Maxová (ANO): Jak rozbít skleněný strop?

V pátek 22. června jsem měla tu možnost zahajovat mezinárodní konferenci JAK ROZBÍT SKLENĚNÝ STROP? A téma - Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Nelehké téma, pro někoho možná vedlejší téma a některými občany kritizováno a nebráno vážně. Ale tak to není. My ženy víme, co je potřeba, kde čelíme překážkám..... Ale vědí to i muži? Na těchto konferencích, seminářích a diskusních fórech je vždy většina žen. Ale pokud se má vnímání společnosti k této problematice změnit, měli bychom do tématu vtáhnout především muže jako účastníky, diskutující a přednášející. Veřejná správa by se měla inspirovat dobrou praxí v byznysu, kde už oblast podpory diverzity je na vysoké úrovní. A co přístup mladé nastupující generace? Co na to jejich rodiče a školy? Uvidíme v budoucnu.

Ing. Radka Maxová ANO 2011



