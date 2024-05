Mašek (ANO): Podstatné je, jak se budou volební lístky vydávat

Já bych chtěl zareagovat pana ministra Lipavského, a to ve vztahu k tomu, jak tady komentoval cesty čínského prezidenta. Samozřejmě ten skutečně si může jezdit, kde chce a může jednat, s kým chce. Zajímavé natom je, že jste přiznal, že intenzivně jedná s Německem, intenzivně jedná s Francií a určitě jedná o obchodu, mezistátním obchodu. To, že my jsme z té hry vypadli, je trošku smůla. A naši roli teďka v Evropě přebírá Srbsko, které se stává mostem té spolupráce a my jsme mimo, takže to považuju za zásadní pochybení.

Pane ministře, k těm Drážďanům, protože to zmínili mnozí předřečníci, tak se nechci skoro vracet, nicméně je smutné, že ta továrna, která byla slibována do České republiky, skončila v Německu a je jenom slabá útěcha, že naši občané budou mít jenom dvě hodiny cesty na to, aby si tu továrnu mohli prohlídnout zvenku.

A potom, pane ministře. Vy jste tady poměrně podrobně rozebíral, jak se bude manipulovat na tom zastupitelském úřadu ta speciální komise, jak bude manipulovat s tou obálkou, jak to bude vyjímat, co kam bude házet, co kam bude odkládat. Tam je ale podstatnější to, a tomu by se měla věnovat diskuse, jak se budou ty volební lístky vydávat, komu se budou posílat?

Vy jste tam vpašovali do svého pozměňujícího návrhu, že se nebudou posílat na prokazatelné bydliště, nic. Nejenom na adresu, kterou ten člověk udá, respektive, co je ještě horší, že se budou vydávat nějakému prostředníkovi, který udá nějaké adresy a nějaká jména, a pak je velkou otázkou, jestli ten prostředník zároveň neprovede za ty dotyčné i tu volbu.

Já budu rád, když tomuhle se budete věnovat, protože tam je velmi slabé místo a ten poměr jedna ku sedmi, původně jste chtěli ku 10, respektive vůbec neomezovat. Ten je také špatný.