Babiš rozjíždí „operní diplomacii“. Vyrazí navazovat kontakty na slavné festivaly

Vláda Andreje Babiše sice má svého ministra zahraničí, kterým je šéf ČSSD Jan Hamáček, ale Babiš se nikdy netajil tím, že chce otěže české zahraniční politiky držet v rukou. Často opakuje, že se domluví několika jazyky a se svými zahraničními partnery dokáže mluvit bez tlumočníků. Podle informací pátečních Lidových novin teď dá Babiš diplomacii nový rozměr. Co plánuje?

Předseda vlády Andrej Babiš by byl rád, aby se s ním na mezinárodní scéně počítalo. Chce být vidět. A chce být vidět nejen na oficiálních jednáních, ale také při neformálních schůzkách, které se odehrají v rámci jiných oficiálních příležitostí. Politická jednání chce prý vést třeba při operních představeních.

Babiš se chystá na velký hudební svátek v bavorském Bayreuthu a na hudební slavnosti v rakouském Salzburgu. „Oba festivaly mají navíc poněkud snobský punc a jsou mediálně ostře sledované. ... Cesty do Německa i do Rakouska mu schválila vláda jako oficiální návštěvy, a festivalové zážitky tak musí Babiš po návratu předat ve formě ústního reportu kabinetu,“ napsal k tomu deník.

Předseda české vlády počítá s tím, že se při zahájení festivalu v Bayreuthu setká s bavorským premiérem Markusem Söderem. „Budeme se bavit o tématech česko-bavorské spolupráce,“ upřesnil premiér, který do Německa vyrazí příští středu. Do Bayreuthu dorazí i německá kancléřka Angela Merkelová. Diplomaté však dopředu varovali, že Babiš by si měl na jednání s Merkelovou nechat zajít chuť. „Zahraniční hosty kancléřka pozdraví, festival ale opravdu není vhodné prostředí k politickým schůzkám,“ uvedl pro deník diplomatický zdroj.

Babiš si ale možná popovídá s nizozemským premiérem Markem Ruttem, který se do Německa také chystá.

Stejně nabitý bude i festival v rakouském Salzburgu. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen pozval portugalského prezidenta Marcela Rebela de Sousu. Nebude chybět ani rakouský kancléř Sebastian Kurz. Babiš se tu může potkat i s britskou premiérkou Theresou Mayovou a s dalšími politiky.

