Kdo nepřijde, toho odvoláme. V Texasu vypukl boj

Více než padesát demokratů opustilo Texas krátce před pondělním zasedáním Sněmovny reprezentantů, čímž záměrně znemožnili dosažení potřebného kvóra pro hlasování o novém návrhu volebních map. Tento krok, který demokratičtí zákonodárci označují za „poslední zoufalý pokus“ ochránit volební práva obyvatel, vyvolal okamžitou a ostrou reakci guvernéra.

Abbott ve svém dopise oznámil, že pokud se zákonodárci do pondělí 4. srpna do 15.00 nevrátí do Austinu, zahájí právní proces jejich odvolání z funkce. Opřel se přitom o právní stanovisko generálního prokurátora Kena Paxtona z roku 2021, které naznačuje, že opuštění státu za účelem blokace zákonodárného procesu může být důvodem ke ztrátě mandátu.

„Tato neomluvená absence končí,“ uvedl Abbott. „Členové demokratické Sněmovny zanedbávající své povinnosti se musejí vrátit do Texasu a plnit svou ústavní povinnost,“ uvedl podle informací texastribune.org.

Republikánský návrh volební reformy, který podle demokratů vznikl na přímý pokyn prezidenta Donalda Trumpa, by mohl výrazně posílit republikánskou kontrolu nad texaskou delegací ve Washingtonu. Nové rozdělení volebních obvodů by potenciálně republikánům přineslo až pět dodatečných křesel v Kongresu před volbami v roce 2026. Mapa navržená republikány přidává tři nové obvody, které by podle předběžných analýz s vysokou pravděpodobností volily Trumpa.

„Nebudeme se podílet na ničení našich vlastních komunit,“ uvedl v neděli večer předseda texaského demokratického klubu Gene Wu při příjezdu do Chicaga. Tam se shromáždily desítky demokratických zákonodárců, které přivítal guvernér státu Illinois J.B. Pritzker. Další skupiny zamířily do Bostonu a Albany v New Yorku.

Pritzker oznámil, že Illinois poskytne těmto zákonodárcům ochranu. „Uděláme vše, co je v našich silách, abychom je ochránili,“ prohlásil podle informací CNN.

Na druhé straně texaští republikáni v čele s generálním prokurátorem Kenem Paxtonem žádají tvrdý zásah. „Zákonodárci, kteří se snaží utéct jako zbabělci, by měli být nalezeni, zatčeni a okamžitě přivedeni zpět do Kapitolu,“ uvedl Paxton.

Guvernér Abbott rovněž varoval, že demokraté, kteří shromažďují prostředky na zaplacení denní pokuty ve výši 500 dolarů za každou nepřítomnost na zasedání, mohou čelit obvinění z porušení zákonů o úplatkářství. „Každý, kdo na tyto pokuty přispívá, se může vystavit trestnímu postihu,“ uvedl pro townhall.com.

Demokraté jsou však odhodláni pokračovat v odporu, i když přiznávají, že jednotu frakce nelze zaručit. Podobný krok z roku 2021 selhal po 38 dnech, kdy se někteří členové tajně vrátili do státu a umožnili republikánům schválení zákona o omezení volebního práva.

Současná mimořádná schůze texaského zákonodárného sboru končí 19. srpna. Guvernér však může svolávat další zasedání bez omezení. To znamená, že i pokud se demokratům podaří zabránit hlasování nyní, boj o volební mapy zdaleka nekončí.

Podle předsedy Národního demokratického výboru pro změnu volebních okrsků Erika Holdera je nyní načase, aby i demokraté v jiných státech přehodnotili svůj přístup. „Nebezpečí pro naši demokracii nikdy nebylo vyšší,“ varoval.

