Malý (Trikolóra): Po Číně a Rusku vypověděl primátor Hřib válku Pražanům?

Pamatujete na dočasně umístěná spojenecká vojska na našem území? Tehdy se říkalo, že dočasně znamená na věčné časy mínus jeden den. Stejným stylem šel zřejmě primátor Hřib na „dočasné“ uzavření Smetanova nábřeží, které se uzavřelo „dočasně“ betonovými zátarasy přes odpor opozice. Logické by bylo, pokud by se toto provizorium měsíc dva otestovalo, pak vyhodnotilo a pak se rozhodlo, jak dál. Zahrádky s občerstvením těsně u tramvajových kolejí se očividně neujaly.

Inu, kdo by si šel dát kávu a popovídat si těsně vedle rámusícího třicetitunového monstra tramvaje a čuchat čmoudíky z aut, stojících na červenou. Pseudozahrádky zůstaly prázdné, a tak lidé očekávali, že se věc vrátí do původního stavu a zábor vozovky se zruší. Opak je pravdou, na Smetanově nábřeží se z provizoria stává definitivum. Namísto betonových zátarasů přijdou květináče a stavebně se rozšiřuje chodník. Denně se květináče zřejmě budou v noci odstraňovat a ráno instalovat, protože v době od 22h do 06h zase po „chodníku“ mají jezdit auta. To nevymyslíš.

Schválilo tento krok zastupitelstvo, nebo alespoň rada? Nic takového jsem na webu magistrátu nenašel, ale možná jsem špatně hledal. Co je ale podstatné. Nešlo o opravu stávajícího stavu, ale o jeho zásadní změnu prostřednictvím stavebních úprav – rozšíření chodníku na úkor vozovky. To myslím nelze realizovat bez stavebního povolení. Nu, v Praze čeká investor (stavebník) na stavební povolení minimálně tři roky a mnohdy i déle, protože se k povolení musí vyjádřit desítky odborů a institucí.

Jak vidno, primátor Hřib to ale zvládl za pár dní, anebo se staví „načerno“. No a pokud „načerno“ nedá se předpokládat, že sám sobě nařídí odstranění černé stavby. Hoch to vzal po Pirátsku a to doslovně. Co na tom, že Pražané věc hodnotí většinově negativně? Prostě koalice se dohodla a na lidi kašle. Ti ji budou zajímat až těsně před volbami a tak jim zase něco naslibuje a Piráti zase budou vozit lidi rikšou, až se bude hroutit další most, nebo je převážet přes Vltavu lodičkama. Historičtí piráti kašlali na ostatní lidi a ti současní v tom očividně pokračují.

Tak, už jen čekám, kdy Hřib nechá zavřít jeden směr Nuselského mostu a zřídí tam vyhlídkovou restauraci a z druhého udělá cyklostezku. Nebo letišti Ruzyně zabere jednu z ranvejí na kavárničku milovníků letadel. Ještě zbývá vyvlastnit, nebo alespoň vyvlastnit byty a Praha bude skutečný ráj. Ze světa se tam lidé budou jezdit dívat jako na exotickou ZOO. Myslím, že Hřiba je nutno odvolat a poslat odkud přišel. Dřív, než bude pozdě, nebo bude kavárnička i na té ranveji v Ruzyni. A nejen ta.

Zdroj fotografií: Facebook/@zdenek.hrib.primator, idnes.cz a @VaclavKlaus_ml

Michal Malý Trikolóra



