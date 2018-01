Maříková (SPD): Zločinecká reforma Dublin IV

Jde o návrh Směrnice stanovující kritéria povinné pro každý členský stát EU v otázce přijímání migrantů na svých územích, které určují všem členským zemím EU povinné přerozdělování imigrantů podle klíče, který určí Evropská komise. Jednotlivé členské země podle tohoto nařízení budou nejen muset přijímat migranty, ale navíc podle této novely nebudou mít ani kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké uprchlíky dostanou přidělené. Pokud jedna členská země přesáhne přes „150 % referenčního množství“, budou další migranti povinně usídlováni v jiných státech EU. Podle této reformy dostanou migranti nabídku na 4 země v Evropské unie, které budou mít nejnižší stavy. Členský stát má spolu s migrantem povinnost přijmout na své území také ostatní členy rodiny migranta, který byl daným členským státem přijat. Každý členský stát má právo odmítnout přijetí migranta, ale musí za každého odmítnutého žadatele zaplatit 250 000 eur.

Karla Maříková SPD



poslankyně

Česká republika by se měla chovat jako suverénní země a sama by měla mít možnost rozhodovat o tom koho přijme a komu podá pomocnou ruku. Z morálního hlediska je pomoc lidem v nouzi správná, ale každý stát se musí nejdříve starat o své přežití, to je jeho hlavní povinnost, kterou vůči svým občanům má. Proč lidem z třetího světa tak aktivně nepomáhají v jejich zemích neziskové organizace. Jsou to právě neziskové organizace, které mají na svědomí všechny ty utopené lidi ve Středozemním moři a všechny ty kteří se stali obětmi kriminálních činů způsobených afro-arabskými migranty. Jsou to právě neziskové organizace, které si z převozu migrantů do Evropy udělaly výdělečnou činnost v podobě kyvadlové dopravy mezi Lybií a Itálií. Doposud se Evropské unii nepodařilo imigranty a jejich potomky, kteří v Evropě už jsou, integrovat a bude nám určovat koho a kdy přijmeme? Imigrace je strategický politický projekt vládnoucích elit, který má za cíl sjednocení kontinentu a vytvoření nové společnosti a nového člověka. Británie, Francie, Německo jsou už ztraceny, proč bychom měli s donucením Evropské unie páchat národní sebevraždu. Prostředky, které nás bude stát integrace, zdravotní péče a později i důchod každého imigranta a jeho člena rodiny a v případě, že bude páchat kriminální činnost, tak také náklady spojené s touto kriminální činností, raději vynaložme na naše občany. Je čas si uvědomit, že to my máme právo rozhodovat koho, kdy a v jakém počtu přijmeme, ne vládnoucí elity nebo Evropská unie.

autor: PV