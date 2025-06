Mašek (ANO): Okamžitě odstupte, pane Stanjuro, okamžitě

Dobrý den, můžete mi vysvětlit, za co přesně jste peníze dostal? A proč jste je přijal? To je běžná praxe, že berete peníze od kohokoliv? Dost pochybuju, že vám je dává jen tak. A taky by mě zajímalo, co jste z celé transakce měl vy sám? Nebo to máme věřit, že jste tak riskoval pro nic nebo že jste ...

