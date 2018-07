„Běžte do ulic, jděte mi to zjistit a já to pak budu říkat.“ Zakládající člen hnutí ANO vytáhl na Babiše věci, které se premiérovi líbit nebudou

ROZHOVOR "Kdo zná dobře pana předsedu, tak ví, že on má na máloco vlastní názor z politických otázek. Musí si nechat od marketingového týmu poradit. Většinou, co si myslí lidi. Běžte do ulic, jděte mi to zjistit a já to pak budu říkat," uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zakládající člen hnutí ANO, primátor Liberce Tibor Batthyány, nyní předseda hnutí PRO 2016.

Máme novou vládu konečně i s důvěrou. Co si o ní myslíte? Proč její sestavování trvalo tak dlouho? Jak se vám líbí její složení?

Doba trvání sestavování vlády s důvěrou byl asi rekord v polistopadové historii. To nejlépe ukazuje, jak ta vláda bude fungovat. Pokud si vezmete, že skoro tři čtvrtě roku se dávala vláda s důvěrou dohromady, a dá se předpokládat, že minimálně půl roku před dalšími volbami už nebude naplno pracovat, tak tato vláda bude velice krátká, a ne příliš efektivní. To, jak je složená, mě velice mrzí. Jsem rád, že už nejsem členem hnutí ANO, protože pod takto složenou vládu bych se podepsat nemohl.

Vadí vám hlavně, že vládu tolerují komunisté?

Je to tolerance, ale to je jen optika. Skutečnost je taková, že je vláda potřebuje a bude potřebovat, pokud chtějí něco prosazovat. Je to suverénně nejlevicovější vláda, která tady v novodobé historii České republiky kdy byla a jaká mohla vzniknout. Což mi vadí taky.



Primátor Liberce Tibor Batthyány. Primátor Liberce Tibor Batthyány.

Není tedy z vašeho pohledu pravicově zaměřeného člověka škoda, že po volbách nejsilnější pravicová strana - tedy ODS - nešla do koalice s ANO a mohla tím ovlivnit zaměření vlády, které by pak bylo výrazně pravicovější? Nebo platí to, že si to občanští demokraté nemohli kvůli svým voličům dovolit?

Má to více rovin. Je pravda, že voliči ODS by to těžko skousávali. Ale i ODS má nějakou svoji hrdost a pokud z druhé strany stále slyší, že jsou zloději, tak s člověkem, který to na ně takto bez skrupulí všechno hází, obviňuje je a dehonestuje, tak by s ním asi do vlády jít neměli. To je otázka i nějakých nepřekročitelných hranic. Předseda Babiš nebyl v tomto vůbec konstruktivní. Choval se jako diktátor, myslí si, že může všechny poplivat a naházet na ně špínu a pak přijít a říci pojďte, já vás milostivě vezmu do vlády. Takto to fungovat nemůže a v politice už vůbec ne. Pokud tady stejný člověk vykřikuje tyto věci, sám má máslo na hlavě a chce být premiérem této země... Přitom tu byly nabídky od ODS i dalších, že do toho půjdou, ale bez Babiše. A jestliže on to není schopen udělat pro tento stát, pak to je už osobní ambice toho jednoho člověka. Podle toho se bude profilovat celá tato politika.

Fotogalerie: - Důvěra Babišově vládě

Byl jste zakládajícím členem hnutí ANO. Jak se od té doby hnutí, které je stále cyklistickou terminologií lídrem pelotonu, proměnilo?

Hnutí vzniklo nejdříve jako občanské sdružení v roce 2011, takové protestní s názvem Akce nespokojených občanů. Posléze se v roce 2012 transformovalo do řádného politického subjektu. Voličům jsme v kampani v roce 2013 slibovali podle mého skvělý středopravicový program - jak budeme podporovat malé a střední podnikání, jak budeme snižovat byrokratickou zátěž, měli jsme slogany typu Ať stát nechá podnikatele žít. To jsme si v té naivitě a v euforii mysleli, že tady vzniká takhle funkční program a funkční hnutí. V této době jsem věřil, že to, co pan Babiš říká, myslí vážně. Až s postupujícími lety jsem zjišťoval, jaká je skutečnost. Takže jsme byli skutečně středopravicové hnutí, které pro mě - umírněnějšího pravičáka - bylo fakt skvělé. Úspěch se dostavil nečekaný, vylétli jsme. Samozřejmě za pomoci mnoha desítek milionů korun a skvělého marketingu a PR. Ale dostavil se. V tu dobu jsem ještě měl pocit, že toto hnutí bude přínosem pro naši zemi. Jenže opak se stával pravdou. Naříkali jsme na přílišnou byrokracii, na mnoho úředníků ve státní správě. Po nástupu té vlády se byrokracie znovu a znovu navyšovala, úředníků přibývalo. Začalo se zaklekávat na malé a střední podnikatele, začali se tlačit neefektivní nebo málo efektivní věci jako EET. Hnutí když se dostalo k moci, tak celý svůj program zahodilo, zmačkalo a zradilo. Tam jsem se začínal ptát, jestli je to náhoda způsobená naší nezkušeností, nebo je to záměr. Posléze jsem zjišťoval, že opravdu něco jiného ANO píše na billboardy a dává do programů, a něco jiného sleduje. Takže ze středopravicové strany se během šesti let stala strana levicová, která teď vykrádá voliče stran jako je KSČM a ČSSD a samozřejmě míří i na voliče protestnější. To je ale už po šesti letech špatně. Po tolika letech už má být hnutí vyprofilované, už by nemělo být protestní. Dnes by si mělo dát za cíl nějaký ideál, nějaké vize a vyprofilovat se na politické scéně. Tak tomu není.

