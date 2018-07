Malá to možná zabalí úplně. Zvažuje i konec ve Sněmovně

„Ten tlak byl opravdu neuvěřitelný a jsem vyčerpaná. Ale myslím, že mám dobrou regenerační schopnost, takže ty síly snad naberu rychle,“ sdělila po tom všem Malá s tím, že nyní přemýšlí, co bude dál. V současné době je poslankyní, náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje a chce se také věnovat rodině, které to podle svých slov dluží.

„Teď v tuto chvíli ve Sněmovně zůstanu. Uvidím, jak to bude dál. Musím si teď všechny věci probrat z osobního pohledu. Ta práce se dá zvládat, kolegové z koalice k mé práci nemají žádné výtky, ale spíš je to o nějakých osobních postojích a osobním životě. To jsou věci, které si budu muset zvážit v klidu, až opadnou všechny emoce,“ sdělila Malá s tím, že její rozhodnutí ohledně práce ve Sněmovně se nyní nedá předvídat. Chce zvážit osobní důvody.

V rodině měla podle svých slov obrovskou podporu. „Nejstarší dcera přišla a řekla: Mami, určitě je to pravda, viď? Jako všechno, co se píše? Tak jsme to spíš odlehčily, protože je to puberťačka. Ale podržela mě, když mi řekla, že mě zná 16 let a nebude si dělat obrázek z toho, co o mně čte. Menší děti to ještě tolik nevnímají. Podpora přišla jak ze široké rodiny, tak i ze strany kamarádů,“ sdělila.

Zda se vrátí k podnikání, ještě neví. „Teď v nejbližší době určitě ne. Ve firmách jsem byla jen historicky. Aktivně jsem se tam na ničem nepodílela, to je věc mého manžela a ten v tom určitě pokračovat bude,“ uzavřela Malá.

autor: vef