May (TOP 09): Jaké je to žít v centru České Lípy?

Věřím ale, že moje rodiče celou dobu přemýšleli nad místem, ve kterém žijí a ve kterém vyrůstají jejich děti. Tento můj pohled se změnil před téměř třemi lety, kdy jsme se s manželkou, tentokrát již v roli rodičů, rozhodli do České Lípy vrátit. A samozřejmě i my jsme chtěli, aby nás to v místě, kde žijeme a kde jsme rozhodli vychovávat děti, bavilo a dokázalo nabídnout kvalitní služby ve všech směrech. Jeden z důvodů bylo samozřejmě nádherné okolí České Lípy, kousek do Lužických hor, Českosaského Švýcarska, Jizerských hor a Máchova kraje. Ale překrásné okolí, bohužel, na kvalitní život nestačí.

Žijeme v samém centru a očekávali jsme, že právě centrum bude tím pulzujícím srdcem téměř čtyřicetitisícového města. Od roku 2017 se ale centrum České Lípy začalo postupně měnit. K horšímu…I proto jsem také vstupoval do TOP 09. Komunální politika nabízí mnohé možnosti, jak přispět k rozvoji místa, které máte rádi, a přejete si, aby vzkvétalo. Při mnohých procházkách po centru si najednou začnete všímat všech prázdných míst, budov a výloh. A není to zrovna veselý pohled. Nejednou začnete vzpomínat, co tu kdysi bývalo za obchody, kavárny a malé provozovny. Postupem času vám začne připadat, že se namísto vzkvétajícího centra města, nacházíte v městě duchů, kde se neudrží ani jeden z podniků, vyjma heren a večerek, které jako zázrakem přežívají. Je smutné pozorovat, jak postupně mizí příjemné kavárny a obchody (například řemeslná pekárna, krejčovství U Modrého ptáčka, kavárna Florian nebo Bar Kocour). Domy a výlohy zejí prázdnotou, vše je k pronájmu a na prodej. Nejlepší představu si dokážete udělat z fotografií, pořízených během pár minut při procházce centrem. Nadějí v této situaci vidím ve výsledku komunálních voleb v říjnu 2018.

Před komunálními volbami se místní organizace TOP 09 stala součástí sdružení politických stran a spolků pod názvem Živá Lípa. Šest zastupitelů v novém vedení je pro uskupení velký úspěch a radního za TOP 09 jsme v České Lípě dlouho neměli. Od začátku naší spolupráce se TOP 09 snaží upozorňovat na tuto problematiku a musíme poděkovat všem členům Živé Lípy, že aktivně přistupují k návrhům řešení, jak zlepšit prostředí právě v centru města, ale nejen v něm. První vlaštovkou budiž diskuze s názvem Jak zatraktivnit centrum České Lípy, která se koná 25. června. Věřím, že dokážeme sesbírat plnohodnotné podněty pro to, jak udělat centrum pro podnikání zajímavější a také zjistit, co jsou největší problémy současných provozovatelů.

Pozitivním náznakem změn k lepšímu je podpora spolků, které pořádají kulturní akce (Lípa Musica, Festival Všudybud, Tančírna v parku a mnohé další) a oživují tak nejen centrum, ale celou kulturní scénu České Lípy. Nemálo také k zlepšení klimatu v centru města přispívají komunitní a sousedské akce (Pivní či adventní průjezdy, akce Farní charity, aj.), které rozpohybovávají veřejný život. Neziskový sektor se díky práci nadšenců a dobrovolníků mění před očima, ale může se změnit i ten skomírající podnikatelský? Doufám, že s pomocí TOP 09, Živé Lípy a aktivních občanů ano.

PAVEL MAY, TOP 09 ČESKÁ LÍPA