Na to vám však namítnu, že má hnutí ANO úspěch u voličů. Nebo na druhou stranu, čím to je, že ostatní strany své voliče ztrácejí?

Když budete stokrát křičet nějakou lež, tak se stane pravdou. Negativní kampaň je vždycky mnohem působivější, a ta v jedné etapě hnutí zapůsobila velice dobře. Andrej Babiš se profiloval jako bojovník proti korupci a zavedeným tradičním stranám. Málokdo v tu chvíli věděl, že i on byl součástí toho systému. Že on taky uplácel a že tady zázračnými způsoby nakupoval firmy a získával je. Mimochodem i od státu. Ale to už lidé nevěděli. Za ten úspěch může bezesporu i skvělý píárový a marketingový tým, který se specializuje na politické kampaně. Nic navíc tam není. Kdo zná dobře pana předsedu, tak ví, že má na máloco vlastní názor z politických otázek. Musí si nechat od marketingového týmu poradit. Většinou, co si myslí lidi. Běžte do ulic, jděte mi to zjistit a já to pak budu říkat. To je velice efektivní. Lidé po letech neřeší, jestli je ten program naplňovaný. Velice rychle to zapomínají a je pro ně důležité, jak kdo v kampani před volbami vykřikuje.

Úspěch ANO se však ale nedá vysvětlovat jen marketingovou kampaní. Musí tu být i určité zklamání či únava voliče z těch doposud dominantních stran...

To bezesporu. Ale jak říkám - to byla ta negativní kampaň na začátku v letech 2012 a 2013, kdy tomu marketingový tým hnutí ANO a osoba Andreje Babiše velmi pomohla a šla tomu naproti. Zase navnímali od lidí, že jsou na tradiční strany naštvaní a na tu notu jim zahráli. A stále hrajou.

Do komunálních voleb v Liberci jde hnutí PRO 2016, jehož jste předsedou, v koalici se Svobodnými, kteří se netají euroskeptickým pohledem k Unii. Nevím, jestli jste takový euroskeptik jako oni, nicméně patrně euronadšencem nebudete. V jakém stavu se podle vás EU nachází?

Bohužel se pomalu euroskeptikem začínám stávat. Unie je ve velmi špatném stavu. Základní myšlenka Unie či jednotného evropského hospodářského prostoru byla správná. Ale z té původní jednoduché myšlenky o volném trhu a volném pohybu osob, bezcelním prostoru to přešlo někam, kde to působí více škody než užitku. Přál bych si, aby Evropská unie parník, který je rozjetý, zastavila, aby se nadechla a vrátila se alespoň o deset, patnáct let zpátky. To by jí pomohlo.

Myslíte, že teď ten parník pluje k nějaký Spojeným státům evropským a přál byste si, aby se Unie vrátila k dobrovolnému sdružení svobodných samostatných států?

Původní slogan Evropské unie je svoboda v rozmanitosti. Ale tady už ta rozmanitost není. Je tu snaha Unie všechny státy doslova unifikovat, aby byl jeden jako druhý. Rozmanitost se ztrácí, a to působí ty problémy. Některé státy jsou natolik hrdé, že vidí, že už je to přes čáru. A říkají proboha dost, stop. My si chceme o svých věcech rozhodovat sami. Proto jsme do Evropské unie nevstupovali. Ale oni to nevidí. Když se podíváte, kdo politicky řídí Evropu, tak jsou to povětšinou lidé bezdětní. Juncker, Merkelová, Macron. Jak přemýšlí člověk bezdětný a člověk s dětmi. Odlišně. Těm bez dětí jde o jejich kariéru, něco si dokázat. Ti, kteří mají děti, většinou myslí na další generace. Mně se zdá, že tady ta Evropa na další generace původních Evropanů vůbec nemyslí. Že jim je to úplně jedno.

