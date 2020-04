Malý (Trikolóra): Promoření? 800.000 mrtvých nebo ekonomická krize?

reklama

... "jen" s 30 tisíci mrtvými. Krize již začala a promoření by ji jen eskalovalo, protože by z výrobního procesu vypadli i ti, co i při dnešních omezeních pracují. Nebyla by šance ochránit rizikové skupiny obyvatelstva. Jak by vláda při promoření chtěla ochránit 500 tisíc lidí s astmatem, (smrtnost 6,3% = 31.500), 900 tisíc diabetiků (smrtnost 7,3% = 65.700) 300 tisíc důchodců 80+ ( smrtnost 14,8% = 44.400) a 25% populace, která trpí na nemoci srdce (smrtnost 10,5% = 278.250))? V mediích vyšlo, že promoření by mělo cca 30 000 obětí. Podle skutečnosti, jaká je smrtnost u rizikových skupin však počet lidí, kteří by na coronavirus možná zemřeli při promoření, vychází na 819.450 mrtvých lidí. Netvrdím, že by jich bylo tolik, nebo méně či více. Rozhodně nechci vyvolávat jakoukoli paniku, ale toto číslo vychází ze skutečných čísel smrtnosti na coronavirus.

Musím opakovat to, co jsem napsal před časem:

Je třeba vnímat fakt, že v zemích, kterým se podařilo docílit útlumu nárůstu a šíření viru, se to podařilo jen díky opatřením obdobným těm, které zavedla Vláda. Osobně je mi absolutně jedno, že Ursula von der Leyenová považuje uzavírání hranic, ke kterému v rámci prevence šíření koronaviru přistoupila i Česká vláda, za narušení života lidí a přeshraničního obchodu. Je mi zcela jedno, že si pan Telička stěžuje na nemožnost cestovat do „bezrizikových“ zemí. Ony nějaké jsou? Brusel nezvládá nic, nezvládá situaci na hranicích Řecka s Tureckem, nezvládá koronavir, nezvládá nastupující ekonomickou krizi a svým diletantstvím žene Evropu ke krizi a kolapsu. Tisk dalších nekrytých miliard Eur nic nevyřeší.

Je to snad poprvé, co s opatřením současné Vlády souhlasím. Nedává nám žádnou jistotu, že se situace zvládne, ale dává nám reálnou šanci na to ji zvládnout. Pokud by u nás díky absenci opatření, které Vláda zavedla a nezodpovědnosti lidí počet nakažených lidí prudce stoupal, nebylo by schopno naše zdravotnictví situaci kapacitně zvládnout. Situace v jiných zemích ukazuje, že kolem 20% nakažených potřebuje hospitalizaci, z toho 5% JIP. Z nich 1 – 2% potřebují připojení na ekmo, které již ale nic neléčí, jen nahrazuje funkci srdce a plic, vysává z těla krev a vrací ji okysličenou do organismu. Jde ale jen o prodloužení času, kdy dojde k úmrtí. Přístrojů ekmo velmi málo.

Úmrtnost v Itálii se pohybuje kolem 5%. Lidé umírají sami, bez možnosti rozloučit se s rodinou. Italské nemocnice žádají o Ipady, aby se umírající mohli rozloučit alespoň prostřednictvím videohovoru. Pokud se nechceme dostat do stejné situace, v jaké je dnes Itálie, nebo Španělsko, musíme respektovat opatření Vlády a dodržovat sociální zdrženlivost. V kontaktech s ostatními pomohou telefony, videohovory, sociální sítě. Je třeba aby i ti, co chodí do práce, ve volnu zůstali doma. Je třeba v maximální možné míře omezit pohyb mezi lidmi. Rád bych, aby se ti, co dnes kritizují Vládu podívali na tyto grafy – to není fikce, to jsou fakta:

Ano, už nic nebude jako dřív, i pokud situaci zvládneme. Pokud bychom ji ale nezvládli, bylo by mnohem, mnohem hůř. Mnozí z nás na situaci ekonomicky určitým způsobem doplatí, ale na rovinu – je třeba přežít, je třeba vlastní odpovědností přispět k omezení šíření viru. Takže prosím, zapomeňme v tuto chvíli na stranické sympatie či antipatie, na kritiku Vlády za každou cenu. Respektujme opatření Vlády ke koronaviru. Přestaňme konečně situaci zlehčovat a myslet si, že jde jen o nějakou chřipku. Nepodléhejme panice, ani marným nadějím. Takzvané promoření se nikde neosvědčilo a v zemích, které nezavedly karanténu, prudce stoupal počet nakažených a mrtvých natolik, že zkolabovalo zdravotnictví. Tyto země promořením krizi nezabránily, jen prodloužily její nástup, ovšem s mnohem horším dopadem na ekonomiku. Proto ještě není čas na jakoukoli benevolenci u současných nařízení Vlády, buďme soudní a odpovědní jak k sobě, tak ke druhým. Na druhou stranu, některé až chaotické výstupy z Vlády lidem klidu nepřidají...

