Michálek (Piráti): Bitcoinová aféra je vrchol ledovce

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané,

dnešní mimořádná schůze byla svolána k tomu, abychom dostali konkrétní odpovědi od zodpovědných členů vlády na takzvanou bitcoinovou aféru. Bohužel, jak se tak rozhlédnu po sále, tak ty zodpovědné aktéry tady vůbec nevidím. A to si myslím, že je velký problém, protože když máme řešit takovéto záležitosti a nejsou tady přítomni ani si nepíšou poznámky, neposlouchají, co kdo říká, nejsou potom připraveni reagovat.

Dokonce jsme si přečetli všichni v médiích vyjádření pana ministra Blažka, že považuje za nevhodné, aby chodil na mimořádnou schůzi, která je svolána k vyvození jeho odpovědnosti v době, kdy je stále ministrem vlády České republiky. To je opravdu bezprecedentní.

Takže první věc, kterou musíme samozřejmě jako Poslanecká sněmovna zajistit, je, aby tito činitelé byli přítomni na dnešním jednání Poslanecké sněmovny, a proto si dovoluji navrhnout usnesení, že: "Poslanecká sněmovna žádá osobní přítomnost pana ministra Blažka, pana ministra Stanjury a pana předsedy vlády Fialy." To za prvé. Pochopitelně na dnešní mimořádné schůzi, případně pokud mimořádná schůze bude pokračovat některý další den, tak i na tom dalším dnu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za druhé bych rád uvedl, jaké jsou naše otázky nebo naše obavy, připomínky k takzvané bitcoinové aféře. My se nedomníváme na rozdíl od koalice SPOLU, že bitcoinová aféra je takzvané selhání jednotlivce. To už tady posloucháme třicet let. Vždycky se objeví nějaká kauza, teď bitcoin, předtím Motol, a vždycky vláda řekne, no, to je selhání jednotlivce. Nebudeme dělat žádné systémové kroky k tomu, aby se korupce v naší zemi omezila.

Přestože víme, a občané si na to stěžují, opakovaně to vychází ze všech šetření, názorů, postojů naší veřejnosti, že míra korupce a hospodářské kriminality je vnímána jako jedna z nejvyšších, je to jeden z nejpalčivějších problémů, a že spousta lidí už dokonce ztratila víru, že je možné s tím něco dělat. Ale situace v západních státech, v jiných zemích nám ukazuje, že to nemusí být tak špatné a že to je jenom na nás, naše zodpovědnost, abychom s tím něco udělali, abychom dali občanům naději, že tato země může fungovat s mnohem menší mírou korupce. A v případě, že k takové situaci dojde, že budeme schopni to efektivně řešit, vyšetřit, dotáhnout do konce, vyvodit odpovědnost.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2281 lidí

Takže to, co dneska navrhujeme, předesílám, se netýká pouze bitcoinové aféry. My považujeme bitcoinovou aféru za vrchol ledovce. Je daleko více kauz, které bychom tady měli řešit, ale které ukazují přesně ten samý systémový problém, že ty korupční kauzy se neřeší, že se zametají pod koberec, že když se mají řešit, tak zodpovědní členové vlády ani nedorazí na jednání Poslanecké sněmovny. To nám můžou slibovat klidně tisíc auditů, že udělají. Ale pokud neplní svoji základní roli, zodpovídat se Poslanecké sněmovně, to, co vláda má dělat, tak nám nepomůže ani tisíc auditů.

Takže nejprve k té bitcoinové aféře. V současné situaci je vedeno vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti jak Národní centrálou proti organizovanému zločinu, ale taky se do toho zapojila už FBI. To znamená, reputace České republiky byla významně dotčena, kdy o takovémto skandálu se dozví naši partneři, že k němu došlo a že Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo patřičná opatření. To není jenom selhání jednotlivce. Možná je to i o určité mentalitě části politického spektra, která vnímá praní špinavých peněz jako něco, co není vůbec problematické nebo co je vlastně jenom takový malý přestupek, něco jako chození na červenou. A tak to přece vůbec není. Všichni víme, že z praní špinavých peněz je z velké části financováno další korupční jednání, činnost organizovaného zločinu, v některých případech i obchodování s lidmi, teroristické činy a podobně. Takže proto státy zcela rozumně přijímají opatření k tomu, aby praní špinavých peněz zamezily, preventivní opatření a samozřejmě je potřeba to řešit i následně a represivně.

