Maříková (SPD): V rámci boje za rovnost společnost dělá vše pro to, aby vymřela

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

žijeme v době, kdy se po nás chce, abychom se tvářili multikulturně a genderově korektně. Třicet let po Sametové revoluci je opět třeba neříkat nahlas, co si člověk myslí, a na veřejnosti prohlašovat, co se zrovna nosí. Prim hrají různé demagogie, manipulace a výhrůžky. Přirozenost však zákonem nevykouzlíte. Pojem manželství má určitou hodnotu, která má tradici, a není tím upíráno právo nikoho na žádný vztah.

Cílem manželství je vybudovat harmonický celek a vlastní domov, ve kterém vznikne nový život. Dospělí lidé mají právo žít ve vztazích, které si sami vyberou. Pro výchovu dětí je však důležité, aby ve své rodině viděli jak mužský, otcovský, tak ženský, mateřský vzor. To u stejnopohlavních párů a jejich rodin mohou vidět dost těžko. Stát potažmo úředníci budou rozhodovat, zda bude dítě vyrůstat se dvěma ženami, nebo dvěma muži. Naší povinností je ale chránit tradiční rodinu a naopak přijmout opatření, která by její roli ve společnosti upevnila a získala maximální podporu státu.

Před lety, když se schvalovalo registrované partnerství, nikdo asi nečekal, že se to stane normou. A podívejme se, před čím stojíme dnes. A co přijde dál? Bude manželství za několik let třeba svazek tří nebo pěti lidí? Nevěra byla dříve nemyslitelná také. Rozvod téměř největší zločin. Ale dnes udivuje ještě někoho, že jsou si lidé nevěrní? Je mezi námi někdo, kdo nezná aspoň jeden pár, který je nevěrou zasažený?

Naše otevřená společnost v rámci boje za rovnost všech se všemi dělá vše pro to, aby vymřela. V rámci genderové revoluce nastupuje tvrdý boj proti genderovým stereotypům. Mateřství je vydáváno za genderový stereotyp. Již od školek se v rámci školní výchovy postupně zakazuje prezentovat ženu jako matku. Nově je doporučováno i v rodinách vychovávat děti genderově neutrální, aby si do budoucna mohli svobodně vybírat nejen své povolání, ale i své pohlaví a sexuální orientaci. Společenské principy a vzorce jsou označovány za stereotypní, a proto musí být odstraněny nebo nahrazeny novými modely. Tyto ideologie ničí hodnoty, jako je národ, rodina, vlastenectví, morálka a přirozená sexualita. Mají za důsledek nefunkční vztahy mezi partnery, manžely, rodiči a dětmi. Jen slepý nemůže vidět, jak jsou postupně vymýceny zvyky a tradice. Každý má právo bojovat za svá práva, ale budoucí vývoj je evidentní. Čím více si budou všichni se všemi rovni, tím dříve naše kultura skončí a bude nahrazena kulturami jinými - africkými a islámskými, které práva žen a homosexuálů rozhodně nerespektují tak, jako naše kultura současná.

Z historie bychom se měli poučit, jelikož historické zkušenosti nám názorně ukazují, že jakmile Říše římská opustila základní morální principy a společenské hodnoty, byla zničena. Dnešní evropské instituce téměř identicky kopírují odstrašující model Římské říše. Je důležité se z historie poučit a neopakovat stejné chyby, které udělali naši předci. Nesnažme se být chytřejší než příroda. Naše zákony nemohou měnit zákony přírody. Pokud chceme přežít jako národ, musí přežít i základní hodnoty a morální principy naší společnosti, jejichž nepostradatelným základem je heterosexuální rodina, jelikož jen muž a žena mohou zplodit děti.

Žijeme si podobně jako požívační Římané těsně před tím, než se jejich impérium rozpadlo. Pokud narušíme nebo zničíme heterosexuální manželství, manželství jednoho muže a jedné ženy, bude zničen i celý národ, a to bychom si měli všichni dnes a tady uvědomit.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Majerová Zahradníková (ODS): Nepleťte hlavu dětem a nehrajte si na bohy Šlechtová (ANO): Je nás 5 až 10 procent. Minimálně! Kopřiva (Piráti): Nezasahujeme do tradic, bavíme se o civilním manželství Okamura (SPD): Rodinné právo by mělo být jednoznačné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV