Maříková (SPD): Kdo bude určovat, co je předsudečná nenávist?

Vážený pane ministře,

na konci dubna schválila vláda zavedení nového pojmu do českého právního systému "předsudečná nenávist". Nesprávným chováním se jí může v podstatě dopustit každý, informoval o tom web Česká justice. Ústavní soud však připomíná, že působením na půdy(?) není zatím v České republice zákonem regulováno. Nejde tedy náhodou o snahu obcházení současného právního systému vaším ministerstvem. Chcete opět po změně režimu v České republice zavádět policejní stát?

Ministerstvo vnitra přikládá definici rizik projevů "předsudečné nenávisti" a jsou podle vašeho ministerstva v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Znamená to, pane ministře, že když někdo řekne, nebo napíše, že nemá rád třeba multikulturalismus, protože to je vykořenění národa a ztráta identity, bude za to trestán a je podle vás extremista? Kdo bude určovat, co je předsudečná nenávist? Vy? Nebo jsou na ty vyčleněni nějací úředníci.

Znamená to, že tímto takzvaným "náhubkovým zákonem" chcete regulovat chování a názory lidí a trestat je? Nerozporuje se náhodou tento zákon s Ústavou, kde je zaručena svoboda projevu a slova? A jakou další finanční zátěž tento výmysl představuje pro státní rozpočet? Jelikož někdo - jestli jsou na to vyčleněni nějací pracovníci a jaká personální zátěž to bude pro Policii České republiky, která už nyní trpí nedostatkem personálu?

Děkuji.

Karla Maříková SPD



autor: PV