My se domníváme, že zodpovědnost za bitcoinovou aféru nenese zdaleka pouze pan ministr Blažek. A opakovaně jsme to říkali. Ano, my jsme byli ti, kteří vyzvali pana ministra Blažka jako první k demisi, protože to bylo zjevné, že to nebyla žádná ultra čistá miliarda už od počátku. A pokud by Ministerstvo spravedlnosti bylo schopné si zadat adresu té peněženky do Googlu, tak by se velmi rychle dozvědělo, že ta peněženka je spojená s černým tržištěm Nukleus Market. Takže bohužel ta neschopnost vůbec danou situaci vyhodnotit, oznámit ji policii tak, aby dokázala předem se připravit na zásah, zasáhnout a zajistit celé 3 miliardy, kde v praxi Česká republika přišla o 2 miliardy, které odtekly neznámo kam, tak je samozřejmě do nebe volající. A podle toho, co říkal pan ministr Blažek, tak o tom vědělo Ministerstvo financí, teď se dozvídáme, že pan Blažek změnil tu svoji výpověď, a je to celé obrovsky chaotické a je vidět, že vláda se vyhýbá jakékoliv zodpovědnosti.

No, ale do toho přišla ještě další věc. Bitcoinová aféra má pokračování. A to pokračování bitcoinové aféry spočívá v tom, že ačkoliv ministr financí, který má hájit státní kasu a prostředky daňových poplatníků, věděl, že tady je takováto obrovská bitcoinová aféra, že tady jde o miliardy korun, které někdo získá na bitcoinech, tak i s tímto vědomím předložil této slavné Sněmovně návrh, aby ti bitcoinoví miliardáři, kterým se to zhodnotilo, což jsou jednotky lidí, tak aby byli osvobozeni zcela od placení jakýchkoliv daní, aby nemuseli platit žádné daně z těch miliardových zisků na bitcoinu.

Tak to si myslím, že je opravdu do nebe volající časová souslednost, která je velmi těžko pochopitelná u tak zkušeného politika, jako je Zbyněk Stanjura. Anebo mu to možná bylo jedno. Možná si řekl - tak ať si vydělají klidně. Ale v situaci, kdy máme takto obrovský státní dluh, kde každé takovéto zrušení daní půjde čistě na vrub státního dluhu, kdy to znamená, že se budeme dál zadlužovat a půjčovat si peníze, budeme si půjčovat peníze a platit úroky na to, aby bitcoinoví miliardáři nemuseli platit daně? To je opravdu zodpovědný přístup ministra financí, který má hájit státní kasu? To je tak strašně těžko pochopitelné. Nikdo z veřejnosti to nechápe. A to se netýká těch, nevím, dvaceti procent lidí, kteří mají nějaké drobné bitcoiny, ti jsou osvobozeni do 40 milionů korun podle zákona, který jsme schválili. To se týká těch, kteří mají zhodnocení, které přesáhne 40 milionů korun, takže těch 40 milionů zhodnocení bitcoinů, to bylo asi málo. Bylo potřeba osvobodit celé ty 2 miliardy, nebo případně i 11 miliard, co my víme, nikdo neví, kde těch dalších 8 miliard korun může ležet. To nikdo neví. Takže nikdo neví, kdo má klíče k té peněžence, to se zatím vůbec neví. To je základní problém.

Já jsem to sledoval, viděl jsem vyjádření některých představitelů vlády a zůstával mi rozum stát. Byla tam vyjádření, že prý stát má vzít tu miliardu, kterou zajistil jako výnos z trestné činnosti, a že ji má vrátit zpátky tomu drogovému dealerovi a tunelářovi. No, to jsou neuvěřitelné blbosti, s prominutím, které padají z úst některých představitelů koalice SPOLU, že budeme vracet miliardu, že budeme vracet ještě tu miliardu zpátky tomu drogovému dealerovi, co vytuneloval černé tržiště?

