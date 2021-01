Malý (Trikolóra): Už to přerostlo únosnou mez

reklama

Proevropských levicových sluníček přijde na demošku 200 000, ale pokud je demonstrace proti EU, proti omezování svobody, proti cenzuře, přijde pár stovek, ostatním je jedno, co se děje. To nechápu, přece většina národa nejsou poslušné ovce.

Lidé si myslí, že se mají dobře, a nechápou, i když žijí na dluh, že do EU budeme odvádět mnohem víc než dostávat a platit dluhy ostatních zemí z daní nás všech. Předluženost státu může vést ke zdanění vkladů a majetků, nebo dokonce k měnové reformě. Vláda nám bere polovinu našich platů. Ostatní kasíruje na DPH, spotřební dani a dalších daní. Zdaňuje již jednou zdaněné příjmy, trestá ty, kteří spoří, pořizují majetek, investují. Vláda trestá pracovité, schopné a zodpovědné. Likviduje základ ekonomiky a životaschopnosti tohoto státu – živnostníky. Státní zaměstnanec má 100% mzdy a pracuje home office, ale hostinský, kadeřnice a další tohle privilegium nemají.

Stoupá množství mnohdy protiústavních a protiprávních nařízení, dramaticky narůstá administrativa zejména o kontrolní šváby, kteří nám za chvíli budou vážit naše lejna a dělat jejich rozbory, zda si nežijeme nad poměry. Naše zpolitizované školství „vyrábí“ z našich dětí zmanipulované levicové prounijní voliče.

Michal Malý Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda realizuje naprosto nekoncepční a neúčinná opatření proti Covidu, jejich neúspěch pak svádí na nezodpovědnost lidí. Zavřela restaurace, přitom je prokázáno, že se v nich nakazí nejméně lidí. Naše školství je nejen zpolitizováno, ale i doslova zdevastováno. Úroveň vzdělání klesá, za chvíli snad zruší i maturity a místo toho budou studenti dostávat potvrzení o studiu, bez ohledu na kvalitu vědomostí.

Komerční média jsou ovládána, informují tendenčně, po proudu. Stejně tak naše veřejnoprávní ČT, která zamlčuje, překrucuje a lže, jako by byla také ovládána soukromým zájmovým subjektem. Historie je ve filmech znásilňována tak, že anglická královna či Achiles jsou černoši, dvorní dámy vietnamky, tajemník je zase Gay, nebo přinejmenším muslim, už jen čekám, kdy se objeví pedofil.

Takzvané pochody hrdosti jsou podporovány i finančně vládou či městy, a přitom jde o propagaci homosexualismu a netradičních sexuálních praktik, ale normální gaye a lesbičky tyto aktivity jen poškozují. Prosazují se sňatky homosexuálů a gayadopce dětí, přestože nemohou založit klasickou rodinu a právo na adopci dítěte nemá nikdo – ani homosexuál, ani heterosexuál.

Odstraňují se sochy, jako by to mohlo změnit fakta a historii. Svět (i Papež) líbá nohy narkomanům, vrahům, rabovačům a žhářům. Právo přestalo být cestou ke spravedlnosti a stalo se nástrojem moci, postihování a ovládání nepohodlných lidí. Rovnost před soudem dávno neexistuje. Dotovaná ekologie se stala výnosným byznysem, který přináší miliardové zisky a životnímu prostředí v konečném důsledku škodí.

Anketa Může Donald Trump za útok demonstrantů na Kongres USA? Může 31% Nemůže 69% hlasovalo: 6526 lidí

Elity nenápadně salámovou metodou nastolují fašismus. Kdo půjde po proudu, bude na tom lépe než ten, kdo nebude mlčet a vzepře se stávající zlovůli. Jsou ovládána komerční i státní média, která rozhodují volby a ovlivňují populaci a ta skutečně nezávislá jsou likvidována. Sociální sítě jsou nástrojem ovládání myšlení a názorů lidí, ale i jejich monitorování.

Plánuje se plošné sledování pohybu vozidel i lidí, omezování maximální rychlosti tak, že pokud před nehodou, nebo pro rychlou cestu k lékaři budete potřebovat přidat plyn i za cenu postihu, systém to nedovolí. Plánuje se čipování lidí i likvidace papírových peněz tak, aby oni mohli sledovat co kupujeme a zač utrácíme a podle toho do nás nejen hustit reklamu, ale aby nás mohli v případě naší neposlušnosti i ekonomicky zlikvidovat blokací platební karty – to je cíl, to je důvod snah o zrušení papírových peněz.

Prosazuje se rádoby rovnostářství ve prospěch slabších a neschopnějších, prosazuje se inkluze, která nepomáhá postiženým, ale blokuje chytré v dalším vzdělání, takže se cíleně snižuje inteligence a vzdělanost našich dětí, aby byly následně lépe ovladatelné. Rádoby demokratické volby se snaží nahradit anarchie ulice a pokud se jí to nepodaří, tak se prostě volby zfalšují a už se to ani nijak nezakrývá.

Naše apatie připravuje peklo pro naše děti a vnuky a žene je do dluhové spirály, kdy nakonec budou státu odvádět třeba 80% daní ze mzdy. Žene naše děti do až slepé poslušnosti. O nás už tolik nejde, o naše děti ano. Našim dětem chtějí vzít naši krásnou a svobodnou zemi a ovládat ji. Je třeba se probrat, je třeba, aby český lev přestal spát a zařval a postavil se této zlovůli. Lidé prosím, nepodceňujte to, co píšu. Týká se to vás všech, vašich dětí i vnoučat.

Pokud se těmto zvěrstvům nepostavíme, pokud se nepostavíme nastupující fašizaci, oni nás ovládnout a pak už bude pozdě, pak už nebude jak se vzepřít, snad jen cestou občanské války.

Prosím, postavme se tomu, co se děje. Je třeba, aby český lev přestal spát a zařval. A když to nepomůže...

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Malý (Trikolóra): Svěříme naše děti pedofilům a zpolitizovanému školství? Malý (Trikolóra): Co blázníte, vždyť jsou tady lidi Malý (Trikolóra): První dopady opatření Vlády - přestřelka v nákupním centru Malý (Trikolóra): Sjednotit se proti terorismu má účinnost jako sjednotit se proti bombardování

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Michal Malý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.