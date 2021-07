Martínek (Piráti): Způsobujeme některé křivdy, které by se doopravdy dít neměly

reklama

Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, přál bych si, abychom opravili valorizační mechanismus, aby již nebyl zneužíván k volební kampani, ale aby již fungoval automaticky a důstojně navyšoval důchody i bez nutnosti každý rok otevírat tento zákon.

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14914 lidí

Chtěl bych upozornit, že tím, jak nesystémově zasahujeme do valorizačního schématu, způsobujeme některé křivdy, které by se doopravdy dít neměly, například že lidé, kteří odešli v prosinci minulého roku do starobního důchodu, například i předčasného, tak následně díky mimořádné valorizaci měli vyšší výměru důchodů než lidé - jejich vrstevníci, kteří například pracovali o tři čtyři měsíce déle, odešli třeba až v březnu, dubnu, i s více odpracovanými měsíci i s vyššími příjmy, ale měli díky tomu, že nestihli valorizaci, následně nižší výměru důchodů. To je opravdu nesystémové, demotivační a bylo by dobré tohleto napravit, aby se to nedělo.

A to můžeme zařídit právě tak, že opravíme mechanismus natrvalo. Pokud se tady zdá, že je nedostatečný, tak pojďme ho zvýšit, pojďme ho upravit, například zvýšením základní výměry a tak dále, ale už se vyhněme tomu, aby z toho bylo politikum. Částečně by tuto křivdu mohl pomoci narovnat můj pozměňovací návrh B1, který má alespoň těm seniorům, kteří pracují dobrovolně při pobírání důchodů nebo přesluhují, zvýšit částečně koeficienty k navyšování důchodů. Je to sice symbolické, není to dostatečné oproti tomu, co tady nyní budeme schvalovat, ale je to alespoň část spravedlnosti pro ty, kteří v tuto chvíli doopravdy budou mít nižší důchody, pravděpodobně opět jenom proto, že se rozhodnou pracovat o něco déle, a to je strašně nesystémové.

Dále bych vás chtěl požádat o podporu dalších pozměňovacích návrhů, které předkládáme. Všechny jsou rozpočtově odpovědné. Například máme zde pozměňovací návrh, takzvanou dotační vratku, která by úpravou, zpřesněním zákona o střetu zájmů umožnila vyplatit seniorům až 1000 korun, podporu perzekvovaných občanů v době komunistického režimu, například tedy započítání doby při vyloučení z politických důvodů ze škol či započítání náhrady za dobu politického ochranného dohledu.

Ing. Tomáš Martínek Piráti

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě toho bych chtěl připomenout, že samozřejmě plně podporujeme zákonnou valorizaci více než 450 korun s tím, že chci upozornit, že pozměňovací návrhy, které jsou nahrány, tak velká část z nich není rozpočtově odpovědná. Pokud by byly schváleny například všechny, tak by se jednalo o další negativní rozpočtový dopad více než 70 miliard korun k tomu, co již je - samotná zákonná valorizace je nějakých 16 miliard, k tomu tento pozměňovací návrh 11 miliard a k tomu další pozměňovací návrhy, které jsou doopravdy řádově desítky miliard v době, kdy se zadlužujeme rychlostí 400 až 500 miliard korun ročně. To je neuvěřitelné tempo, a doopravdy pokud tedy aspoň trochu zdravého rozumu, mysleme při hlasování na to, že budoucnost České republiky, všech občanů, závisí na tom, že budeme mít veřejné finance v nějaké kondici, abychom se neposunuli někam hluboko, aby se nemusela snižovat životní úroveň všech občanů České republiky, aby na to nedoplatili i senioři, a především samozřejmě pracující a jejich děti. Prosím, mysleme na to při hlasování. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Martínek (Piráti): Cílem je pozitivně motivovat aktivní občany Martínek (Piráti): Vévodíme protikorupčnímu žebříčku Rekonstrukce státu Martínek (Piráti): Piráti jsou připraveni podpořit manželství pro všechny ze sta procent Martínek (Piráti): Proč jste se nepřipojili k výzvě ostatních lídrů EU proti Maďarsku, pane premiére

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.