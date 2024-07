Maříková (SPD): U Ukrajinců v ČR raketově stoupla kriminalita

Zavedení výpovědi bez udání důvodu prosazované ODS a TOP 09 je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Nepodporujeme nominaci Jozefa Síkely na eurokomisaře, protože nadřazuje zájmy EU a Německa nad národní zájmy ČR a podporuje Green Deal a Migrační pakt. Bartošova digitalizace stavebního řízení je naprostým fiaskem, které stálo již stovky milionů korun a vedlo k faktickému kolapsu procesu povolování staveb. Navrhujeme řešení. V ČR roste podíl kriminality páchané cizinci. Nejvíce mezi nimi ji páchají Ukrajinci, u nichž rekordně stoupla.

1. Zavedení výpovědi bez udání důvodu prosazované ODS a TOP 09 je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny pod vedením jeho předsedy Tomia Okamury (SPD) před letními prázdninami veřejně projednal petici proti záměru části vládních stran (ODS a TOP 09) zavést do Zákoníku práce možnost dávat zaměstnancům výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu. Petici organizovanou odborovými svazy podepsalo přes 50 tisíc občanů.

Pro hnutí SPD je zavedení výpovědi ze zaměstnání bez udání důvodu do českého pracovního práva naprosto nepřijatelné. Šlo by o zásadní omezení práv zaměstnanců a ztrátu jejich soudní ochrany. Zároveň by to vedlo k poklesu mezd v národním hospodářství, ke snížení příjmů státu, k nárůstu nezaměstnanosti a k usnadnění propouštění českých zaměstnanců a jejich nahrazování agenturními pracovníky zejména ze zahraničí. Zaměstnavatelé mají dle současné právní úpravy mnoho možností, jak ukončit pracovní poměr se zaměstnanci.

Existují zde instituty zkušební doby či ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou zaměstnavatele a zaměstnance. Navíc v době, kdy firmám chybějí desítky tisíc zaměstnanců, nedává zavedení výpovědi bez udání důvodu žádný ekonomický smysl. Jde pouze o další projev asociálního charakteru ODS a dalších vládních stran, které pohrdají pracujícími lidmi.

Hnutí SPD naopak práva zájmy poctivě pracujících občanů dlouhodobě brání.

2. Nepodporujeme nominaci Jozefa Síkely na eurokomisaře, protože nadřazuje zájmy EU a Německa nad národní zájmy ČR a podporuje Green Deal a Migrační pakt.

Vláda Petra Fialy navrhla jako člena nové Evropské komise pod vedením její předsedkyně Ursuly von der Leyenové ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). Hnutí SPD tuto nominaci nepodporuje, stejně jako bychom nepodpořili ani nikoho jiného z vládou původně navrhovaných kandidátů.

Jozef Síkela je představitel federalizace a progresivismu EU a 2 posilování jejích kompetencí na úkor členských států. Hnutí STAN, které tohoto kandidáta navrhlo, rovněž dlouhodobě podporuje tuto politiku škodící českým národním zájmům, včetně Green Dealu a Migračního paktu EU. Jozef Síkela ve funkci člena vlády také vždy nadřazoval zájmy EU a Německa nad národní zájmy ČR, například v době energetické krize, kdy preferoval tzv. „evropské řešení" cen energií před jejich včasným zastropováním pro české občany a firmy. Vznikající Evropská komise bude opět nepřítelem zájmů ČR prostřednictvím prosazování federalistické, promigrační, zelené a proválečné politiky.

Hnutí SPD preferuje zrušení Evropské komise a to, aby se klíčová rozhodnutí v orgánech EU odehrávala na úrovni zástupců členských států (premiéři, ministři) na základě principu jednomyslnosti a práva veta. Současně dlouhodobě prosazujeme vypsání celostátního závazného referenda o setrvání ČR v EU.

3. Bartošova digitalizace stavebního řízení je naprostým fiaskem, které stálo již stovky milionů korun a vedlo k faktickému kolapsu procesu povolování staveb. Navrhujeme řešení.

Tzv. digitalizace stavebního řízení spuštěná 1. července v souvislosti s účinností novely stavebního zákona ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti) je naprostým fiaskem, které stálo daňové poplatníky již stovky milionů korun a vedlo zatím pouze k zahlcení stavebních úřadů a k faktickému kolapsu procesu povolování staveb v ČR.

Nový Informační systém stavebního řízení vykazuje zásadní chyby, je v podstatě nefunkční a pracovníci veřejné správy na něj nebyli dostatečně proškoleni. Na riziko vzniku těchto problémů hnutí SPD upozorňovalo několik měsíců a požadovali jsme odložení spuštění nového systému, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš to však ignoroval. Stavební úřady jsou paralyzované a jejich pracovníci přetížení. Část stavebních úřadů chce dokonce vstoupit do stávky.

Systém kritizují i jeho další uživatelé – stavebníci, architekti a projektanti.

Hnutí SPD navrhuje okamžitý přechod na krizový management stavebního řízení a dočasný návrat k používání předchozího informačního systému stavebních povolení včetně aplikace fikce souhlasu – tedy principu, že pokud se úřad nestihne k projektu vyjádřit včas, považuje se za schválený.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který bezprecedentně selhal a absolutně nezvládá manažerské řízení svého resortu, by měl přijmout politickou odpovědnost a skončit ve funkci.

4. V ČR roste podíl kriminality páchané cizinci. Nejvíce mezi nimi ji páchají Ukrajinci, u nichž rekordně stoupla.

V ČR roste podíl kriminality páchané cizinci. Podle Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2023, kterou vydalo Ministerstvo vnitra, u nás bylo v loňském roce trestně stíháno 78 969 fyzických osob, z toho 9 345 cizinců. Jde o meziroční

nárůst o 18,3 %. Podíl cizinců na celkovém počtu trestně stíhaných osob je 11,7 %. V roce 2023 byl v ČR rovněž evidován vůbec nejvyšší počet trestně stíhaných cizinců od roku 2011.

V průběhu roku 2023 bylo v ČR pravomocně odsouzeno celkem 6 392 cizinců (meziročně o16,5 % více). Podíl cizinců na celkovém počtu osob odsouzených v ČR dosáhl hodnoty 12,5 %, což je vůbec nejvyšší zaznamenaný podíl v historii samostatné ČR. Nejvyšší nominální i procentuální nárůst ohledně pachatelů trestných činů byl zaznamenán u státních příslušníků Ukrajiny, meziroční nárůst zde činí 46 %. Značně roste i objem migrace do ČR. V roce 2023 bylo na zastupitelských úřadech ČR přijato celkem 170 821 žádostí o víza a pobytové tituly.

Jedná se o meziroční nárůst o 12 %. Uvedená statistická data svědčí o tom, že rostoucí objem migrace, včetně té tzv. pracovní, s sebou nese i nárůst negativních, sociálně patologických jevů, nárůst kriminality a další bezpečnostní rizika.

Hnutí SPD dlouhodobě požaduje v oblasti migrační, azylové a cizinecké politiky permanentní kontrolu českých státních hranic, možnost rychlého vyhošťování cizinců v případě spáchání trestného činu do země původu a důsledné trvání na uplatňování naší vnitrostátní azylové legislativy, nikoli její podřizování Migračnímu paktu EU.

