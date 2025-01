Mašek (ANO): Moláček. Gratulujeme ke „zvýšení“ nezávislosti ČT

Reportér Jan Moláček se po šesti letech v Deníku N vrací do České televize a připojí se k týmu pořadu Reportéři ČT.

Oznámil to na sociální síti X.

To je tedy posila, skoro jako kdyby si fotbalový tým přivedl dalšího útočníka, když potřebuje brankáře! Gratulujeme ke „zvýšení“ nezávislosti ČT – s tímto morálním etalonem jste to rozhodně povýšili na novou úroveň.

To snad ne.

A pak se divíte, že lidé nechtějí platit vyšší koncesionářské poplatky. To zas bude v televizních alejích …, znáte to.

To bude vyvážený pořad, jedna báseň. Volby se ale blíží a veřejnoprávní TV neodvádí vládě maximum možného, co se od ní očekávalo. Posílit je na místě, udělal by to každý fotbalový trenér, proč pak ne ten nejlepší na světě.

Pokyn zněl jasně, přitvrdíme.