Ta základní chyba spočívala v tom, že představitelé státu, kteří o tom věděli, to neoznámili orgánům činným v trestním řízení a že se nezajistil celý ten výnos, protože kdyby to policie sledovala a dotrasovala, o jakou peněženku jde, tak ví okamžitě, odkud ty peníze pochází, že to jsou peníze z tržiště s tvrdými drogami, s fentanylem, s heroinem a spoustu další nelegální činnosti, která se tam děla.

Takže to je zásadní, abychom vyvodili odpovědnost i u Zbyňka Stanjury, proč přichází v tento okamžik s tímto návrhem tak, aby neplatili žádné daně.

My budeme navrhovat usnesení Poslanecké sněmovny, které vyzve vládu k vyvození zodpovědnosti u všech aktérů a které se jasně vymezí proti tomu návrhu osvobodit bitcoinové miliardáře.

My se tady přece máme starat o to, abychom snižovali daně celé naší populaci, aby z toho měla prospěch celá společnost. Vždyť třeba v minulém volebním období se nám podařilo schválit navýšení daňové slevy, když Mikuláš Ferjenčík to navrhoval, podpořilo to, myslím, ANO i ODS, dohromady to udělalo daňovou úsporu běžným rodinám 50 000 korun. To je věc, která pomohla opravdu mnoha a mnoha rodinám si zlepšit životní úroveň a lépe zvládnout tu krizi, mít těch 50 000 navíc v rozpočtu za tu dobu, která už uplynula, tak se to nastřádalo. Ale místo toho v situaci, kdy mezní sazba daní a odvodů na straně zaměstnance i zaměstnavatele přesahuje u běžných lidí 40 procent - ti musí platit jako mourovati - tak mezitím je tady návrh ministra financí, nejvlivnějšího člena vlády, abychom osvobodili bitcoinové miliardáře a dali ty peníze čistě na dluh státního rozpočtu.

To není všechno. Další věc, která vyšla najevo, velmi zajímavá souvislost, že ministr spravedlnosti dva roky odkládal a nezpracoval důležitou změnu zákona, který se týká zabavování výnosů z trestné činnosti, který se týká takzvaných průtokových účtů. Abyste si to představili, to je prostě množství účtů, přes které zejména tedy ruská mafie nebo mafie ze zemí bývalého Sovětského svazu pere na území České republiky špinavé peníze. Bavíme se tady o částce, kterou ostatní kritizovali ve výroční zprávě, Národní centrála proti organizovanému zločinu, státní zastupitelství, bavíme se tady o 130 miliardách korun, které mohly sloužit k podpoře aktivit Ruska v Evropě či financování zločineckých aktivit. To je zákon, který měl být podle pokynu vlády hotov do konce roku 2024 a dodneška není na Ministerstvu spravedlnosti hotový.

My všichni víme, kteří se v tom orientujeme, jak to Pavel Blažek zdržoval, jak tam lavíroval, jestli to bude ve správní linii, jestli to bude v trestní linii, jestli to bude, já nevím, v jaké ještě další linii. To mělo být dávno hotové. Je to implementace evropských předpisů, aby se tady masivně nepraly špinavé peníze, a samozřejmě by to mělo dopad i na tuto bitcoinovou aféru.

Protože my tady přece nemůžeme vést nějaké diskuse o tom, jestli v situaci, kdy je obsah zašifrovaný, tak se bude nějak klasifikovat zašifrovaný obsah, která část toho sloužila zločinu, která nesloužila zločinu a tak dále. Samozřejmě v dané situaci je rozumné, aby to stát zabavil, a pak můžeme mít, stejně jako máme zákonem upravenou dohodu o vině a trestu, upravený nějaký způsob jednání o tom, kolik, jakou část případně může pachatel po odpykání trestu dostat z toho výnosu, který tam byl, aby byl ochoten vůbec tu peněženku rozklíčovat.

