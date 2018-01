Mašek (ANO): V armádě je třeba bavit se o koncepci

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

já bych rád zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na pana Stanjuru, kde bylo řečeno: 0,2 % HDP ročně, vždyť to není problém. Včera jednat o zrušení daně z nemovitosti 12 miliard ročně, vždyť je to drobotina, není problém.

Já bych s tím samozřejmě z hlediska bojeschopnosti naší armády také neměl problém, kdybych byl přesvědčen, že ty peníze se v bojeschopnost přetaví. Velmi si vážím našich polních nemocnic, s nimi mám osobní zkušenost. Jsem rád, že se podařilo nezrušit takovou investici jako je Těchonín, ač se o tom uvažovalo. Vážím si chemiků. Tohle všechno bychom asi měli v rámci NATO umět prodat. Ale dávat 10 miliard bianko šek ročně aniž bychom ty akvizice měli opravdu připravené a jen roztáčeli spirálu delaborace staré munice, což znám také z osobní praxe v Poličce, kde jsem byl v minulosti na návštěvě, a zase pořizování nové munice, vyzbrojování našich aktivních záloh, které mají v současnosti zachránit armádu a její početní stavy - já si myslím, že tady chybí opravdu dlouhodobá koncepce.

Není to věc našeho ministra, samozřejmě naší paní ministryně vůbec ne, protože to se táhne už z minulosti. Čili v té armádě je opravdu třeba se bavit o koncepci. Myslím si, že je možné tam skokově dát a schválit tady i více peněz, ale až v okamžiku, kdy to bude mít smysl a ne, jak tady říkala paní Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, prostě tam leží 5 miliard a my jsme je nedokázali utratit. Já jsem rád, že jsme je nedokázali utratit, když bychom to nedokázali smysluplně.

