Bobošíková a Kotrba o Ukrajině a válce. Už se rýsuje výsledek

Jak ovlivní balík pomoci z USA a nové mobilizační předpisy pro Ukrajince vývoj rusko-ukrajinského konfliktu? Proč média tolerují stranám pětikoalice kauzy, při kterých by u opozice doslova běsnila? Pozvání do Aby bylo jasno moderátorky Jany Bobošíkové přijal český novinář, analytik, grafický designér, bývalý člen Rady Českého rozhlasu, který sám sebe označuje za levičáka a agresivního intelektuála, bývalý člen KSČ, KSČM i ČSSD Štěpán Kotrba.

reklama

Americký Kongres v těchto dnech schválil balík pomoci pro Ukrajinu a Izrael. „Ty zbraně už jsou v tuto chvíli v Německu,“ konstatoval Kotrba a rozebral také to, jak tato událost ovlivní bezpečnost světa. „Bezpečnost? Spíš nebezpečnost. Bude víc mrtvých. Výsledek konfliktu to nezmění, prodlouží to konflikt o půl roku nebo rok,“ dodal.

A jaký on sám předpokládá výsledek konfliktu? „Už dlouhodobě předpokládám výsledek konfliktu takový, že Rusové dobudou Oděsu a zastaví se o Dněstr. Připojí Podněstří a bude se vyjednávat o osudu Moldavska,“ sdělil Kotrba.

Na Ukrajině v současné době vznikají nové zákony o mobilizaci a konzuláty v zemích Evropské unie už nebudou poskytovat konzulární služby mužům v bojeschopném věku. „Ukrajina nemá lidi ochotné za ně umírat, respektive ochotné umírat za kyjevský režim. To je vidět. Ve chvíli, kdy prohrávala vlastně celý loňský rok na všech frontách nebo na veškerých součástech té fronty, tak je to daleko horší stav, než byl na začátku oné zvláštní operace. Rusko má bohaté zásoby surovin, bohaté zásoby výroby, bohaté zásoby potravin, je schopno vycvičit, vyzbrojit daleko větší armádu a má daleko kvalitnější zbraňové systémy navzájem provázané s leteckým satelitním průzkumem, takže si nemyslím, že by bylo možné, byť za cenu ožebračení a odzbrojení celého NATO, Rusko na ukrajinské frontě porazit,“ dodal Kotrba.

Mírové konferenci ve Švýcarsku nepřikládá Kotrba žádnou roli. „Do té doby, než přijde Ukrajina o přístup k moři, tak se nedá o míru hovořit. Potom musí i Západ uznat vítězství Ruska. Pak je teprve možné začít na tomto základu budovat mírové rozhovory. V tuto chvíli je to rétorické cvičení pro novináře a spojence, aby byli ochotní pustit další miliony dolarů, případně další tisícovky tanků a obrněnců,“ sdělil Kotrba, jenž pro své závěry čerpá ze svých zdrojů.

„Rusko je plné, i Ukrajina je plná úvah o válce a jejím vývoji. Ekonomické magazíny jak v ruštině, tak v angličtině jsou plné analýz – někdy poměrně přesných analýz toho, kam až dospěl Západ s embargy. A buď si na to novináři stěžují, nebo na to upozorňují, nebo to jenom konstatují jako ve Financial Times. Ale v tu chvíli není problém zkonsolidovat si celý ten informační blok a říct si, jakou má strategickou schopnost ten či onen účastník konfliktu,“ dodal Kotrba.

„Ukrajina trvá na tom, že chce Krym zpátky, to je prostě z hlediska vojenské strategie posledních 100 let ruské říše. Je to nesmysl. Rusko se nikdy Sevastopolu nevzdá,“ dodal. „Export Ukrajiny je závislý na oděském přístavu. Ve chvíli, kdy ztratí oděský přístav, tak se přestane bít, protože ten jih Ukrajiny už je obsazen Rusy, tak přestane být účastníkem dohody, kterou podepsaly státy Černého moře v čele s Tureckem před nějakými 90 lety, a tím pádem přestane používat domácího námořního státu. Nebude mít odkud a kam distribuovat své zboží, prodávat ho jedině přes ruskou hranici anebo přes několik málo železničních a silničních tras, které vedou buď do Polska, nebo jedna vede na Slovensko. To je velmi tristní stav, protože ty trasy mají omezenou kapacitu bez námořního přístavu. S exportem obilí nemůže Ukrajina počítat, bez exportu obilí ztratí hlavní zdroje valutových příjmů. To je bankrot státu,“ doplnil Kotrba.