Migrace je tématem, které odhalilo, že EU není schopna chránit si svoje vnější hranice, ani dodržovat vlastní předpisy. Může tohle téma celou Unii úplně rozklížit?

Může se na tom rozklížit, protože tady se spojují dvě věci. Bezpečnost v Evropě - Evropa je braná jako nejbezpečnější kontinent - a rozmanitost, o které jsme se bavili. Téma migrantů, přidělování nějakých kvót, je důsledkem politiky Evropské unie, která se nikoho neptala - někdo z té hlavní trojky států v minulosti žblebtnul "vítejte, u nás je místa dost", a to stačilo k zažehnutí toho plamene. Nejhorší je, když politik neumí uznat svoji chybu, včas se omluvit, stopnout to a tím se vše protahuje. Tohle je případ kancléřky Merkelové. Myslím, že trpělivost dochází i samotným Němcům, že se k tomu staví jinak. Tady k tomu bych chtěl říci, že Němci, Italové, Francouzi by se mohli od Česka, Polska, Maďarska učit, jak si uchránit tu svoji zemi. Tohle může být problém. Zatímco Evropská unie řešila podružnosti, na ochranu a bezpečnost se vůbec nesoustředila. Nebylo to téma, a to nás dohnalo. Ochrana bezpečnosti - to není jenom válka. To je i takovýto příliv nelegálních imigrantů. Nejsem proti přijímaní migrantů, kteří projdou řádným azylovým řízením a jsou přínosem pro tu zemi. A máme jich tu desítky tisíc. Máme tu početné skupiny Ukrajinců, nebo Vietnamců. Jsou to lidi, kteří se adaptovali. Nikdo se na ně nepovyšuje a nebere to jako něco nenormálního. Nemůžete říci o Češích, že jsou rasisti. Tak to není. Ale že by chtěli zachovat Českou republiku v takové podobě, v jaké je, to chtějí. To je však zcela legitimní požadavek i z toho důvodu, že chtějí, aby tato země taková zůstala i pro jejich děti. A vidíme na Švédsku, Británii či Itálii - že tudy cesta nevede.

Kam směřuje Západ? Teď mám na mysli třeba koncept multikulturalismu, nebo takové vymoženosti, že se kvůli genderové vyváženosti mění hymny, nebo v tomto směru průkopnickém Švédsku jsou návrhy, aby sex byl jen s vysloveným souhlasem, nejlépe písemným....

Jako Řím k zániku civilizace. Je to takové spojení dobroty se švejkovstvím. Nemyslím Češi, ale Evropa dokáže věci dotáhnout do obdivuhodného absurdna. Jednak nevěřím na multikulturní společnost, kde budou žít a fungovat společně kultury napříč celou zeměkoulí. V praxi to nikdy nemůže fungovat a nikdy to ani nefungovalo. Těm kulturám se daří právě takto odděleně. Co se teď propaguje v Evropě, jako je ta úprava hymny, nebo v londýnském metru vás už nezdraví - dobrý den, dámy a pánové, ale - dobrý den, všichni - aby se někoho nedotkli - to jsou šaškárny, které dokážou zatemnit mozek i relativně chytrým lidem, když jsou dlouho takto masírovaní. Ale to je přesně ta Evropa, která zhyne, zanikne. Bude oslabená o mužský a ženský element. Je to dáno tím, že Evropa žije v porovnání s ostatními kontinenty v blahobytu a neřeší závažné problémy. Zbývá spousta času na rozvoj neziskového sektoru, který propaguje tyhle myšlenky. Často to vedou lidi, kteří by se v praktickém životě vůbec neuživili.

Jak je na tom Česká republika? Jsme bezpečnou zemí, ekonomika šlape, ale je pořád dost lidí, kteří z toho až tolik nemají. Jak se nám vlastně vede?

České republice se vede velice dobře. Teď jsme ekonomicky na samém vrcholu, otázka je, co přijde za tři roky. Očekávám, že krize přijde. Ale jinak se Česku vede dobře, jsme bezpečná země, díky svému sociálnímu systému jsme neatraktivní pro přistěhovalce, kteří míří za lepšími příležitostmi, máme rekordně nízkou nezaměstnanost, města mají rekordně vysoké příjmy z daní. Jde to tu pomaleji s těmi výmysly, o kterých jsme se bavili, jako je genderová vyváženost. Ale pokud se těmto nápadům podlehne, budou se omílat a vyzdvihovat, tak to dojde i do České republiky. Teď jsem četl neuvěřitelný článek o tom, že nějaká bezpečnostní komise v Británii nařkla britskou tajnou službu MI6, že je málo genderově vyvážená a zaměstnává málo černochů. To už jsou na tom opravdu špatně. České republice se daří, jsem rád, že tu žiju a chtěl bych, aby to tak zůstalo.

Tibor Batthyány



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban