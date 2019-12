Matušková (TOP 09): Vysočina je neprávem opomíjenou Popelkou

Do čela TOP 09 jsme si zvolili nepochybně silné a schopné osobnosti, které sledují společné cíle. Markéta Pekarová Adamová nakonec zvítězila v čestném souboji o předsednický post zřejmě svou energií, nesmírnou pracovitostí a politickými zkušenostmi z Poslanecké sněmovny. Je příslibem oživení, které podle mého naše strana tolik potřebuje. Chceme lidi přitahovat.

Atmosféra v sále během dvoudenního jednání životem překypovala. Cítila jsem, že jsme zvedli hlavu a vyrážíme s jasnou vizí do parlamentních voleb, které už teď strkají nohu do dveří. Jedním z nejsilnějších momentů sněmu pro mě byla chvíle, kdy můj kolega, přestože volil Tomáše Czernina, byl první, kdo vstal a tleskal, když nová předsedkyně dokončila svůj závěrečný proslov. Toto nesamozřejmé spontánní gesto pro mě symbolizuje jednotu, se kterou jsme chtěli ze sněmu odjíždět, a mám naději, že se to skutečně podařilo.

Ze zvolení do výkonného výboru mám radost, ovšem vnímám jej především jako závazek. Důvěru jsem dostala sice zrovna já, ale vysočinská organizace má mnoho inspirativních osobností a mým úkolem je, aby i jejich hlasy byly v Praze slyšet. Vysočina je dle mého neprávem často opomíjenou Popelkou mezi kraji, územím, přes které se jede po D1 z Brna do Prahy. Přeji si, abychom ji nejen oblékli do nových šatů dopravní infrastruktury, ale aby obstála v konkurenci jako skutečná dáma.

K tomuto cíli vede mj. péče o vzdělávání. Rodiče chtějí děti posílat do kvalitních škol, které jejich potomkům zajistí co možná nejlepší start do života. Stala jsem se součástí pracovní skupiny TOP 09 ke vzdělávání, která sdružuje osobnosti, jako jsou Markéta Pekarová Adamová, Pavel Klíma či senátor Jiří Růžička. Coby dlouholetá aktivní učitelka jsem přesvědčena, že nejlepší investicí je opravdu vzdělání, a podporuji konkrétní kroky k jeho modernizaci a koncepčnosti. Za zásadní považuji též informovanost občanů o aktuálních tématech, která se dotýkají jejich každodenních životů ve všech koutech ČR. Proto jsem se připojila ke spolku Euro v Česku, který připravuje vzdělávací akce a debaty s odborníky a širokou veřejností o přijetí eura.

Máme na víc. TOP 09 má co nabídnout a patří do vlády, protože je zárukou zodpovědné politiky.

