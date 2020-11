Martan (Změna 2020): Čechy mé aneb zde nesmí být Schwarzenbergov

reklama

Ještě ten večer policejní prezident ČR oznamuje, že se okamžitě zvyšuje dohled kolem synagog a židovských památek v ČR. Ve Čkyni máme obnovenou a vysvěcenou židovskou synagogu. Tak jsem si představoval, jak do naší obce přijíždí těžkooděná policie a s prstem na spoušti samopalu obchází zdejší synagogu a neváhá střílet. Policejní razie je důkazem toho, že synagoga ve Čkyni je bezpečnostním rizikem pro občany.

Nemohu zapomenout na r. 2015, kdy do Evropy přišlo přes milión muslimů. V této době se v synagoze ve Čkyni konala vernisáž výstavy o holokaustu. Představitelka zdejší synagogy zahájila výstavu tím, že znectila prezidenta ČR za odmítání přijímání migrantů a vyzvala nás přítomné, aby jsme muslimy (antisemitismus má základ v koránu) brali přímo do rodin. Bylo tedy paradoxní výstavou demonstrovat antisemitismus a zároveň podporovat přítomnost potencionálních antisemitistů.

Jako autor tohoto textu prohlašuji, že nemám v úmyslu podněcovat nenávist vůči migrantům z islámských zemí. Jen připomínám oficiální uznávané číslo z výzkumů, že cca 10 % z nich jsou radikální islamisté, tedy potencionální teroristé. Protože stát ani EU nedokáže tyto radikály oddělit a občany uchránit, proto mám právo odmítat všechny. Protože Vídeň a Německo je blízko a státní hranice nikdo nehlídá (ministr vnitra Hamáček: "nemohu vědět, kdo jde přes hranice ČR"), proto mám v ČR právo se vyjadřovat a obávat se toho dějů v sousedních zemích. Tímto prohlášením snad splňuji požadavek, že "internetová StB" můj příspěvek nesmaže jménem zájmů státu.

Nemohu zapomenout na prohlášení rakouského prezidenta Kurce, německé kancléřky Merkelové a francouzského prezidenta Macrona - o tom, že Češi jsou sobci bez citu a nesolidární národ, protože odmítají přijímat migranty z arabských a afrických zemí.

Nemohu zapomenout na slova K. Schwarzenberga, vyřčená asi 2 dny před vídeňským masakrem. Tento poslanec a čestný předseda strany TOP 09 prohlásil, že státy V4 jsou nemravné, protože se nechtějí solidárně dělit o migranty přicházející do EU, a proto by ČR za to měla platit. Předsedkyně TOP 09 Pekarová je obdobného názoru a o její podivné orientaci svědčí i tetování slov na těle v arabštině.

Další předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se jeví jako skutečný "národní bastard", když po vídeňském masakru prohlásí: "Zvláštní, jak mi zvěrstva Islámského státu vždycky připomenou husitské revoluční hnutí u nás. Stejná šablona. Což abychom ji odstranili z našich pozitivních tradic." Právě Husité bojovali za svobodu vyznání, ale porazili je katolíci. Nebýt T. G. Masaryka, tak svoboda vyznání v Čechách nebyla ani po r. 1918. Porovnává-li to katolík Kalousek s dnešní válkou islámských teroristů, tak by si měl uvědomit, že oni zde nejsou doma, ale Husité byly Češi, kteří museli emigrovat před vražděním katolíků. Také Karel, otec dnešního K. Schwarzenbega, byl proti T. G. M. a českým národním hrdinům. V Praze r. 1889 se stavěl proti umístění desky se jménem Mistra Jana Husa v budově Muzea českého a řekl: "Husité byla banda lupičů a žhářů". To pobouřilo veřejnost natolik, že se tehdy zrodila myšlenka postavit Husův pomník na Staroměstském náměstí.

Vraťme se k dnešnímu poslanci K. Schwarzenbergovi, který v médiích zlehčuje nedávný vídeňský masakr i tím, že atentátník byl Rakušan, ač radikální islamista. Pochválil Rakousko za to, že přijali mnoho migrantů a že na to mohou být pyšní. Tímto Schwarzenberg degraduje svůj rod, jehož dávný předek získal šlechtický titul tím, že r. 1526 měl se svým vojskem významné zásluhy na porážce Turků a tím byla Vídeň - již tehdy - zachráněna před islamizací. Za toto vítězství si Schwarzenbergové přidali do erbu morbidní, ale výstižný symbol - havran vyklovávající oko z hlavy Turka.

