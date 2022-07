Mašek (ANO): Proboha, stavme se k tomu prostě jako chlapi

reklama

Vážení přítomní, vážení ministři, vážená paní předsedající,

já se pokusím úplně bez emocí shrnout některé věci a zareagovat tady na některé věci a potom nakonec dát návrh na určitou legislativně technickou změnu ke svému pozměňujícímu návrhu číslo 953.

Můj návrh je o trošku jiný než návrh Milana Brázdila - a tady odpovídám právě panu ministru Jurečkovi, že se týká IZS. Ano, i ten minulý návrh, pro který jsme všichni v loňském roce zvedli ruku, se týkal Integrovaného záchranného systému.

Čili týkal se jasně vymezené množiny, která má nějaké sociální výhody, a množiny, kterou pokud doplníme těmi výhodami pro záchranku, tak vlastně záchrance srovnáme ty podmínky. A právě pokud by se to týkalo těch základních složek IZS, tak přesně, jak za panem ministrem chodí ty další složky, jako jsou podnikoví hasiči, jako je obecní a městská policie, jako je drážní policie, s těmi všemi jsme to tady čtyři roky připravovali. Připravovali jsme to společně na podvýborech.

Připravovali jsme to tehdy s tehdy opozičními, dnes koaličními zástupci, a na tom jsme pracovali i v tomto roce. A tam chodí právě všichni tito drážní hasiči a další složky. A smysl hry byl v tom, že pokud otevřeme cestu záchranné službě tím, že to bude změna pro základní složky IZS, potom při otevření zákona o IZS bude možné naprosto legálně po schválení zase tam posunout případně složky jako jsou ty drážní, podnikoví hasiči a podobně.

Ten návrh byl naprosto systémový, byl na tom souhlas, všichni to vědí. Vědí to drážní hasiči, vědí to obecní policisté, jejich zástupci a opakovaně jsme o tom čtyři roky tady jednali. Připravili jsme to, vloni jsme to schválili rukou společnou, bohužel s legislativně technickými chybami, které jsem tam bohužel udělal já.

Já se k tomu tady přiznávám a taky se za to všem omlouvám. Jak řekl pan ministr, mělo se to opravit v Senátu, bylo to připravené a spíše z politických důvodů - ne, že by se to nedalo stihnout, ono by se to dalo stihnout - ale z politických důvodů to tam prošlo tím Senátem a je to od 1. ledna příštího roku platné.

Zároveň vím - a já už můžu odpovědět kolegyní Pastuchové za pana ministra, já jsem ten návrh ministerský viděl - tam je to o vklínění - a takovém si myslím velmi diskutabilním - záchranářů a jenom záchranářů a Horské služby mezi takzvané obtížné profese nebo těžké profese. To jsou všechno profese kategorie 4, to je za prvé, což jsou hygienické kategorie a záchranka má dvojku, takže tam nepatří a bude kolem toho ohromná diskuse a mazec. Ale taky víme, co tam ministerstvo slibuje.

To tam slibuje benefit odchodu do důchodu maximálně o dva roky, víc se tam ti záchranáři prostě nedostanou. Takže už teď můžeme říct, přátelé, že to, co vám slibuje pan ministr, je v podstatě popření toho, co jsme tady schválili, a je to zkrácení toho nároku minimálně o tři roky. Takže je to špatně a pane ministře, potvrďte to na mikrofon, prostě ten návrh takový je.

To, že je nedosažitelný z hlediska termínového, že se to nedá stihnout do 1. ledna 2023, to tady vysvětlila paní kolegyně Peštová a nebudu se k tomu dál vracet. Takže obecní policii, podnikové a drážní hasiče nechceme hodit přes palubu a můj pozměňovací návrh číslo 953 to řeší.

Pan kolega Brázdil přišel - v uvozovkách - s umírněným návrhem, který se týká záchranné služby a Horské služby, prostě jakási ústupová varianta, ale myslím si, pokud bychom se chtěli čestně k tomu postavit v duchu toho, co jsme schválili minulý rok, tak by to měl být ten pozměňovací návrh 953.

Ale (ještě?) se vrátím k panu kolegovi Výbornému a k minulému týdnu, zase to byl ten dotaz paní kolegyně Pastuchové. Ale, pane kolego Výborný, vy jste tady minulý týden řekl - vím, že tady byla polemika i o tom, jestli může někdo zastoupit omluveného pana kolegu Jurečku, nakonec to dopadlo tak, že se navrhl a schválil termín právě dnešního projednávání - ale vy jste tady řekl, že je třeba tam ještě některé věci upravit, že na tom bude ministerstvo nebo že na tom usilovně pracuje tak, abychom to dneska v upravené verzi mohli schválit tady.

Takhle jsme to my tady pochopili, takhle to pochopili ti lidé na balkoně. Dneska už je to zase úplně jinak, ano? Takže, proboha, stavme se k tomu prostě jako chlapi. Řekněte - nechceme to schválit nebo... ale minulý týden to tady tak odeznělo, že se to doupraví, byť nebylo řečeno co, a chtěl bych vás požádat, když jste tedy tady teď na mikrofon řekl, že k tomu máte stanovisko, že tam ta chyba je, tak předpokládám, že ho máte písemně, tak bychom ho rádi, to stanovisko té legislativy, viděli, že tam je ta chyba.

Takže to jsou asi ode mě ty základní věci, nebudu tady argumentovat obtížností té práce, jestli budeme na podzim chodit ve skafandrech nebo nebudeme, prostě je to naše práce, děláme ji, ale ten enormní rozdíl je v tom, že náš návrh, který chceme dneska opravit, který jsme původně všichni schválili, byl návrh o možností jít až opět let do důchodu dříve v případě, že to bude ze zdravotních, psychických a podobných důvodů nutné.

Vy nám ho vaším návrhem, pane ministře, chcete zkrátit na dva roky maximálně a také v podstatě hrozí, že ten váš návrh nemusí být vůbec také přijat. A protože bych měl říct ještě nějakou legislativně technickou úpravu k tomu svému návrhu, tak pokud o tom budeme hlas, tak v logice věci bych byl rád, abychom hlasovali nejdříve o té širší variantě, té mé, která se týká Integrovaného záchranného systému a která právě umožňuje do budoucna řešit, jak si přeje pan ministr, také policii obecní, hasiče drážní a podnikové, a potom v případě neprohlasování, tak o variantě Brázdil, to znamená 951, která se týká záchranné služby a Horské služby.

A také bych chtěl požádat potom o platnost od 1. ledna 2023. Děkuji.