Protože pokud nedá klíče, pokud nedá heslo, tak se k tomu nedostane nikdo. Alternativa je v tom, že to celé stát vymaže. Pak nebude mít ty peníze nikdo. Ale moderní stát je postaven na tom, že odčerpává výnosy z trestného činu, to znamená, zabavuje ty výnosy a používá je naopak k tomu, aby efektivněji zasahoval proti těm zločineckým skupinám. A to je i logika, která by měla stát za přípravu nového zákona. Takže proto na tom zákonu se pracuje tolik a tolik let a doteďka to není hotové. A jestli bude paní ministryně, paní Decroix, nakonec jmenována ministryní spravedlnosti, tak jeden z důležitých kroků, který by přispěl ke zvýšení té velmi pošramocené důvěry, by bylo, aby urychleně sezvala politické strany a aby se podařilo najít shodu na právní úpravě takzvaných průtokových účtů, přes které zejména ruská mafie pere špinavé peníze a které by měly dopad i na tuto bitcoinovou aféru. A kdyby ten zákon platil, tak stát získá maximální prospěch 3 miliardy korun z těch bitcoinových peněženek. A nestalo by se, že odejde z Ministerstva spravedlnosti drogový dealer a tunelář s 2 miliardami v kapse v bitcoinech.

Takže to jsou základní kroky, které my navrhujeme k bitcoinové aféře, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které vám všem rozešleme. Ale domníváme se, že bychom neměli jako Sněmovna zůstávat u pouhé bitcoinové aféry, ale že bychom měli jít dál. Protože jak už tady zaznělo, občané nejsou spokojeni s mírou korupce v naší zemi a jde o další vršící se kauzu. Naposledy jsme tady měli kauzu gigantických rozměrů Motol, kdy chytli dva manažery velké nemocnice, největší nemocnice Česku a bavíme se tam o úplatkách, které jsou v řádu 100 milionů korun. Tak to už je za hranicí jakékoliv představivosti, že to mohlo být takto organizované, takto rozsáhlé. a ještě tam byl navíc tedy pan lobbista Jansta, který tam jim chtěl pomoct zase vyprat ty špinavé peníze; jeli do toho afrického Beninu, aby to tam vyprali. Takže zase se nám vrací to praní špinavých peněz. To není žádný přestupek, ale to je způsob, jak zločinci získávají peníze z úplatků, z drogové činnosti, z hospodářské kriminality a tak dále.

V kauze Motol co se stalo? No, po šedesáti dnech, kdy my jsme to kritizovali, říkali jsme, ať se udělá kontrola, ať se udělají systémová opatření, tak ministr konečně po víc jak šedesáti dnech nařídil, že se tam vůbec má provést kontrola. Muselo mu to doporučit nové vedení té nemocnice, protože jinak by to asi ministerstvo samo nevymyslelo. Tam je problém, že nejsou vůbec kapacity na Ministerstvu zdravotnictví ke kontrolní činnosti v oblasti nemocnic.

Takto bychom mohli postupovat, takto bychom mohli postupovat. Já tady mám devatenáct kauz. Devatenáct, to nechci říkat, že to jsou kauzy, to jsou prostě systémové problémy, co rezort, to problém, specifický problém, kde se málo zasahuje proti korupci, málo se dělají preventivní opatření a místo toho, aby vláda danou situaci řešila, tak předstírá, že se nic neděje, že je všechno zalito sluncem. A to samozřejmě je jenom otázka času, kdy vypluje další kauza.

Další případ, kampelička. My když jsme byli ve vládě, tak jsme si mysleli, že to je jenom administrativní pochybení, že tam pan ministr, že tam pan premiér zapomněl uvést podíl v té firmě. Ale od té doby vyplynuly najevo velmi vážné skutečnosti. Česká národní banka varuje, dokonce zrušila tu registraci, že tam je praní špinavých peněz. Ukázalo se, že kauza Glocin, ve které jde o čtyři miliardy korun, které byly zase rozkradeny v kauze, která je letadlo, kde je víc jak 4 000 poškozených, tak kauza Glocin měla financování právě z této kampeličky. Ukazuje se, že ta kampelička je propojená s armádními zakázkami, což vyšlo nyní najevo, a že si na to stěžují Ukrajinci, že se tam ztrácí peníze, které měly jít na obranu Ukrajiny, tak je někdo ukradl. Takže to je samozřejmě taky nepřijatelné.