Předchůdci dnešního K. Schwarzenberga se jistě v hrobě obrací po činech svého nepovedeného a nešlechetného dědice. Právě on pro svou sluníčkářskou demenci nevidí a neslyší, že představitel muslimů prezident Turecka Erdogan veřejně prohlásil k muslimům: "Jděte do Evropy a množte se. Tam, kde budete pracovat a narodí se vám děti, tak tam je Turecko". Erdogan již běžně pronáší nenávistné projevy proti křesťanům a židům. Tím mají muslimové velkého ideového vůdce a tak jdou a konají. Jsou nereformovatelní, protože jsou všichni věřící v náboženství a ví, že jen oni mají pravdu. Proto je logické, že nás čekají občanské a náboženské války, jako tomu bylo v historii Evropy. Opět jejich důvodem bude existence náboženstvích islám, křesťanství, židovství. Dnes by to bylo horší, než v minulosti: Pokud Turecko začne válku s evropskou zemí z důvodu, že je muslimům ubližováno, tak se k němu přidá přes 10 miliónů muslimů žijících v celé EU. A přidají se k nim jistě i čeští muslimové, kteří dnes vydávají prohlášení, že odsuzují ten či onen teroristický čin. Odsouzení dvou imánů z mešit v Praze a v Brně jsou toho důkazem.

Jako občan taková nebezpečí mohu málo ovlivnit. Jako občan však mohu "válčit" s českými lidmi, kteří si naivně myslí, že může vedle sebe stát kostel, mešita a synagoga. Historie dokládá, že právě proto se 2 000 let vedly války a prolévala krev. Dnes to však nezmění ani náboženská svoboda.

Současný terorismus a to, že jsme blíže válce zapříčinili ti, kdo od r. 2015 podporovali a vyslovovali se pro přijímání několika miliónů migrantů do Evropy. Každý teroristický útok je pro mne potvrzením toho, že jsem r. 2013 a 2018 správně volil prezidenta M. Zemana a ne K. Schwarzenberga a J. Drahoše. S nimi bychom měli v Čechách to, co dnes mají v Rakousku. Mnoho lidí, kteří tyto nebezpečné multikulturalisty volili, tak dnes mlčí.

Nemohu zapomenout, jak jsem byl dehonestován a označován za fašistu za mé kultivované publikování názorů proti přijímání migrantů na české území. Senát je i po nedávných volbách do značné míry zastoupen senátory za strany, které zastávají pro-migrační názory podobné TOP 09 a KDÚ-ČSL. Senátní "Klub SEN 21 a Piráti" lze považovat za vyložené sluníčkáře.

Jako zakladatel Komunity pro duchovní rozvoj, o. p. s. jsem 11 let provozoval duchovní centrum pro občany, kteří věří v duchovní rozměr života, ale nepřísluší k žádnému instituciovanému náboženství. Zkušeností se potvrdilo, že právě takové pojetí je cesta pro bezpečné soužití v mnoho-národních státech a tedy cestou pro moderního člověka. V něm nikdo nepotřebuje náboženskou svobodu, protože duchovní rozměr má každý člověk, přičemž v tomto směru praktikuje sám doma nebo v neveřejném společenství. Tím nemůže nikomu vadit. Tito lidé rozhodně nebudou příčinou náboženských válek.

Také za tuto veřejnou činnost jsem byl oceněn Medailí Za zásluhy o stát (2019) od prezidenta republiky. Při projednávání návrhu na státní vyznamenání v Senátu ČR jsem byl vyřazen z podnětu Klubu SEN 21 senátorem Petrem Orlem (za KDÚ-ČSL a SZ) z důvodu, že jsem vystupoval proti přijímání migrantů. Dnes tito politici mlčí a nemají žádná řešení k tomu, aby se nenaplnila výše uvedená smrtící nebezpečí.

Petr Martan

nositel Medaile Za zásluhy o stát

Převzato z profilu.

Petr Martan Z 2020

Strana Práv Občanů Zemanovci

zastupitel obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Toto vám vážně nepřijde divné? ČT zase „správně“. Vyoral o „afrických“ volbách v USA. Vídeň? Schwarzenberg měl mlčet Schwarzenberg: Teror páchají občané Evropy. I ve Vídni vraždil Evropan Teror ve Vídni: Rakousko, buď pyšné na migranty! vydal Schwarzenberg včera. A vyřídili si to s ním Schwarzenberg: Česko je ostuda. Nechce migranty. Ať EU zasáhne proti Babišovi

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Petr Martan

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.