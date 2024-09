Marková: Je Petr Pavel proruSSSký šváb, když tvrdí, že část území Ukrajiny by mohla zůstat pod kontrolou Ruska?

Nicméně je to právě tento aparát, za který se teď bude kopat a který bude dost pravděpodobně i kormidlem konce této války. A já doufám, že to konečně došlo všem těm gaučovým fanatikům, kteří by rádi bojovali do posledního Ukrajince, ale pouze v případě, že hrdinství a smrt bude právě jen a jen na jejich části hřiště. Těm, kteří by sami bez Rohlíku často nedošli ani na nákup.



A já si říkám, jestli v sobě někdo z nich vyškrábe alespoň zrnko sebereflexe a uzná, že ten jejich dokonalý prezident teď neříká nic jiného, než jsme my, dehonestovaní a nálepkovaní „nepřátelé“ Ukrajiny, říkali od začátku. Že prostě ve finále jiné řešení nebude, protože nic jiného reálné není. Jen mezitím bude více nebo méně mrtvol a mrzáků. A že hlavní důvod je jediný, co nejvíc vyčerpat za pomoci Ukrajiny Rusa, a až nebude živou sílu kde dál brát, tak se to zkrátka nějak domluví.

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 6531 lidí

Díky bohu nebyla odvaha zapojit do toho konfliktu další živou východní sílu, čemuž v určitých okamžicích ovšem nechybělo mnoho. A jsem přesvědčená, že být to na Černochových, Novotných a Řehkách, už bychom toho byli aktivní součástí. Zatím se ovšem za mořem rozhodlo, že ještě ne. Že prozatím stačí, když se bude válkou strašit, protože válka jsou peníze. Neskutečné peníze. Jsou to naše důchody, náš zdravotní systém, je to naše školství a obědy pro děti.



Jsou to peníze, které jdou do kapes různých zbrojařů, peníze, kde solidární je jen někdo. My máme dávat a obětovat a různí Strnadi si mastí kapsu. A to je ještě ten náš Strnad s předraženými granáty malý ptáček. Mimochodem, ten Fialův granátový obchod století už začíná vadit i Němcům, kteří ho zčásti platí. Společnost Excalibur Army totiž podle nich nakoupila jeden dělostřelecký granát od tureckého partnera za asi 61 tisíc korun, a následně ho prodala iniciativě za zhruba 80 tisíc. Nicméně podle Strnada je to v pořádku, protože granátů je málo a to je zkrátka byznys.

To se chápat dá. Co by se ale chápat nemělo, je to, že v pořádku je to i podle premiéra Lesklé čelo, protože to je přece válka. A na válce se vydělávat může. Jen by nás teda neměl nutit to těmhle zpěvavým ptáčkům předraženě platit. A já se ptám, proč musí, Petře, být solidární vždycky ti druzí? Protože jinak jsou to ruští švábi, jak říkáš? Aha. Jenže to už začíná být obehrané, Péťo. Už je to trapný. Zvláště když se evidentně za ty přepálené peníze nakoupil tak trochu šrot, který Ukrajincům vybuchuje už dvacet metrů od hlavně. To je taky v pořádku?



Co myslíte, pane premiére. Nebude lepší zajet taky do Ameriky a stejně jako Petr Pavel konečně říct, že: „Nejpravděpodobnějším výsledkem války bude, že část ukrajinského území bude pod ruskou okupací, dočasně.“ A přestat vyhazovat naše miliardy za výsledek, který je zřejmě už dávno dán a rozhodnut…

Bc. Jana Marková BPP