Máme tady velké problémy s antimonopolním úřadem. Antimonopolní úřad nemá dostatečné nástroje k tomu, aby řešil kartely, které potom zdražují potraviny a zboží. Antimonopolní úřad nefunguje efektivně při přezkumu veřejných zakázek, protože se to vleče nejdéle v Evropě a je tam koncentrovaná moc u pana předsedy Mlsny, takže tam je potřeba provést zásadní reformu, jestli chceme, aby to konečně fungovalo a abychom měli férové prostředí v ekonomice pro veřejné zakázky. Aby se každý podnikatel mohl dostat férově k veřejným zakázkám.

Máme tady samozřejmě kauzu střetu zájmů, kde Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství nevymáhají prostředky z nezákonných dotací a veřejných zakázek, i když tam už mají pravomocná rozhodnutí soudu.

Máme tady podivné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde figuruje firma Tekies. byli jsme upozorněni na to, že při přípravě takzvaného technologického bypassu digitalizace stavebního řízení byla veřejná zakázka nejprve dokončena a teprve potom proběhla soutěž. To jsou velmi vážné věci, které ukazují na selhání v IT zakázkách a na to, že vláda vytváří audity jenom účelově, aby získala nějaké krytí, a ne k tomu, aby se to vyřešilo. Tak já aspoň oceňuji to, že paní poslankyně Decroix přišla s tím, že bude konzultovat tu auditorskou firmu, která bude dělat případně audit ve věcech bitcoinové aféry. Já nevím, jestli auditem se dá něco prověřit, ono by úplně stačilo, kdyby konalo Ministerstvo spravedlnosti, protože tam bylo zcela evidentní, že všechny ty dealy, ty dohody šly mimo úřední aparát Ministerstva spravedlnosti, že tam nebyl ten úřednický názor, ale že to celé bylo v politické režii. Že tam figuroval čistě pan ministr Blažek a jeho náměstek pan Daňhel. Takže kdyby tam byli ti úředníci a dali tam, zeptal se jich někdo na jejich stanovisko, aby udělali rozbor té kauzy, aby to někdo posoudil, aby se zeptali předem policie nebo FAÚ, tak k tomuhle tomu samozřejmě nikdy nedošlo.

Máme tady velkou otázku, jakým způsobem jsou rozdělovány peníze v obraně. Protože když se podíváte na výroční zprávu Vojenské policie, tak to je nejsmutnější čtení, protože se podíváte na to, jak se daří Vojenské policii rozkrývat hospodářskou kriminalitu a korupci, zmanipulované zakázky a další věci v oblasti obrany. A tam vidíte, že je tam nula, tam je prostě čistá nula za poslední léta v závažných kauzách hospodářské kriminality. Vojenská policie, která má výhradní pravomoc prošetřovat trestnou činnost na úseku obrany, tak neodhalila vůbec nic. To je velmi drsné, zejména v situaci, kdy se tady bavíme o tom, že budeme navyšovat výdaje na obranu na tři nebo až pět procent z hrubého domácího produktu, čili že tam budeme dávat desítky, stovky miliard korun navíc na obranu v situaci, kdy Vojenská policie nemá žádné výsledky v oblasti boje proti korupci a hospodářské činnosti. A všichni to vědí. Vědí to státní zástupci, kteří nad ní mají dozírat, ví to určitě Ministerstvo obrany a všichni se tváříme, jako že ne, že to je, že tohle tady neexistuje, že kdo si dovolí kritizovat, že nefungují kontrolní mechanismy na to, aby se rozkrádaly peníze v obraně, aby tam fungovaly standardní preventivní mechanismy, aby tam, jestli to nezvládá Vojenská policie, tak to můžeme dát na NCOZ, to tady je taky varianta samozřejmě, ale kdo si to dovolí kritizovat, tak je okamžitě nálepkován jako nepřítel státu, který zpochybňuje naši obranyschopnost.

