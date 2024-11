Mašek (ANO): Pane ministře, to je na hození ručníku do ringu

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane ministře,

my jsme se tady potkali už v minulém období a projednávali jsme tehdy předčasné důchody pro záchranáře. Bylo to na stole, téměř to prošlo. A potom jste nás ale přesvědčil, že se ujmete projednávání té věci v nějakém komplexu, celku, že pojmenujete náročné profese a mezi ně budou záchranáři zařazeni, byť byli ve druhé kategorii, bylo to nesystémové, já jsem vás na to upozorňoval. Dali jsme je tam, prošlo to, zaplaťpánbůh. Máme ošetřené záchranáře.

Ale já vám připomenu, že se mělo jednat o třetí a čtvrtou kategorii, o více než 400 000 lidí, kteří pracují ve třetí a čtvrté kategorii. Vy jste nějakým genetickým inženýrstvím z toho vybrali čtyři kategorie a stáhli jste to na 120 000 lidí ve vybraných kategoriích, a nedokázali jste to vůbec vysvětlit. Prostě to tak bylo. Tak jste rozhodli, Piráti vám k tomu svítili, tehdy jim to vůbec nevadilo.

A teďka kolegové Benda a kolega Jakob přišli s pozměňovacím návrhem a v podstatě vymazali třetí kategorii. Pane ministře, vy na to jenom koukáte, v podstatě neděláte vůbec nic. A ze 450 000 lidí, kteří mohli být ošetřeni tím způsobem, tím předčasným důchodem, samozřejmě za spoluúčasti vyšších odvodů zaměstnavatelů, ten celý koncept vám padl a zůstalo tam, promiňte to, ubohých 12 000 lidí, kteří si to v té čtyřce skutečně zaslouží, o tom už tady není diskuse.

Ale pane ministře, vám se ten koncept náročných profesí úplně rozpadl. A když si ho neumíte obhájit v rámci vaší koaliční vlády, promiňte, tak je to na hození ručníku do ringu.

Děkuji.

