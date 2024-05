Mašek (ANO): Ve Švédsku devět let kvalitního života ve zdraví a u nás špatného života v nemoci

reklama

Vážená paní předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové, já bych rád navázal na včerejší diskusi o době vyplácení důchodů, a to jsme tady hovořili o těch 21,5 roce vyplácení důchodu. Přitom dnešní skutečnost je vzhledem k dožití u mužů 76 let, je to vyplácení 11 roků. U žen, které se dožívají 82 let, tak je to 17 roků v průměru. Takže tady jsme chtěli to vysvětlení po panu ministrovi.

Chtěl bych říct, že to, že se muži dožívají v České republice 76 let, ale ve zdraví jenom 61 let, znamená, že posledních 15 let žijí se závažnější nemocí. Ženy potom se dožívají 82 a zdravé jsou do 62, čili zase žijí 20 let s nemocí. S tímhle nic neděláme, nedaří se to a upozorňuje na to i Ministerstvo zdravotnictví, které v tomto dalo námitku k posunování odchodu věku do důchodu.

Chtěl bych tady argumentovat jednou studií, kdy se porovnávaly od šedesátých let zhruba do roku 2010 parametry mezi Českou republikou a Švédskem. Obě země se posunuly v době dožití o devět let. Rozdíl byl ale v tom zásadním, že ti Švédové o devět let kvalitního života ve zdraví a u nás špatného života v nemoci. Takže to jsou parametry, které jsou důležité pro to, abychom ty věci zvažovali a neposunovali věk odchodu do důchodu.

Mimochodem, pokud, pane ministře, nevysvětlíte těch 21,5 roku slibu vyplácení důchodu - vím, že v tom bude nějaká obezlička, že nám to teď budete vysvětlovat. Prostě dnes je ta realita 11 let pro muže a 17 let pro ženy. Takže za to vaše vysvětlení bych chtěl poděkovat, případně ještě zareaguji.

