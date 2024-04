Půlku vám sežerou. Český řidič po natankování uvidí rudě

reklama

Na úvod je třeba říci, že ceny benzínu a nafty jsou určovány rafinériemi. K jejich výstupním cenám si svoje marže následně připočítávají také distributoři a samozřejmě i prodejci pohonných hmot, tedy čerpací stanice.

„Podle vzájemné dohody prodávají všechny rafinérie v Evropské unii své produkty za stejnou cenu, stanovovanou na komoditní burze v Rotterdamu. Ve většině zemí světa tvoří větší část z konečné ceny benzínu daně – zejména spotřební daň a daň z přidané hodnoty,“ píše se na serveru Kurzy.cz, který o cenách jednotlivých komodit informuje pravidelně.

U nás je v současné době podíl daní na celkové ceně zhruba 49 procent u benzínu a 43 procent u motorové nafty, jak je vidět z přiložené tabulky, která navíc znázorňuje i podíl jednotlivých daní na výsledné ceně a současně ukazuje i výši jednotlivých marží.

Co se týká aktuálních cen, je evidentní, že za poslední měsíc se téměř lineárně navyšují, a to tak, že cena benzínu se 25. března pohybovala na úrovni 38,47 Kč za litr a cena nafty byla v tu dobu v podstatě totožná.

Po měsíci se situace změnila. Zatímco nafta vzrostla „jen“ na 39,22 Kč za jeden litr, za benzín si řidiči připlatí v současné době daleko více – 40,40 Kč za litr.

A jaká je prognóza do budoucna? Pokud čekáte optimistické zprávy, jen tak se nedočkáte. Píše o tom Petr Lajsek, finanční analytik, makroekonom a obchodník s cennými papíry. Ten ve svém článku na serveru Kurzy.cz uvádí, že v minulém týdnu výrazněji opět rostly ceny benzínu a litr se v průměru dostal na 40,37 Kč, což je o 25 haléřů více než před týdnem. Mírně vzrostla i průměrná cena nafty, která se za týden vyšplhala o 6 haléřů na 39,25 Kč za litr.

„Do cen pohonných hmot se stále promítají vysoké ceny ropy a také sezónní faktory. Od dubna oficiálně začíná motoristická sezóna a nezastavitelně se již blíží léto. To tak výrazně zvyšuje poptávku zejména po benzínu, což se postupně promítá do jeho ceny,“ analyzuje Lajsek s tím, že od prvního března navíc zakázalo Rusko na 6 měsíců export benzínu kvůli domácím cenám a ten následně putoval primárně do afrických zemí, na trhu však chybí.

To se nyní zřejmě odrazí i na našem trhu, kde u benzínu můžeme očekávat další zdražování, a v příštím týdnu průměrná cena překoná úroveň 40,50 Kč za litr.

„Vyloučen není ani růst nad 41 Kč do konce května. Stabilizovat by se naopak mohla nafta, jejíž cena od začátku dubna na burze klesá,“ přidává ekonom alespoň částečně dobrou zprávu, za kterou podle něj stojí i sezónní faktory a výhledově by dokonce mohlo dojít k mírné korekci u cen nafty, průměr by opět mohl do konce května spadnout pod 39 Kč za litr nafty.

Což ovšem znamená, že cenové nůžky mezi naftou a benzínem se začnou opět rozevírat.

K tomu má přispět i fakt, že hlavní producenti zřejmě nehodlají svoji nabídku příliš navyšovat, ačkoli je k tomu vedou různé důvody.

„Pro kartel OPEC jsou současné ceny ropy velmi výhodné a brzký růst produkčních kvót je tak nepravděpodobný,“ píše dále Lajsek s tím, že vyšší produkci nemůžeme očekávat ani od Venezuely, na kterou opět uvalí sankce USA.

Produkce Venezuely asi dosáhne stropu kolem 1 milionu barelů ropy denně a růst exportu tak nelze očekávat.

I vzhledem k těmto faktorům budou asi ceny ropy dlouhodobě na nadprůměrných hodnotách.

Brzkého zlevnění benzínu se podle ekonoma jen tak asi nedočkáme.