Kotrba se ještě následně vrátil k uvolněným penězům Spojenými státy. „New York Post říkal, že valná většina těch uvolněných peněz půjde americkým zbrojovkám na dovyzbrojení arzenálu. Tudíž to je kšeft pro americké výrobce zbraní, to není kšeft pro Ukrajinu. Ukrajina nebude rozhodovat o tom, co se vyrobí, kde se vyrobí, jak se to vyrobí, za kolik se to vyrobí. Ukrajina bude příjemcem toho výsledku,“ dodal Kotrba.

Řeč byla i o domácí politické scéně. „Na nedávném kongresu Občanské demokratické strany pochválil premiér Fiala svou vládu v podstatě slovy, že už bude lépe a že ta vláda dokázala, že to dokáže. Ekonomická data jsou ovšem zcela jiná. Mě by zajímalo, jak si vysvětlujete, jako zkušený novinář a analytik, že navzdory lžím typu: Nebudeme zvyšovat daně, vylhaný migrační pakt, který, kterého jsme nyní svědky v přímém přenosu. Skandály, Dozimetr, večírek v den střelby na filozofické fakultě, pravomocné odsouzení politika TOP 09 pana Feriho. Takže denně neplní média hlavního proudu kritika vůči této vládě,“ položila otázku Jana Bobošíková.

„Víte, já beru v úvahu pouze argumenty ekonomické a politické, nikoliv argumenty sexuální, nikoliv argumenty vnitrostranických domácích zabijaček a podobné. Feriho nemá smysl komentovat, protože to byl puberťák, který se dostal do politiky a dostat se tam neměl. To, že konzervativní strana si neprověřuje své členy, které nominuje na poslance, je tragické, ale upřímně, vypovídá to o TOP 09,“ podotkl Kotrba.

„Debata by se neměla vést o věcech, které jsou soukromím těch daných politických stran. Dokonce si myslím, že i předvolební lži bych těm politickým stranám odpustil. Co se odpustit nedá a co se stále ještě ODS nenaučila, ptát se lidí na jejich názor, když ne, tak číst sociologické průzkumy a představit si svůj život bez tučného konta za průměrný plat v této zemi, kdyby si to páni poslanci z ODS zkusili, přestali by dělat politiku ODS. Když ji dělají, pak se nesmějí divit, že mají dvě procenta trvale podporujících voličů a 15 % vlažně podporujících voličů. To je výsledek politiky této vlády, mimochodem nejhorší výsledek, jaký kdy která politická vláda měla, a to se bavíme i o té první Klausově, která skončila spálenou zemí, jak vyprávěl Miloš Zeman,“ podotkl Kotrba.

„Já si myslím, že vláda pravice v této zemi je prakticky nemožná, protože tato země je plná levičáků,“ dodal.

A proč média nejsou na současnou pětikoalici tak ostrá, jako třeba byla na předchozí Babišovu vládu? „Protože ta média mají kolektivní kulturu. Ta kultura je liberálně pravicová. Stále ještě. Jsou to od devadesátých let stále titíž budovatelé rozvinutého kapitalismu bez přívlastku, kteří dneska akorát jsou ve vyšších postech, někdy na pozicích šéfredaktorů, někdy na pozici vedoucích editorů nebo vedoucích komentátorů. Jsou to titíž lidé. Celá ta generace stárne. Ta generace mladá se od těch starších učí tuto kulturu přebírat. V těch médiích jsou v podstatě laciné peníze,“ doplnil Kotrba.

Psali jsme: „Národ si to konečně uvědomil.“ Vážné zjištění. Jde o volby v ČR Česko v rámci mírové iniciativy EU posílí obranyschopnost Moldávie „Oni končí. Vědí to. Bojí se.“ Orbán nabudil mezinárodní publikum Mírový plán pro Ukrajinu. Rusům se líbí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama