavu. Francouzi jsou nepoučitelní, protože vláda vyhlásila boj s radikálním islámem a prezident Macron hájil právo na svobodu projevu a publikování karikatur proroka Mohameda.

Teatrální výzvy na to abychom se semkli jsou populistické, navíc politici mimo těchto prázdných výzev nedělají nic pro pozitivní změnu stavu. Do Evropy dál proudí ilegální migranti, Macron se s nimi objímá a fotí a pak vyhlašuje boj s radikálním islámem? On je dvojí? Radikální a neradikální? Tohle semknutí proti terorismu má stejný efekt, jako semknutí proti Covidu. Vir i teroristé si dělají, co chtějí. Za posledních 30 dní došlo ve 20 zemích k 138 islámským útokům, při nichž bylo zabito 682 lidí a 662 zraněno. (ZDE)

Je nezbytné postavit se těm, kteří dnes ovládají Evropu. Těm, co organizují „legální“ a ignorují ilegální řízenou migraci. Oni přepisují historii, likvidují evropskou kulturu, ničí to, co naši předci po staletí budovali. Potírají rodinu jako základ života a státu a zavádějí 76 pohlaví. Pár lidí ovládá celou Evropu. Pár jedinců ovládá 741 milionů lidí, kteří nečinně přihlížejí vlastní likvidaci.

Je třeba se tomu postavit, protože již dnes je pozdě.

(převzato z Profilu)

Michal Malý Trikolóra



ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Michal Malý