Ne, je to přesně naopak! My chceme, aby do obrany šlo víc peněz, aby ty peníze nekončily v korupci. Je to naopak. A obranyschopnost země poškozují ti, kteří nenastavili kontrolní mechanismy na úseku obrany, ačkoliv za to měli osobní zodpovědnost. Takže to je jenom otázka času, kdy tam něco praskne a pak se tady budou všichni divit a bude vystupovat vláda a bude říkat: To bylo selhání jednotlivce, my jsme nic nevěděli, my jsme nic nevěděli. Takže ne, my jsme tady na to upozorňovali několikrát a je potřeba, aby vláda to začala brát vážně. Aby to nezlehčovala a velmi věcně posoudila ta fakta, která jsou jasná z výroční zprávy Vojenské policie a z těch statistik ohledně rozkrývání závažné hospodářské kriminality a korupce.

Vždyť si přečtěte ty rozhovory, co dával pan Foltýn, který tam byl ve Vojenské policii a který teď pracuje pro vládu. Vždyť i on to tam, vládní člověk, sám kritizuje stav ve Vojenské policii, že tam nemohli nic dělat, že tam akorát nasadili, prostě Vojenské zpravodajství, agenty, kteří to okamžitě vynesli na ministerstvo. Takže ten kontrolní systém na úseku Ministerstva obrany je vážně narušen a je potřeba, aby paní ministryně Černochová to přestala zlehčovat, protože ve výsledku to může znamenat, že připraví některé statečné muže, kteří bojují na Ukrajině, o náboje a o obranné prostředky, které nutně potřebují k tomu, aby uspěli.

Dále, máme tady problematiku veřejných zakázek, o kterých jsem mluvil. To je 900 miliard korun, kde ta moc je v případě přezkumu koncentrována u předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A víme všichni, že ty nejdůležitější, největší veřejné zakázky končí právě na tomto úřadu, a je potřeba, aby ten úřad konečně začal fungovat.

Máme tady zákon o lobbování, kde vláda nealokovala žádné peníze. Zase Zbyněk Stanjura v akci. Schválil se protikorupční zákon, aby se Evropská unie nažrala, ale korupce zůstala celá. Schválil se zákon o lobbování a Ministerstvo financí odmítá dát peníze na ty kontrolory, kteří budou dohlížet nad tím, že vůbec tam ti lobbisté vykazují nějaké věci. Ani nebudu připomínat, jak nás naštvalo, že paní kolegyně Decroix předložila ten návrh, který výrazně osekal zákon o lobbování, který napsala skupina PPF, podle kterého nakonec nebude existovat legislativní stopa a nebude v prolobbovaném návrhu napsáno, v čím zájmu byl prolobbován. Bude tam jenom jméno toho lobbisty.

Takže to jsou všechno způsoby, kterými se naprosto jednoznačně omezují kontrolní mechanismy uvnitř státu. A já můžu pokračovat. Česká televize, Český rozhlas nepodléhají kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Máme tady senátní návrh. Kdyby byla vůle na vládě, mohlo být dávno schváleno stanovisko vlády k tomuto návrhu a mohli jsme to projednávat tady v Poslanecké sněmovně, kdyby byla dohoda, aby Nejvyšší kontrolní úřad zajistil nezávislou kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu, když jsme tam teďka nasypali ty miliardy peněz navíc od lidí, kteří nemají televizi, a od firem, které nemají televizi. Takže tam by měla být zajištěna nezávislá kontrola. Proto my tady budeme navrhovat, aby bylo schváleno usnesení ke kontrole hospodaření veřejnoprávních médií, aby to Poslanecká sněmovna urychleně projednala. Máme ještě několik měsíců a všichni to měli v programech, všichni to slibovali, ať už zleva, nebo zprava, a doteďka to není. Budeme to navrhovat na program jednání, aby se to schválilo ve zrychleném režimu tak, aby se zkrátily lhůty.

Máme tady podivné nákupy, ke kterým dochází v Českých drahách, že tam údajně došlo k narušení hospodářské soutěže za stovky milionů korun. Máme tady Modernizační fond, který má velmi pochybný způsob rozdělování peněz, že pro ty největší holdingy a pro pochybné projekty, jako jsou spalovny, se dávají gigantické dotace. Padesát, šedesát procent není problém. My přece máme podporovat věci jako zateplování baráků, jako se zateplovaly paneláky tak, aby se nakonec zateplily, snížily se ty náklady, a ne abychom to rozdávali prostě těm největším holdingům, dotace na to, aby se jim to promítlo do čistého zisku, kdy už dneska mají rekordní miliardové zisky.

