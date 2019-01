Matějka (SNČR): Panika z brexitu bez dohody je jen divadlem v křeči

Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Špatná dohoda je hned druhý den základem budoucích sporů a vzájemné nevraživosti. Čistý stůl je lepší. Platí to mezi lidmi, platí to i v podnikání. Není důvod, proč by to nemělo platit pro brexit.

Velká Británie má řadu vnitřních problémů, které s účastí v EU souvisely jen z malé části. Důsledky vlastní migrační politiky počínaje, ve které lze hledat zárodky stoupajícího násilí, přes odzbrojení občanů, až po v mnoha ohledech hůře fungující zdravotnictví než u nás. Británie však byla ve vztahu k plnění společných politik EU nejsvobodnějším státem s nejvyšším počtem vyjednaných výjimek. Touha po nezávislosti byla přesto silnější. Britové se rozhodli po desítkách let účasti v Evropské unii odejít.



Následný návrh dohody o odchodu vznikl v Bruselu. Poslanci britského parlamentu udělali to nejlepší, co mohli. Návrh dohody zamítli. Pro dohodu bylo 202 členů sněmovny, proti 432. Držím Britům palce, aby ten tlak vydrželi a odešli z EU i bez dohody. Těším se na to, až odejde i Česká republika, a to bez rozdílu toho, jak brexit dopadne. Když vám totiž společný bytový dům postupně padá k zemi, protože má špatné základy a vy jste místo řešení základů zakrývali jejich konstrukční vady vatou a polystyrenem, tak vezmete rodinu a mizíte co nejrychleji a hodně daleko. Nečekáte, jestli Brit z pátého patra bude první, jestli Maďar už má zabaleno, nebo jestli Řek či Ital v siestě zvažuje, zda se zvedne ze židle nebo si dá ještě sklenku. Prostě se seberete a zrychlíte krok směrem ven.

František Matějka SNČR

předseda Strany nezávislosti České republiky

Že se dům v Evropě s názvem EU bortí je nezvratné. Uvědomuje si to už i řada jejích dosavadních podporovatelů, kteří se potichu stahují z veřejného prostoru, aby dali lidem prostor na ně zapomenout. Nemají odvahu říct, že se mýlili. Místo nich vidíme v našich médiích stále sílící urputnou křečovitou snahu vykreslovat brexit a dění kolem něj jako apokalypsu. Méně informovaný člověk by mohl dojít skoro k závěru, že Britové budou hromadně umírat v ulicích, protože nebudou mít léky, všechno zkolabuje a ti, kteří přežijí, začnou dostávat potravinové lístky a budou stát fronty na chleba.



Je čas zklidnit a vyslat mezi lidi u nás pravdivý signál, že nic z toho nebude. Firmy a lidi mezi sebou na obou stranách, tedy jak ve Velké Británii, tak v zemích, které zatím v EU zůstávají, se mezi sebou vždycky dohodnou. Firmy chtějí dál vyrábět a obchodovat a lidé chtějí dál pracovat a žít. Klacky pod nohy házejí a apokalyptickými důsledky brexitu straší jen politici, kterým se bortí sen o EU. Tohle pomine. Země se bude po brexitu točit dál. Těším se na dobu, až z EU odejde i Česká republika. Udělejme maximum, aby to bylo co nejdříve.



(převzato z Profilu)

