Matějů (KDU-ČSL): Přímá volba v praxi

„Mámo, vyhodíme starostu!“ Tak pravil rázně Pepa po nedělní svíčkové, kterou zapil vychlazenou dvanáctkou. „Pepo, neblbni, a radši si dej ještě jedno,“ moudře radila jeho Jaruška. „Ne! Tenhle si už nahrabal dost. V televizi říkali, že když se nám starosta nelíbí, tak ho máme odvolat. Prej je to nejvíc demogratický,“ nedal se odbýt Pepa.

„No jo, ale koho místo něj?“ zauvažovala Jaruška. „Nevim, já jim ho hledat nebudu, mám svejch starostí dost,“ odtušil Pepa cestou na pohovku. I takto by mohla vypadat přímá volba a odvolatelnost starostů v praxi.

Návrhy na zavedení přímých voleb jsou nejčastěji zdůvodňovány snahou o posílení přímé demokracie. Okamura se Zemanem se snaží vytvářet dojem, že přímé volby jsou tak nějak „víc demokratičtější“ a že představitelé z těchto voleb vzešlí mají silnější mandát.

To je ale zavádějící a nepravdivé. Mnohem zásadnější než způsob volby starosty či hejtmana je skutečná pravomoc orgánů obce nebo kraje, které z voleb vzejdou. Pravomoci jsou dané Ústavou a zákony, nikoli způsobem volby.

Jak to funguje v obci? Nyní si občané volí zastupitele a ti ze svého středu volí starostu (a místostarosty). Ve větších obcích zastupitelé volí i radu, kterou lze přirovnat k místní vládě. Starosta je nyní osobou, která zastupuje obec navenek, ale jeho role je spíše reprezentativní, protože jeho hlas má stejnou váhou jako hlas kteréhokoli jiného zastupitele. Pro chod obce jsou klíčová rozhodnutí rady či zastupitelstva. Jejich výkon starosta pouze zajišťuje.

Pokud se přímá volba starostů oddělí od voleb zastupitelstva, může se stát, že přímo zvolený starosta bude mít úplně jiné názory než většina zastupitelstva i rady. Což při zachování současných pravomocí zastupitelstva, rady a starosty povede k permanentním sporům mezi starostou a zastupiteli. Hrozí dokonce úplné zablokování orgánů obce.

Zavedení přímé volby prezidenta bez úpravy kompetencí byla taková zkouška nanečisto. Jenže prezident stojí stranou vlády, není její součástí. A tak Zeman může navrhovat cokoli, ale reálně se může uchylovat jen k obstrukčním krokům. Je to sice pro vládu nepříjemné, pro média vděčné a pro občany někdy zábavné, ale fakticky se nic moc neděje.

Pokud ale zavedeme přímou volbu starostů a hejtmanů bez úpravy jejich kompetencí, vznikne větší malér. Jednak každá obec má svůj „příběh“ a jednak její zablokovaná správa postihne občany hůř než „zablokované“ vztahy na úrovni vlády, prezidenta a parlamentu.

Než se tedy rozhodneme volit starostu či hejtmana přímo, změňme jejich postavení a pravomoci v systému volených orgánů obce a kraje. Výsledné řešení musí zohledňovat mnoho souvislostí a vyžádá si poměrně rozsáhlé změny Ústavy. Téma přímých voleb starostů není jednoduché a řešení nenalezneme v průzkumech veřejného mínění.

Podobný text jako tento jsem psal na jaře 2013. Není to náhoda. Tehdy také prezident Zeman, opojen vítězstvím, mluvil o prosazování přímé demokracie. Za pět let reálně neprosadil nic. Protože to není tak jednoduché, jak nám Okamura nebo Zeman namlouvají.

(Autor je členem Finančního výboru města Pelhřimova)