Samozřejmě problematika politických stran. To tady bylo zamítnuto v Poslanecké sněmovně, když jsme navrhovali, aby politické strany měly průhledné a dohledatelné financování a výdaje a billboardové plochy, aby byly jednoznačně označeny a propojeny se smlouvou, a problematika toho, aby radní v České televizi a Českém rozhlasu předkládali majetková přiznání podle zákona o střetu zájmů, aby to nebylo tak, že si čteme na Seznam Zprávách, že radní České televize jezdí na Svatý Bartoloměj, a shodou okolností v té době, kdy tam má oslavu narozenin pátý nejbohatší miliardář v České republice pan Tykač, a že ti radní potom odmítají říct, za jaké peníze tam jezdí. Tak to potom ve výsledku vypadá, jako kdyby tam prostě byli agenti těch miliardářů, kdyby tam prostě byly jenom jejich loutky, a ostatně jsme se dozvěděli i to, že pan Tykač si pozval generálního ředitele České televize spolu s předsedou Rady České televize panem Matochou k sobě domů, a tam na něj měli tlačit, já nevím, ať odstoupí z funkce a ať nevymáhá škodu čtyři miliony, kterou tam nasekali tím, že nekompetentně odvolávali kontrolní komisi, ačkoliv tam neměli zákonný důvod, neměli to správně odůvodněné. Takže to je spousta věcí.

Poslední, velmi zajímavá záležitost je zveřejňování soudních rozsudků, protože tato Sněmovna schválila, že se mají zveřejňovat v návaznosti na akční plán boje proti korupci rozsudky i soudů na krajské úrovni. A co se stalo v praxi? Je tady vyhláška na Ministerstvu spravedlnosti, ze které vyplývá, že rozsudky v oblasti korupce, hospodářské kriminality a majetkové kriminality se nezveřejňují. Takže oni si dali prostě výjimku tady pro tuhle korupční trestnou činnost a zodpovídá za to zase pan ministr Blažek, který se nedostavil na dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

Takže my budeme navrhovat usnesení Poslanecké sněmovny tak, aby bylo jasné, že bitcoinová aféra není pouze selhání jednotlivce, ale že to je špička ledovce a že je potřeba řešit i těch dalších osmnáct nebo devatenáct oblastí, které jsem tady četl, a budeme chtít písemnou zprávu od vlády, jakým způsobem v těchto záležitostech pokračuje.

Takže jenom na závěr svého vystoupení si dovolím shrnout pro pana předsedajícího, že jsem navrhl žádost Poslanecké sněmovny o osobní přítomnost na jednání dnešní mimořádné schůze pana ministra Blažka, pana premiéra Fialy a pana ministra Stanjury, a v rámci bodu, pokud bude schválena dnešní mimořádná schůze, předložíme usnesení, které bude směřovat nejenom k vyvození zodpovědnosti v bitcoinové aféře vůči všem zodpovědným aktérům, ale i k systémovým opatřením ve všech dalších rezortech tak, abychom se tady nemuseli znovu scházet nad další korupční kauzou tak, abychom výrazně zmírnili riziko té korupce. Já budu velmi rád, pokud všechny poslanecké kluby zváží tento návrh, protože to budou sledovat občané, budou se dívat, jestli ty sliby boje proti korupci jsou jenom deklaratorní, anebo jestli konečně ukážeme hlasováním v Poslanecké sněmovně, že toto jsou záležitosti, které je potřeba řešit tak, abychom se tady znovu nesetkávali, abychom se pak nemuseli vracet k tomu, kdo byly ty strany, které aktivnější opatření proti korupci zablokovaly. Jsem přesvědčen, že boj proti korupci musíme konečně nakopnout, protože dosavadní opatření se ukázala jako zjevně nedostatečná.

Děkuji za pozornost.